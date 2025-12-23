تحولات جهانی حوزه ساخت‌وساز نشان می‌دهد آینده این صنعت بر پایه استفاده هوشمندانه از مصالح نوین، روش‌های پیشرفته اجرا و مدیریت علمی پروژه‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین کشورهایی که توانسته‌اند میان پژوهش، فناوری و صنعت پیوند مؤثر برقرار کنند، گام‌های بلندی در افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و ارتقای دوام سازه‌ها برداشته‌اند. صنعت ساختمان ایران نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون جامعه و جبران عقب‌ماندگی‌های ساختاری، ناگزیر از حرکت در این مسیر است.

در همین چارچوب، شرکت بنیاد بتن ایران از برگزاری نخستین فراخوان ملی نوآوری در صنعت ساختمان با عنوان InnoBuild 2025/2026 خبر داده است. این فراخوان با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌ها، طرح‌ها و فناوری‌های نوآورانه در حوزه مصالح و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی طراحی شده و تلاش دارد بستری ملی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و فنی کشور فراهم کند.

فراخوان InnoBuild پژوهشگران، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنعت ساختمان را به عنوان مجموعه‌ای از بازیگران کلیدی مخاطب قرار داده است که نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسائل ساخت‌وساز دارند. تمرکز این رویداد بر طرح‌هایی است که علاوه بر پشتوانه علمی و پژوهشی، قابلیت تبدیل شدن به راه‌حل‌های اجرایی و کاربردی را داشته باشند و بتوانند به‌طور مستقیم در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرند.

نگاه حاکم بر این فراخوان، مبتنی بر تقویت رویکرد دانش‌بنیان در صنعت ساختمان است. ایده‌هایی که از دل پژوهش و نوآوری بیرون می‌آیند، در صورت برخورداری از مسیر حمایت و هدایت مناسب، می‌توانند به محصول، خدمت یا فناوری مؤثر تبدیل شوند. چنین رویکردی امکان کاهش هزینه‌های ساخت، افزایش طول عمر سازه‌ها، ارتقای سطح ایمنی و توسعه روش‌های سازگار با محیط‌زیست را فراهم می‌کند و به بهبود عملکرد کلی این صنعت می‌انجامد.

بر اساس اعلام بنیاد بتن ایران، طرح‌های برگزیده در این فراخوان از حمایت‌های مادی، مشاوره‌های تخصصی و امکان توسعه تا سطح محصول نهایی برخوردار خواهند شد. این حمایت‌ها با هدف تکمیل زنجیره نوآوری، کاهش فاصله میان پژوهش و بازار و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را از طریق لینک https://bonyadbeton.porsline.ir/s/njwsGNN1

به دبیرخانه توسعه و فناوری بنیاد بتن ایران ارسال کنند. برگزاری این فراخوان را می‌توان تلاشی هدفمند برای استفاده از توان نخبگان و متخصصان داخلی دانست که در صورت تداوم و حمایت مؤثر، می‌تواند به ارتقای جایگاه صنعت ساختمان ایران و پاسخ‌گویی عملی به چالش‌های پیش‌رو منجر شود.

