اگر تصور می‌کنید برای داشتن امکاناتی نظیر مقاومت کامل در برابر آب، دوربین‌های باکیفیت و نمایشگرهای چشم‌نواز حتما نیاز است هزار دلار هزینه کنید، باید بگوییم سال ۲۰۲۵ معادلات را برهم زده است. در بازار امروز، مرز میان پرچم‌دار و میان‌رده چنان باریک شده که مدل‌هایی مانند پوکو X7 پرو با باتری‌های نسل جدید و گلکسی A56 با پشتیبانی ۶ ساله، عملا خرید گوشی‌های گران‌قیمت را برای بسیاری از کاربران توجیه‌ناپذیر کرده‌اند. ما در این مطلب به سراغ بهترین گزینه‌های بازار می‌رویم تا ببینیم کدام گوشی می‌تواند نیازهای شما را برطرف کند.

مقایسه بهترین گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده ۲۰۲۵

در این بخش، بهترین گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده سال ۲۰۲۵ را از نظر مهم‌ترین معیارهای خرید مانند قدرت پردازنده، ظرفیت باتری، کیفیت ساخت، پشتیبانی نرم‌افزاری و توانایی دوربین به‌صورت خلاصه و کاربردی مقایسه کرده‌ایم:

مدل گوشی بهترین ویژگی (نقطه قوت) مناسب برای... Poco X7 Pro باتری ۶۰۰۰ سیلیکون-کربن + چیپست قدرتمند گیمرها و کاربران حرفه‌ای Samsung Galaxy A56 بدنه آلومینیومی و حس پریمیوم کسانی که کیفیت ساخت برایشان اولویت است Samsung Galaxy A36 ۶ سال آپدیت اندروید + وزن سبک استفاده روزمره و طولانی‌مدت Honor 200 دوربین پرتره ۵۰ مگاپیکسل و طراحی شیک عاشقان عکاسی و پرتره

نبرد سخت‌افزاری: قدرت پوکو در برابر دوام سامسونگ

وقتی صحبت از بهترین گوشی میان‌رده ۲۰۲۵ برای اجرای بازی می‌شود، تجربه ما نشان می‌دهد که سری پوکو شیائومی همچنان بی‌رقیب است. براساس بررسی‌های انجام شده، پوکو X7 پرو با تراشه Dimensity 8400-Ultra نه‌تنها بازی‌های سنگین را روان اجرا می‌کند، بلکه قابلیت آپ‌اسکیل (Upscale) وضوح بازی‌ها را نیز دارد.

در سمت مقابل، استراتژی سامسونگ متفاوت است. گلکسی A36 اگرچه در بخش سخت‌افزاری تراشه‌ای بسیار ضعیف‌تر از رقبای هم‌قیمت خود دارد و نباید انتظار اجرای بازی‌های سنگین را از آن داشت، اما در بخش طراحی و نرم‌افزار توانسته همه‌چیز را جبران کند. این گوشی با کاهش ۱۴ گرمی وزن و ضخامت کمتر نسبت به نسل قبل، بسیار خوش‌دست شده است. سامسونگ با وعده ۶ سال پشتیبانی نرم‌افزاری برای این گوشی، آن را به گزینه‌ای امن برای کسانی تبدیل کرده که اهل عوض کردن مداوم گوشی نیستند؛ بنابراین اگر اولویت شما داشتن یک گوشی سبک با نمایشگر دقیق و عمر نرم‌افزاری بالاست، خرید گوشی A36 می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت معقولی باشد، هرچند قیمت اولیه آن کمی بالا به نظر می‌رسد.

رسانه GSMArena درباره این گوشی می‌گوید:

گوشی گلکسی A36 با قیمت ۲۴۰ یورو، متعادل‌ترین میان‌رده سامسونگ در سری جدید است که نسبت به گلکسی A35 طراحی بهبودیافته، گرافیک قدرتمندتر و شارژدهی سریع‌تری را ارائه می‌دهد.

