امکان خرید بیمه شخص ثالث موتور سیکلت بدون گواهینامه فراهم شد

در پی تغییر رویکردهای قانونی و با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تبعات مالی و اجتماعی حوادث رانندگی، امکان خرید بیمه شخص ثالث موتور سیکلت بدون الزام به داشتن گواهینامه فراهم شده است؛ تصمیمی که می‌تواند نقش مهمی در پوشش بیمه‌ای موتور سیکلت‌های فاقد بیمه، حمایت از زیان‌دیدگان تصادفات و پاسخ به نیاز گروه‌هایی مثل بانوان موتورسوار ایفا کند. این اقدام در شرایطی اجرایی می‌شود که بخش قابل توجهی از موتور سیکلت‌های فعال در کشور بدون بیمه معتبر تردد می‌کنند و تسهیل فرایند خرید بیمه، می‌تواند راهکاری موثر برای مدیریت این چالش باشد.

آیا می‌توان بدون گواهینامه موتور بیمه شخص ثالث خرید؟

موضوع بیمه شخص ثالث موتور سیکلت در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی حوزه حمل‌ونقل شهری و ایمنی ترافیک تبدیل شده است.

موتور سیکلت سهم قابل توجهی از ترددهای روزانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در عین حال، طبق آمارهای رسمی، جزو پرحادثه‌ترین وسایل نقلیه نیز محسوب می‌شود. با این وجود، درصد قابل توجهی از موتورسیکلت‌های فعال در کشور فاقد بیمه شخص ثالث معتبر هستند؛ موضوعی که هم برای زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و هم برای مالکین این وسایل نقلیه، پیامدهای مالی و حقوقی جدی به همراه دارد.

در همین راستا، اعلام امکان خرید بیمه شخص ثالث موتور سیکلت بدون الزام به داشتن گواهینامه رانندگی را می‌توان یکی از تصمیم‌های مهم و اثرگذار در صنعت بیمه و مدیریت ریسک ترافیکی کشور دانست.

این موضوع در نشست هم‌اندیشی گواهینامه موتورسواری بانوان با حضور نمایندگان صندوق تامین خسارت‌های بدنی و فعالان حوزه بیمه مطرح شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

طبق اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، در سال‌های اخیر از حدود 650 هزار دستگاه موتور سیکلت فروخته‌شده در کشور، نزدیک به 10 درصد توسط بانوان خریداری شده است؛ آماری که نشان‌دهنده تغییر الگوی استفاده از موتور سیکلت و افزایش نقش آن در حمل‌ونقل روزمره است.

با توجه به این آمار، محدود کردن خرید بیمه شخص ثالث به داشتن گواهینامه، عملا باعث می‌شد بخشی از موتور سیکلت‌ها بدون پوشش بیمه‌ای در سطح شهر تردد کنند. این در حالی است که بیمه شخص ثالث یک ابزار حمایتی برای جبران خسارت‌های جانی و مالی واردشده به اشخاص ثالث است و فلسفه اصلی آن، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، صرف‌نظر از وضعیت حقوقی یا مهارتی راننده مقصر، تعریف می‌شود.

بر اساس قوانین و رویه‌های جاری صنعت بیمه، داشتن گواهینامه موتور سیکلت شرط لازم برای خرید بیمه شخص ثالث نیست. ملاک اصلی صدور بیمه‌نامه، مالکیت قانونی وسیله نقلیه و ثبت مشخصات آن مثل شماره پلاک و مشخصات فنی در سامانه‌های مربوطه است و حتی اگر مالک موتور سیکلت گواهینامه نداشته باشد، همچنان می‌تواند برای وسیله نقلیه خود بیمه شخص ثالث تهیه کند.

بر این اساس شرکت‌های بیمه موظف‌اند بیمه شخص ثالث را برای وسیله نقلیه و نه برای مهارت یا مجوز رانندگی فرد صادر کنند. از این رو می‌توانید به سادگی به خرید بیمه موتور بیمه بازار یا سایر پلتفرم‌های خرید و فروش بیمه اقدام کنید.

