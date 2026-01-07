تزریق چربی را انجام ندهید!

خبرگزاری کار ایران
تزریق چربی صورت در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین روش‌های جوانسازی طبیعی تبدیل شده است؛ اما واقعیت این است که همه تزریق‌های چربی یکسان نیستند. بخش قابل‌توجهی از نارضایتی بیماران، نه به خود روش، بلکه به تکنیک انجام آن بازمی‌گردد.

اگر هنوز تفاوت تکنیک‌ها را نمی‌دانید!

تزریق چربی  صورت در سال‌های اخیر به یکی از پرطرفدارترین روش‌های جوانسازی طبیعی تبدیل شده است؛ اما واقعیت این است که همه تزریق‌های چربی یکسان نیستند. بخش قابل‌توجهی از نارضایتی بیماران، نه به خود روش، بلکه به تکنیک انجام آن بازمی‌گردد.

متخصصان پوست تأکید می‌کنند که تزریق چربی اگر بدون درک علمی از ساختار بافت چربی و فرآیندهای ترمیم سلولی انجام شود، می‌تواند:

  • ماندگاری محدودی داشته باشد
  • به جذب سریع چربی منجر شود
  • یا نتیجه‌ای غیرطبیعی ایجاد کند

باورهای غلط رایج درباره تزریق چربی

یکی از دلایل تصمیم‌گیری نادرست بیماران، باورهای اشتباهی است که در فضای مجازی تکرار می‌شود، از جمله:

«تزریق چربی فقط جابه‌جایی چربی از یک ناحیه به ناحیه دیگر است»

«هرچه حجم بیشتری تزریق شود، نتیجه بهتر است»

«تزریق چربی تکنیک خاصی ندارد»

«همه کلینیک‌ها تزریق چربی را به یک شکل انجام می‌دهند»

در حالی‌که طبق شواهد علمی، تزریق چربی مدرن یک فرآیند زیستی، سلولی و بازساختی است، نه صرفاً یک عمل حجمی.

 اما اگر تزریق چربی با تکنیک‌های بازساختی انجام شود 

در رویکردهای جدید، تمرکز اصلی فقط روی حجم‌دهی نیست، بلکه روی احیای بافت، بهبود کیفیت پوست و تحریک فرآیندهای ترمیم سلولی است.

در کلینیک پوست، مو و لیزر ماه زر تزریق چربی با همین نگاه انجام می‌شود؛ نگاهی که بر پایه ترکیب تکنیک‌های پیشرفته و علمی شکل گرفته است.

SVF؛ قلب تپنده تزریق چربی مدرن

SVF (Stromal Vascular Fraction) بخش فعالی از بافت چربی است که حاوی:

  • سلول‌های بنیادی مزانشیمی
  • فاکتورهای رشد
  • سلول‌های ترمیم‌کننده عروقی

مطالعات علمی نشان داده‌اند که SVF نقش کلیدی در بازسازی پوست، کلاژن‌سازی و بهبود عروق‌رسانی دارد. در این رویکرد، چربی دیگر فقط یک پرکننده نیست؛ بلکه منبعی زنده برای جوانسازی پوست محسوب می‌شود.

مشاوره تزریق چربی در کلینیک ماه زر

در کلینیک پوست و لیزر ماه زر، تزریق چربی با تمرکز بر حفظ و استفاده حداکثری از SVF انجام می‌شود تا فرآیند جوانسازی به‌صورت عمیق، طبیعی و ماندگار شکل بگیرد. انتخاب صحیح روش درمان، متناسب با شرایط پوست و ساختار صورت هر فرد، نقش مهمی در دستیابی به نتیجه مطلوب دارد.

برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی دقیق روش مناسب تزریق چربی، می‌توانید با کلینیک پوست و لیزر ماه زر تماس بگیرید یا از طریق فرم مشاوره اقدام نمایید.