دوربین، طراحی و نمایشگر: ظرافت یا کارایی؟

در بخش طراحی، گلکسی A56 با بدنه شیشه‌ای و فریم آلومینیومی حس یک کالای لوکس را منتقل می‌کند و ماژول دوربین کپسولی‌شکل، ظاهر آن را از یکنواختی درآورده است. از بین مدل‌های دیگر، ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس نیز با نمایشگر خمیده و روشنایی ۳۰۰۰ نیت تلاش دارد تا خود را در حد پرچم‌داران نشان دهد.

اما اگر به‌دنبال خاص بودن هستید، ناتینگ فون 3a با رابط Glyph (چراغ‌های LED پشت گوشی) و طراحی شفاف، متمایزترین گزینه لیست به حساب می‌آید. البته توجه داشته باشید که بدنه آن پلاستیکی است و به اندازه رقبا در برابر خط و خش مقاوم نیست.

علاوه بر این، موتورولا اج ۵۰ با بدنه چرم مصنوعی، فریم آلومینیومی و گواهی IP68 (ضدآب)، حس یک پرچم‌دار کامل را منتقل می‌کند. در سوی دیگر، ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با نمایشگر خمیده و بدنه شیشه‌ای تلاش کرده ظاهری لوکس داشته باشد، اما تراشه Snapdragon 7s Gen 3 آن در پردازش‌های سنگین، ضعیف‌تر از پوکو عمل می‌کند.

از نظر دوربین، Honor 200 با داشتن دوربین تله‌فوتو ۵۰ مگاپیکسلی و زوم اپتیکال ۲.۵ برابری، می‌تواند برای برخی از کاربران بهترین انتخاب باشد. عکس‌های پرتره این گوشی به لطف لرزشگیر اپتیکال (OIS) کیفیت بسیار بالایی دارند.

جمع‌بندی

انتخاب نهایی به نیاز شما بستگی دارد. اگر گیمر هستید و عملکرد برایتان حرف اول را می‌زند، بدون شک پوکو X7 پرو گزینه اول این لیست است. اما اگر کاربری هستید که گوشی را برای استفاده‌های روزمره (وب‌گردی، اینستاگرام و یا تماس) می‌خواهید و قصد دارید تا ۵ یا ۶ سال آینده گوشی خود را عوض نکنید، نمایندگان سامسونگ یعنی گلکسی A56 (با بودجه بیشتر) و گلکسی A36 (با طراحی سبک‌تر) منطقی‌ترین انتخاب‌ها هستند.

مشخصات Poco X7 Pro Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Honor 200 تراشه Dimensity 8400-Ultra (قدرتمند) Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1580 Snapdragon 7 Gen 3 نمایشگر AMOLED (3200 nits) Super AMOLED Super AMOLED OLED (120Hz) جنس بدنه شیشه / چرم مصنوعی شیشه شیشه و آلومینیوم شیشه آپدیت نرم‌افزاری ۳ سال (معمولی) ۶ سال ۶ سال نامشخص

سوالات متداول

آیا گلکسی A36 ارزش خرید دارد؟

اگر اولویت شما پشتیبانی طولانی‌مدت (۶ سال آپدیت) و داشتن یک گوشی سبک و خوش‌دست با نمایشگر باکیفیت است، بله. اما اگر به‌دنبال اجرای بازی‌های سنگین هستید، با توجه به تراشه ضعیف‌تر و قیمت بالا، گزینه‌های بهتری مثل پوکو وجود دارند.

بهترین گوشی میان‌رده 2025 از نظر باتری کدام است؟

با توجه به استفاده از فناوری جدید باتری سیلیکون-کربن، پوکو X7 پرو با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت، بهترین عملکرد باتری را در میان رقبا دارد.

تفاوت اصلی گلکسی A56 و A36 چیست؟

گلکسی A56 دارای فریم آلومینیومی (کیفیت ساخت بالاتر) و تراشه قدرتمندتر (Exynos 1580) است، در حالی که A36 تراشه ضعیف‌تری دارد، وزن آن کمتر است و همچنان همان پشتیبانی ۶ ساله نرم‌افزاری را دارد.

پایان رپرتاژ آگهی