نداشتن گواهینامه چه تاثیری در پرداخت خسارت دارد؟

یکی از پرسش‌های مهم در زمینه خرید بیمه موتور تاثیر نداشتن گواهینامه بر پرداخت خسارت است. طبق مقررات، در صورت بروز حادثه رانندگی با موتور سیکلت، شرکت بیمه موظف است خسارت‌های جانی و مالی واردشده به اشخاص ثالث را پرداخت کند؛ حتی اگر راکب یا مقصر حادثه فاقد گواهینامه باشد. این اصل به‌منظور حمایت از زیان‌دیدگان در قانون پیش‌بینی شده است.

با این حال، پس از پرداخت خسارت، شرکت بیمه این اختیار را دارد که مبلغ پرداخت‌شده را از فرد مقصر که بدون گواهینامه رانندگی کرده است، مطالبه کند.

به بیان دیگر، بیمه شخص ثالث همچنان از حقوق شخص ثالث حمایت می‌کند، اما مسئولیت نهایی ممکن است متوجه راننده فاقد گواهینامه شود. این نکته‌ای است که مالکین و راکبین موتور سیکلت باید به‌طور جدی به آن توجه داشته باشند.

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت چه پوشش‌هایی دارد؟

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت یکی از بیمه‌های اجباری در کشور است که خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. این خسارت‌ها شامل دو دسته اصلی می‌شوند:

خسارت‌های مالی واردشده به اموال دیگران مانند خودروها، ساختمان‌ها یا تجهیزات شهری

خسارت‌های جانی واردشده به اشخاص ثالث شامل هزینه‌های درمان، نقص عضو و دیه فوت طبق نرخ‌های مصوب

علاوه‌بر این موارد، بعضی بیمه‌نامه‌ها پوشش حوادث راننده را نیز ارائه می‌دهند که می‌تواند هزینه‌های درمان یا دیه راکب موتور سیکلت را تا سقف مشخصی جبران کند. انتخاب سقف تعهدات مالی و جانی در زمان خرید بیمه‌نامه، تاثیر مستقیمی بر میزان حق بیمه و سطح پوشش دارد.

چرا افزایش پوشش بیمه‌ای موتور سیکلت‌ها اهمیت دارد؟

افزایش تعداد موتور سیکلت‌های فاقد بیمه، یکی از عوامل اصلی تحمیل هزینه‌های سنگین به صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. هرچه تعداد وسایل نقلیه بدون بیمه بیشتر باشد، در صورت بروز حادثه، فشار مالی بیشتری به منابع عمومی وارد می‌شود. از این منظر، تسهیل شرایط خرید بیمه شخص ثالث، مثل حذف الزام داشتن گواهینامه، می‌تواند به کاهش این بار مالی کمک کند.

از سوی دیگر، بیمه‌نامه معتبر کمک می‌کند تا زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، بدون ورود به فرایندهای پیچیده حقوقی، سریع‌تر به حقوق خود برسند. این موضوع نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای کشور دارد.

خرید آنلاین بیمه شخص ثالث موتور سیکلت از بیمه بازار

حالا که امکان خرید بیمه شخص ثالث موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه فراهم شده است، می‌توانید برای پوشش بیمه‌ای موتور خود به‌صورت غیرحضوری و با شرایط اقساطی از بیمه بازار کمک بگیرید. برای خرید بیمه موتور در بیمه بازار کافیست اطلاعات موتور سیکلت خود مانند شماره پلاک و مشخصات فنی را وارد کنید تا لیست قیمت بیمه را در شرکت‌های مختلف ببینید. در مرحله بعد امکان خواهید داشت بهترین گزینه را باتوجه به اولویت‌هایتان انتخاب کنند. به همین سادگی و در عرض چند ثانیه وسیله نقلیه شما تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

