به گزارش روابط عمومی ایرانسل، شانزدهمین دوره کنفرانسIKT ، از دوم تا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴، به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با مشارکت پژوهشگران و متخصصانی از ۶ کشور جهان، با هدف ارتقای مرجعیت علمی کشور در حوزه فناوری‌اطلاعات و دانش، با حضور و حمایت علمی–تخصصی آکادمی ایرانسل، برگزار شد و بستری برای تبادل دانش و ارائه تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فناورانه فراهم کرد.

تمرکز این دوره بر فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند، زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته و تحول دیجیتال بود.

در جریان این کنفرانس، معاون فنی و مهندسی ایرانسل، با حضور در پنل تخصصی «انرژی و اپراتور»، به تشریح دیدگاه‌ها و تجربیات ایرانسل در زمینه چالش‌های کلیدی اپراتورهای ارتباطی در حوزه ناترازی انرژی، پایداری شبکه، هزینه‌های نگهداشت زیرساخت و تأمین سوخت و برق پرداخت و بر ضرورت همکاری میان وزارت ارتباطات و وزارت نیرو برای مواجهه با این چالش‌ها تأکید کرد.

دکتر حسن بولوردی، ناترازی برق و انرژی را یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی اپراتورهای ارتباطی دانست و با اشاره به وابستگی شبکه‌های ارتباطی به تأمین پایدار انرژی، تأکید کرد: مدیریت هوشمند مصرف، افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از راهکارهای دیجیتال می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از این ناترازی را کاهش دهد.

بولوردی سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های هوشمند، به‌ویژه در حوزه پایش مصرف انرژی، بهینه‌سازی عملکرد سایت‌ها و استفاده از سامانه‌های مدیریت انرژی را از الزامات این مسیر دانست و افزود: همکاری وزارت نیرو و فعالان حوزه فناوری‌اطلاعات، می‌تواند به طراحی و اجرای راهکارهای عملیاتی و پایدار منجر شود.

وی همچنین به تجربه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها، اپراتورهای ارتباطی با مشارکت نهادهای انرژی، از راهکارهای دیجیتال برای مدیریت هوشمند شبکه، کاهش مصرف و افزایش پایداری استفاده کرده‌اند که این تجارب می‌تواند برای ایران نیز قابل بررسی و بومی‌سازی باشد.

به گفته معاون فنی و مهندسی ایرانسل، کل مصرف برق بخش ICT کشور، کمتر از ۲۰۰۰ مگاوات است و سهمی حدود ۲.۵ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد. ارتباطات امروز به یک نیاز اساسی و جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده و تأمین این میزان برق از منظر تولید، چالش پیچیده‌ای برای وزارت نیرو محسوب نمی‌شود، اما مسئله اصلی، محدودیت‌ها و ناتوانی شبکه توزیع برق در تأمین پایدار این نیاز است.

بولوردی افزود: با وجود تعامل و پیگیری‌های مستمر با وزارت نیرو، میزان قطعی برق مراکز داده و سوئیچ در تابستان سال جاری نسبت به تابستان ۱۴۰۳، حدود سه برابر افزایش یافت، به‌طوری‌که در طول تابستان، این مراکز به‌طور میانگین هر دو روز، سه نوبت قطعی برق را تجربه کردند. با تمهیدات فنی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تلاش شد پایداری این مراکز از طریق استفاده از دیزل‌ژنراتورها و سایر راهکارها حفظ شود، اما در خصوص سایت‌های ارتباطی، به‌دلیل گستردگی شبکه، تعدد نقاط و تکرار قطعی‌ها، حفظ پایداری کامل همه سایت‌ها به‌صورت مستمر، عملاً امکان‌پذیر نبود.

معاون فنی و مهندسی ایرانسل با بیان اینکه باتری راهکار اصلی تأمین انرژی پایدار محسوب نمی‌شود، بیان کرد: باتری‌ها بیشتر برای مواقع تعمیرات یا قطعی‌های پیش‌بینی‌نشده کاربرد دارند و این انتظار که باتری بتواند نقش تأمین‌کننده انرژی پایدار شبکه را ایفا کند، انتظار نادرستی است. جهت‌گیری ایرانسل به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش و مدیریت مصرف انرژی و همچنین جایگزینی باتری‌های لیتیومی به‌جای باتری‌های اسیدی است؛ چراکه باتری‌های لیتیومی از نظر پایداری و طول عمر، عملکرد بهتری دارند.

بولوردی با اشاره به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: اگرچه ایرانسل رویکرد استفاده از انرژی‌های نو را دنبال می‌کند، اما در شرایط فعلی، راهکارهایی مانند انرژی خورشیدی، به‌دلیل نیاز به فضای گسترده برای نصب پنل‌ها، فاصله زمانی میان تولید انرژی در روز و اوج مصرف در شب و ضرورت استفاده از سامانه‌های ذخیره‌سازی پرهزینه، هنوز به‌عنوان منبعی پایدار و اقتصادی قابل اتکا نیستند. با این حال، این راهکارها به‌طور کامل کنار گذاشته نشده و بررسی و ارزیابی آن‌ها ادامه دارد.

پنل تخصصی «انرژی و اپراتور»، علاوه بر معاون فنی و مهندسی ایرانسل، با حضور حمید بهروزی قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول در حوزه Techco، مهندس مجید دلشاد کارشناس حوزه انرژی، دکتر مسعود شفیعی رئیس انجمن ICT و حضور آنلاین دکتر هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد و حاضران به تشریح دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود درباره چالش‌ها و راهکارهای حوزه انرژی در صنعت ارتباطات پرداختند.

کنفرانس 2025IKT ، با دریافت حدود ۲۰۰ مقاله علمی از پژوهشگران داخلی و خارجی و پذیرش ۱۱۶ مقاله پس از داوری تخصصی، در قالب نشست‌های علمی، ارائه‌های سخنرانی و پوستر، کارگاه‌های آموزشی و میزگردهای تخصصی برگزار شد.

مقالات انگلیسی پذیرفته‌شده در این کنفرانس، در پایگاه IEEE Xplore و مقالات فارسی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می‌شوند.

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعه «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، پیشرو بودن در حوزه توسعه نوآوری و آموزش دیجیتال، توسعه جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضه عادلانه آموزش، است.

آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروه‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتاب‌دهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.

در همین رابطه، مرکز آموزش‌های آزاد ایرانسل نیز به‌عنوان یک مرکز تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور، برای ارائه آموزش‌های تخصصی، نوآورانه و مهارت‌محور، برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل، مشتریان ایرانسل و عموم مردم، با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در حال فعالیت است.

«ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجه رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل است.

مجموعه ایرانسل لبز، در سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شد.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های پژوهشی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل»، «آکادمی ایرانسل» و «مرکز تعمیر تجهیزات» از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.