خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش امنیت رمزارزها | راهنمای کامل حفاظت از دارایی در دنیای کریپتو

افزایش امنیت رمزارزها | راهنمای کامل حفاظت از دارایی در دنیای کریپتو
کد خبر : 1730232
لینک کوتاه کپی شد.

کاربران بازار رمز‌ارزها باید به دنبال روش‌ های افزایش امنیت ارز دیجیتال خود باشند تا از دارایی‌های دیجیتالشان در برابر تهدیدات محافظت کنند. در این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی مهم‌ترین اصول و راهکارهای افزایش امنیت رمزارز می‌پردازد.

با گسترش روزافزون بازار کریپتو و استقبال گسترده از خرید و فروش ارزهای دیجیتال، مسئله امنیت ارز دیجیتال بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. تاریخچه هک و نفوذ به سیستم‌های دیجیتالی نشان می‌دهد که مجرمان سایبری همواره با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های خود را به‌روزرسانی می‌کنند. نفوذ به کامپیوترهای اولیه با رمز عبور ساده گرفته تا حملات پیچیده به کیف پول‌های رمزارزی امروزی از این دست موارد هستند. در این میان، کاربران بازار رمز‌ارزها باید به دنبال روش‌ های افزایش امنیت ارز دیجیتال خود باشند تا از دارایی‌های دیجیتالشان در برابر تهدیدات محافظت کنند. در این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی مهم‌ترین اصول و راهکارهای افزایش امنیت رمزارز می‌پردازد.

بررسی بزرگترین سرقت های ارز دیجیتال

با افزایش رشد و مقبولیت بازارهای ارز دیجیتال و رشد قیمت رمزارز حملات سایبری نیز به همان میزان رشد کرده‌اند و باعث شده‌اند که میلیاردها دلار از دارایی کاربران و شرکت‌ها به سرقت برود. این موضوع اهمیت امنیت ارز دیجیتال را بیش از پیش نشان می‌دهد. در واقع، نبود زیرساخت‌های امنیتی قوی در پلتفرم‌ها و بی‌احتیاطی کاربران، زمینه‌ساز برخی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ کریپتو شده است. 

 

نام حادثه

مبلغ سرقت‌ شده (تقریبی)

سال وقوع

توضیح کوتاه

DAO Hack

۵۳ میلیون دلار

ژوئن ۲۰۱۶

حمله به قرارداد هوشمند DAO در شبکه اتریوم که منجر به هاردفورک شد.

Bitfinex Breach

۷۲ میلیون دلار

آگوست ۲۰۱۶

یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌ها که هک شد و بیت‌کوین‌های زیادی به سرقت رفت.

Parity Wallet Exploit

۳۰ + ۲۷۵ میلیون دلار

اکتبر ۲۰۱۷

باگ در کیف پول Parity باعث قفل شدن یا سرقت دارایی‌ها شد.

OneCoin Scam

حدود ۲۵ میلیارد دلار

۲۰۱۷

پروژه‌ای جعلی که به عنوان پانزی شناخته شد و میلیاردها دلار از مردم کلاهبرداری کرد.

Mt. Gox Collapse

۴۶۰ میلیون دلار

فوریه ۲۰۱۷

ورشکستگی صرافی Mt. Gox که هزاران بیت‌کوین ناپدید شدند.

Coincheck Hack

۵۳۰ میلیون دلار

ژانویه ۲۰۱۸

بزرگ‌ترین سرقت تاریخ در آن زمان، مربوط به توکن NEM است.

Ronin Bridge Hack

۶۲۵ میلیون دلار

مارس ۲۰۲۲

حمله به شبکه Ronin (وابسته به بازی Axie Infinity).

Poly Network Attack

۶۱۱ میلیون دلار

آگوست ۲۰۲۱

حمله‌ای بزرگ به پلتفرم انتقال بین‌زنجیره‌ای Poly Network انجام گرفت.

Binance Bridge Exploit

۵۶۹ میلیون دلار

اکتبر ۲۰۲۲

نقص امنیتی در پل زنجیره‌ای بایننس باعث سرقت گسترده شد.

Mixin Network Hack

۲۰۰ میلیون دلار

سپتامبر ۲۰۲۳

حمله به سرویس کیف پول میکسین در اثر نفوذ به سرورهای ابری آن صورت گرفت.

