ضمنا، نحوه نصب و بکارگیری آن‌ها باید براساس استانداردهای ایمنی صورت بگیرد تا عملکرد بهینه‌ای داشته باشند. روش نگهداری هم بسیار مهم است و بر طول عمرشان تاثیر بسزایی می‌گذارد. بنابراین، در صورت استفاده از کابل‌های مختلف بایستی به شیوه نصب و نگهداری از آن‌ها دقت کافی داشته باشید تا کارکرد سیستم‌های مربوطه تا حد ممکن حفظ شود. در ادامه مقاله به بررسی نکات مهم در نصب، ایمنی و نگهداری کابل‌ها پرداخته شده است.

اهمیت کابل ها در سیستم های برقی و ارتباطی

کابل‌ها در سیستم‌های برقی و ارتباطی با هدف تامین انرژی و ارتباطات پایدار با امنیت بالا بکار گرفته می‌شوند. از‌این‌رو، با نصب و نگهداری اصولی از آن‌ها می‌توان باعث کارکرد بهینه سیستم‌ها شد و سطح ایمنی را هم به‌صورت چشمگیری ارتقا بخشید. درمجموع، کابل‌ها در زندگی مدرن جایگاه ویژه‌ای دارند و در تامین انرژی الکتریکی موردنیاز ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی بسیار خوب عمل می‌کنند. بعلاوه با آن‌ها می‌توان سیستم‌های اتوماسیون را کنترل کرد و به مدیریت محیط‌های مختلف پرداخت. همچنین، با بررسی انواع کابل و مشخصات فنی آن‌ها بهتر می‌توان متوجه نقش کلیدی این تجهیزات در دنیای امروزی شد.

نکات مهم در نصب کابل ها

رعایت نکات مهم در نصب کابل‌ها باعث محافظت از تجهیزات و ایمنی افراد حاضر در محل می‌شود. از این نکات فنی و ایمنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده از تجهیزات ایمنی

استفاده از تجهیزات حفاظتی یکی از مهم‌ترین نکات در زمان نصب است. تجهیزات حفاظتی شامل دستکش‌ عایق، عینک مخصوص و کفش‌ ضد لغزش می‌شود‌. با این تجهیزات می‌توان از صدمات احتمالی تماس با مواد خطرناک یا برق در امان ماند.

استفاده از بست‌های استاندارد

ثابت ماندن کابل‌ها در نصب بسیار مهم است که برای این منظور، باید از بست‌های استاندارد استفاده کرد. بست‌های باکیفیت مانع از تکان خوردن تجهیزات شده و از معلق ماندن آن‌ها جلوگیری می‌کنند. فاصله میان بست‌ها هم باید به‌خوبی تعیین شود تا وزن کلی تقسیم شده و کشیدگی رخ ندهد.

اطمینان از صحت اتصالات

اتصال به‌صورت اصولی یکی دیگر از نکات نصب است. اتصالات کل پروژه را باید با ابزارهای مربوطه انجام داد تا ساختار یکپارچه آن‌ها حفظ شود. اتصالات اشتباه ممکن است باعث بروز مشکلاتی نظیر افزایش حرارت و جرقه شده و صدماتی را بر سیستم‌های برق‌رسانی و ارتباطی وارد کند.

جلوگیری از خمیدگی زیاد کابل‌ها

باید مواظب بود که کابل‌ها بیش از اندازه خم نشوند. خمیدگی زیاد گاها به هادی‌های داخلی صدمه می‌زند و بر عملکرد آن تاثیر منفی می‌گذارد. براساس استانداردهای این حوزه، درست نیست شعاع خمیدگی کابل کمتر از چند برابر قطر آن در نظر گرفته شود.

محافظت از کابل‌ها در نواحی حساس

در نواحی عبور کابل‌ها از قسمت کف‌ها یا دیوارها بهتر است از لوله‌ها یا کانال‌های مناسب استفاده نمایید. این نحوه محافظت مانع از صدمات شدید به سیستم شده و امنیت آن را به‌صورت قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد.

اندازه‌گیری دقیق ولتاژ و جریان

اندازه‌گیری دقیق ولتاژ و جریان بعد از نصب کابل‌ها اهمیت زیادی دارد و این‌گونه می‌توان به عملکرد درست یا اشتباه آن‌ها پی برد‌. درواقع، تست عملکرد تجهیزات یکی از مهم‌ترین نکات در زمان نصب است که باید جدی گرفته شود تا روند انتقال انرژی و برق به‌خوبی پیش رود.

