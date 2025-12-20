بلیط اتوبوس تهران اصفهان بهترین ساعت سفر برای 1404

افراد زیادی با خرید بلیط اتوبوس تهران اصفهان به این شهر سفر کرده و روزهای دلپذیری را در نصف جهان می‎گذرانند. سرویس‎های اتوبوس از تهران تا اصفهان در ساعات مختلف صبح زود تا شب حرکت دارند. بهترین زمان برای حرکت چه زمانی است؟ با ما همراه شوید تا در این مطلب به این سوال پاسخ دهیم.

اطلاعات مسیر زمینی تهران اصفهان

فاصله زمینی بین این دو کلانشهر حدود 450 کیلومتر است. در شرایط عادی اتوبوس‎ها این مسیر را در پنج تا شش ساعت طی میکنند. زمان سفر به میزان ترافیک، نوع و سرعت اتوبوس و شرایط جوی بستگی دارد. برای مثال در روزهای بارانی و برفی اتوبوس‌ها با سرعت کمتری حرکت کرده و زمان سفر افزایش پیدا می‌کند.

همچنین در روزهای پیک سفر که جاده شلوغ است، اتوبوس مدت زمان بیشتری در جاده خواهد بود. همچنین در این مسیر اتوبوس‎های معمولی و اتوبوس‎های VIP فعال هستند. سرعت حرکت اتوبوس‎های VIP از اتوبوس‎های معمولی بیشتر است. از اینرو این اتوبوس‎ها تقریبا یک ساعت زمان سفر کمتری در مقایسه با اتوبوس‎های معمولی دارند.

برای خرید بلیط اتوبوس تهران اصفهان، به ترمینال مبدا دقت کنید. زیرا تعاونی‎های مختلفی در سه پایانه جنوب، بیهقی و شرق بین این دو شهر سرویس‎دهی دارند. بنابراین با توجه به محل سکونت خود نزدیک‎ترین و بهترین ترمینال را انتخاب کنید. اتوبوس‎ها بعد از خروج از شهر وارد اتوبوس تهران، قم و اصفهان می‌شوند.

مسیر بین این دو شهر اغلب ازادراه و بزرگراه بوده و یک مسیر ایمن به شمار می‌رود. در این مسیر استراحتگاه‎ها و ساختمان‎های رفاهی بسیاری ساخته شده است. هر تعاونی و هر اتوبوس در یک یا چند توقف از پیش تعیین شده توقف کرده تا مسافران استراحت کنند. وعده غذایی بخورند، نماز خوانده یا از سرویس بهداشتی استفاده کنند.

بهترین زمان حرکت از تهران به اصفهان

جواب قطعی برای بهترین زمان حرکت از تهران به سمت اصفهان وجود ندارد. پاسخ به این سوال بیش از هر چیز به هدف و برنامه کاری شما بستگی دارد.

سفر در صبح

سفر در صبح از ساعات حدود هفت و نیم شروع شده و تا حدود 12 سرویس‎دهی دارد. اگر می‎خواهید بعدازظهر در اصفهان باشید، شروع حرکت در صبح زود بهترین انتخاب برای شما خواهد بود. سفر در صبح زود مناسب کسانی است که دوست دارند از هوای خنک لذت برده و نمی‎خواهند گرمای هوا آن‎ها را اذیت کند. اگر برای خرید بلیط اتوبوس تهران اصفهان اولین سرویس یعنی حدود ساعت شش و نیم را انتخاب کنید، برای ناهار در اصفهان خواهید بود.

سفر در ظهر تا بعد از ظهر

تعدادی دیگر از سرویس‎های تهران اصفهان از ساعت 12 تا ساعت حدود 18 بعداز ظهر فعال هستند. با انتخاب این زمان‎ها برای حرکت غروب تا شب در اصفهان خواهید بود. در این سفر ممکن است کمی گرمای هوا شما را اذیت کند. البته اتوبوس‎های VIP همگی پرده داشته و دمای هوای داخلی توسط سیستم سرمایش و گرمایش در دمای مطبوعی حفظ میشود. اگر ساعت بین 16 تا 18 را برای شروع سفر انتخاب کنید، به بیشترین میزان ترافیک در پایتخت برخواهید خورد. بنابراین حداقل یک تا یک ساعت و نیم در ترافیک خواهید ماند تا اتوبوس از شهر خارج شود.

سفرهای شبانه

برخی دیگر برای خرید بلیط اتوبوس تهران اصفهان، بلیطهای شبانه و شروع حرکت از ساعت 19 تا 23 را انتخاب می‎کنند. در این زمان هوا خنک بوده و خبری از آفتاب نیست. البته اگر دوست دارید در طول مسیر از تماشای فضای بیرون لذت ببرید، سفرهای شبانه مناسب شما نخواهد بود. اگر ساعت 23 را برای سفر انتخاب کنید، صبح زود روز بعد در اصفهان خواهید بود. در نتیجه می‎توانید به کارهای خود به راحتی برسید.

بهترین زمان برای کاهش زمان سفر کی است؟

بسیاری از افراد دنبال آن هستند که مدت زمان سفر از تهران به اصفهان را تا حد ممکن کاهش دهند. برای کاهش زمان سفر بهترین زمان شروع حرکت، سفرهای شبانه به خصوص ساعت 21 تا 23 است. در این زمان خبری از ترافیک داخل شهری نیست. در نتیجه اتوبوس در زمان کوتاه‎تری تهران را ترک کرده و وارد اتوبان می‌شود.

اتوبوس در ساعات نیمه شب تا حدود دو و سه بامداد در جاده خواهد بود. این زمان‎ها جاده‎ها بسیار خلوت است. از اینرو رانندگان با حداکثر سرعت مطمئنه رانندگی می‌کنند. علت دیگر کوتاه بودن زمان سفرهای شبانه، کم بودن میزان توقف است. در سفرهای روزانه رانندگان برای استراحت در برخی استراحتگاه‌ها حداقل نیم ساعت توقف دارند. این موضوع باعث افزایش زمان سفر خواهد شد. سفرهای شبانه کمترین میزان توقف را دارند. در نتیجه اتوبوس در زمان کوتاه‌تری به مقصد خواهد رسید.

خرید بلیط اتوبوس تهران اصفهان از علی بابا

برای خرید بلیط اتوبوس تهران کافی است وارد سایت علی بابا شوید. در اولین صفحه از نوار بالای آن گزینه بلیط اتوبوس را انتخاب کنید. در صفحه باز شده نام مبدا و مقصد و زمان سفر را وارد کنید. با کلیک بر روی گزینه جست وجو تمامی بلیط‎های موجود از تمامی تعاونی‎ها و پایانه‎ها به شما نشان داده می‌شود. کافی است اتوبوس و صندلی مناسب خود را انتخاب کنید. اطلاعات خواسته شده را پر کرده و هزینه بلیط را پرداخت کنید. صندلی به نام شما رزرو خواهد شد.