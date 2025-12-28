در دبی، گوشی‌های پرچمدار برندهای معروف معمولاً با قیمت‌های رسمی نزدیک به قیمت جهانی عرضه می‌شوند و تخفیف‌های فصلی نیز مرسوم است. به عنوان مثال، آیفون ۱۵ پرو مکس (نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی) در خرده‌فروشی رسمی دبی حدود ۵۱۰۰ درهم امارات (AED) قیمت دارد. گوشی‌های پرچمدار سامسونگ مثل Galaxy S24 Ultra (نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایت) نیز در دبی حدود ۴۹۹۹ درهم به فروش می‌رسند. برخی مدل‌ها در ایام حراج (مثلاً جمعه سیاه) با تخفیف‌های چشمگیری (تا ۴۵٪) عرضه می‌شوند. پس با ما همراه باشید تا در ادامه مطلب قیمت موبایل و لپ تاپ در دبی آشنا شویم.

بازار موبایل در دبی

برند اپل: پرچمداران (سری آیفون ۱۵) همچنان طرفداران زیادی در دبی دارند. قیمت پایه آیفون ۱۵ پرو مکس ۱۲۸ گیگ حدود ۴۱۹۹ درهم است و مدل ۲۵۶ گیگابایتی حدود ۵۱۰۰ درهم (SharafDG). مدل‌های میان‌رده (آیفون ۱۵ و ۱۵ پلاس) نیز به ترتیب از ~۳۴۰۰ درهم (۱۲۸ گیگ) تا ۵۱۰۰ درهم (۲۵۶ گیگ) قیمت دارند.

گوشی‌های پرچمدار سری S (مثل S24 Ultra) و سری Galaxy Z (تاشو) در دبی بسیار محبوبند. گلکسی S24 (پایین) و S24 Plus قیمتی نزدیک به ۴۰۰۰–۵۰۰۰ درهم دارند، و S24 Ultra ۲۵۶ گیگ حدود . میان‌رده‌های سری A (مثل A54 یا A34) معمولاً در بازه ۱۰۰۰–۲۰۰۰ درهم عرضه می‌شوند. برند شیائومی: گوشی‌های پرچمدار سری ۱۴ (مثل Xiaomi 14 Ultra) و میان‌رده‌های سری Redmi در امارات عرضه می‌شوند. به طور مثال، نسخه‌ی ۵۱۲ گیگابایتی Xiaomi 14 Ultra در دبی حدود ۲۴۵۰ درهم (برای نسخه ۵۱۲GB) تا ~۴۶۰۵ درهم (Ultra، نسخه ۵۱۲GB) قیمت دارد. گوشی‌های اقتصادی این برند (سری Redmi و Poco) در محدوده ۵۰۰–۱۵۰۰ درهم یافت می‌شوند.

بازار لپ‌تاپ در دبی

در دبی نیز لپ‌تاپ‌های برندهای متنوع با طیف قیمتی گسترده به فروش می‌رسند. معمولاً به دلیل نبود مالیات ارزش افزوده و رقابت فروشندگان، قیمت‌ها نسبت به اغلب کشورها کمتر است. برخی نمونه‌ها:

اپل (MacBook)

مک‌بوک ایر با چیپ M3 (جدیدترین نسل) در کانفیگ پایه (۱۳ اینچ، ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶GB SSD) حدود ۳۳۰۰–۴۰۰۰ درهم قیمت دارد و مدل ۱۵ اینچی با رم ۱۶ گیگابایت، SSD ۲۵۶ گیگابایت، حدود ۴۰۴۹ درهم فروخته می‌شود. مک‌بوک پرو (۱۳ اینچ M3) نیز در همین بازه قیمتی عرضه می‌گردد و میتوانید از نمایندگی اصلی اپل در دبی مال در نزدیکی برج خلیفه خرید کنید.

ایسوس (Asus)

سری ZenBook (اولترابوک‌های سبک) معمولاً بین ۳۰۰۰–۴۰۰۰ درهم قیمت دارند. برای مثال، یک مدل ZenBook 17 اینچی با سخت‌افزار قوی حدود ۳۶۱۳ درهم در SharafDG قیمت‌گذاری شده است. لپ‌تاپ‌های گیمینگ ایسوس (ROG) گران‌تر هستند (۸۰۰۰ درهم به بالا).

لنوو (Lenovo)

لپ‌تاپ‌های میان‌رده‌ و اداری لنوو (Yoga, IdeaPad) در حدود ۱۵۰۰–۳۰۰۰ درهم عرضه می‌شوند. مدل‌های گیمینگ Legion پیشرفته‌تر در بازه ۴۰۰۰–۷۰۰۰ درهم قرار دارند؛ برای مثال، Legion 5 با پردازنده Core i7 و گرافیک RTX 3060 حدود ۴۴۹۹ درهم است.

اچ‌پی (HP) و دل (Dell)

سری‌های مصرفی (Pavilion, Inspiron) معمولاً در رنج ۲۰۰۰–۴۰۰۰ درهم هستند. مثلاً HP Pavilion با پردازنده Ryzen 7 و رم ۱۶ گیگابایت نزدیک ۳۰۰۰ درهم قیمت دارد. مدل‌های گیمینگ HP Victus یا Dell G15 از ۴۰۰۰ درهم شروع می‌شوند.

قیمت موبایل و لپ‌تاپ در دبی برای خرید

مقایسه قیمت با بازار ایران

در مقابل قیمت موبایل و لپ تاپ در دبی برخلاف آن قیمت گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها در ایران به‌دلیل هزینه بالای واردات، نوسانات ارزی و تعرفه گمرکی عموماً بالاتر است. به عنوان نمونه:

آیفون ۱۵ پرو مکس (۲۵۶GB) در دبی ~۵۱۰۰ درهم (حدود ۴۷ میلیون تومان در نرخ امروز) است، در حالی‌که در ایران بهای فروش حدود ۱۰۵–۱۳۰ میلیون تومان گزارش شده.

این تفاوت عمده ناشی از اختلاف تعرفه‌ها و نوسانات ارز است. فروشگاه‌های اینترنتی معتبر ایران (دیجی‌کالا، تکنولایف، مقداد آی‌تی، لیون کامپیوتر و…) معمولاً قیمت‌های روز را اعلام می‌کنند، هرچند موجودی و مدل‌های خاص ممکن است محدود باشد.