ایمنی در نصب و استفاده از کابل ها

رعایت ایمنی در نصب کابل‌ها یکی از الزامات مهم این حوزه است که باید مدنظر خود قرار دهید. اول اینکه برای کسب اطمینان از ایمنی کار باید تجهیزات را در مسیرهای استاندارد نصب کنید. همچنین، تجهیزات نباید از بین سطوح داغ، روغنی یا مرطوب عبور داده شوند. چنانچه کابل‌ها باید از سطوح سخت مثل دیوار عبور کنند، آن‌ها را با لوله‌های برق یا داکت پوشش دهید. درمجموع، حفاظت همه‌جانبه از تجهیزات مصرفی مهم‌ترین موضوع در زمان استفاده و نصب آن‌ها است. ضمنا، هرگز از محصولات معیوب در سیستم‌های الکتریکی و ارتباطاتی استفاده نکنید تا مقاومت و امنیت آن‌ها به خطر نیفتد.

نکات مهم در نگهداری کابل ها

نگهداری اصولی باعث جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مربوط به تعمیرات یا تعویض می‌شود و یک صرفه‌جویی مالی به‌ حساب می‌آید. درادامه به مهم‌ترین نکات در نگهداری از این تجهیزات اشاره کرده‌ایم:

بازرسی دوره‌ای

بهتر است عملکرد کابل‌ها و مسیر آن‌ها را هر ۶ الی ۱۲ ماه بررسی کنید. حتی با مشاهده ظاهر آن‌ها بسیاری از مشکلات قابل‌تشخیص هستند. برای مثال، تغییر رنگ روکش در نزدیکی محل اتصال بیانگر وجود حرارت بیش از سطح مجاز است. ایجاد حالت شکننده و خشکی در روکش هم به‌دلیل قرارگیری در نزدیکی حرارت یا نور خورشید رخ می‌دهد. در نواحی مرطوب هم احتمال خوردگی بسیار زیاد است.

مراقبت محیطی

عوامل مخرب نظیر آب، حرارت بیش از حد، نور خورشید و مواد شیمیایی می‌توانند صدمات جدی به کابل‌ها وارد کنند. به‌همین‌خاطر، در محیط‌های آسیب‌زا باید تدابیری را در نظر گرفت تا آسیب‌ها به حداقل برسند. برای مثال، تجهیزات در مجاورت آب و رطوبت باید قابلیت ضد آب یا IP بالا داشته باشند. کابل‌های در معرض نور خورشید و مواد شیمیایی هم باید به روکش‌های مقاوم مجهز شوند.

سازماندهی و مرتب‌‌سازی تجهیزات

سازماندهی و مرتب‌سازی کابل‌ها یکی از مهم‌ترین نکات در نگهداری از آن‌ها است. این تجهیزات نباید به‌هم‌ریخته باشند و پیچیدگی آن‌ها با پیامدهای منفی همچون ظاهر زننده و کشیدگی همراه خواهد بود. برای نظم بخشیدن به آن‌ها می‌توانید از بست‌های کمربندی، داکت و سینی کابل استفاده نمایید. ضمنا، امکان خرید انواع تجهیزات و بست در آهن آنلاین فراهم شده است.

مشکلات رایج کابل ها و راهکارهای پیشگیری از خرابی

کابل‌ها به‌دلیل قرارگیری در برخی از موقعیت‌های سخت دچار خرابی می‌شوند و ظاهر و عملکرد آن‌ها تغییر می‌کند. درادامه لیستی از مشکلات رایج آن‌ها و راهکارهای پیشگیری از خرابی آورده شده است:

افت یا قطع ولتاژ: درصورتی‌که دستگاه بدون مشکل قبلی دچار قطعی یا افت عملکرد شود، معمولا کابل تغذیه آسیب دیده است که باید نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام کرد.

اختلال یا نویز در تجهیزات حساس: اختلالات سیگنال یا لرزش الکتریکی یکی دیگر از مشکلات رایج است که اغلب به‌خاطر خرابی داخلی رخ می‌دهد. درصورت چنین مشکلی بهتر است محصول را با یک نمونه مناسب جایگزین کنید.

افزایش بیش از حد دما: معمولا، کابل‌های تحت‌فشار زیاد افزایش دما را تجربه می‌کنند. چنانچه محصول مصرف کمی داشته باشد ولی همچنان بیش از حد گرم شود، معمولا بیانگر اتصالات ناقص یا فرسودگی عایق آن است که باید تغییرات لازم را اعمال کرد.

تغییر رنگ روکش یا بوی سوختگی: این مشکل معمولا به‌دلیل صدمات جدی یا جریان‌کشی بیش از اندازه اتفاق می‌افتد. اتصالات ناقص نیز ممکن است به تغییر رنگ روکش یا بوی سوختگی منجر شود. برای رفع این مشکل، باید در نحوه اتصال و برآورد جریان وارده تجدیدنظر کنید و نصب را براساس شرایط محیط و فشارهای حاکم بر آن انجام دهید.