 

روش های افزایش امنیت ارز دیجیتال چیست؟

با توجه به حجم بالای سرمایه‌ گذاری‌ها در بازارهای دیجیتال، رعایت امنیت رمزارز به یک ضرورت حیاتی برای کاربران این فضا تبدیل شده است. روزانه هزاران حمله سایبری، فیشینگ و انتشار بدافزار علیه کاربران کریپتو انجام می‌شود، که هدف اصلی آنها دسترسی به کلیدهای خصوصی یا اطلاعات حساب کاربران است. رعایت نکات امنیتی و به‌کارگیری روش‌ های افزایش امنیت ارز دیجیتال نه تنها به کاهش ریسک از دست‌ دادن دارایی کمک می‌کند. در ادامه به مهم‌ترین راهکارها و اقدامات عملی برای ارتقای امنیت ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

 

  • حفاظت کامل از اطلاعات محرمانه حساب
  • فعال‌ سازی احراز هویت دو مرحله‌ای
  • شناسایی و جلوگیری از حملات فیشینگ
  • پرهیز از اپلیکیشن‌ ها و افزونه‌ های تقلبی
  • بررسی دقیق درگاه‌ های پرداخت
  • استفاده از کیف پول‌ های امن و سخت‌ افزاری
  • رعایت نکات حیاتی هنگام کار با کیف پول‌ها

     

 

افزایش امنیت رمزارزها | راهنمای کامل حفاظت از دارایی در دنیای کریپتو

حفاظت کامل از اطلاعات محرمانه حساب

اولین و مهم‌ترین قدم در حفظ امنیت رمزارز، نگهداری ایمن اطلاعات محرمانه‌ حساب‌ است. کلید خصوصی، رمز عبور کیف پول، کلمات بازیابی (Seed Phrase) و اطلاعات حساب کاربری در صرافی‌ها، باید به‌هیچ‌عنوان با دیگران به اشتراک گذاشته نشوند. حتی یک عکس ساده از کلمات بازیابی یا ذخیره رمزها در موبایل بدون رمزگذاری، می‌تواند راه را برای هکرها باز کند. بهتر است این اطلاعات را روی کاغذ یادداشت کرده و در مکان امن (مانند گاو صندوق) نگه دارید. 

فعال‌ سازی احراز هویت دو مرحله‌ای

استفاده از 2FA (تایید هویت دو مرحله‌ای) یکی از موثر ترین روش‌ های افزایش امنیت ارز دیجیتال است. با این روش، پس از وارد کردن رمز عبور، باید کدی که از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند Google Authenticator یا پیامک برایتان ارسال می‌شود را هم وارد کنید. این یعنی حتی اگر رمز عبور اصلی لو برود، مهاجم بدون کد دوم نمی‌تواند وارد حساب شود. در همه صرافی‌ها، کیف پول‌ها و حتی ایمیل مرتبط با حساب‌های رمزارزی، این قابلیت را فعال کنید.

شناسایی و جلوگیری از حملات فیشینگ

فیشینگ یکی از شایع‌ترین روش‌های حمله به کاربران رمزارز است. هکرها با طراحی صفحات وب و ایمیل‌های تقلبی، کاربران را فریب داده و اطلاعات ورود آنها را سرقت می‌کنند. این صفحات ممکن است ظاهری کاملا مشابه سایت‌های معتبر مانند بایننس، کوین‌ بیس یا صرافی‌های داخلی داشته باشند. همیشه آدرس سایت‌ها را با دقت بررسی کرده، از بوکمارک کردن صفحات رسمی استفاده کنید.

 

پرهیز از اپلیکیشن‌ ها و افزونه‌ های تقلبی

برخی اپلیکیشن‌های موبایلی و افزونه‌های مرورگر با ظاهری فریبنده، به سرقت اطلاعات کاربران می‌پردازند. این بدافزارها می‌توانند هنگام وارد کردن رمز عبور یا آدرس کیف پول، اطلاعات شما را برای هکر ارسال کنند. حتما نرم‌افزارها و کیف پول‌های دیجیتال را فقط از منابع رسمی مثل Google Play، App Store یا سایت رسمی توسعه‌ دهنده دانلود کنید.

بررسی دقیق درگاه‌ های پرداخت

درگاه‌های فیشینگ بانکی در ایران و جهان بسیار رایج شده‌اند و می‌توانند اطلاعات کارت بانکی شما را سرقت کرده و حساب‌تان را خالی کنند. هنگام خرید ارز دیجیتال از طریق سایت یا کانال‌های تلگرامی، حتما از معتبر بودن درگاه پرداخت و اتصال آن به شبکه شاپرک (shaparak.ir) اطمینان حاصل کنید. به ظاهر HTTPS و قفل سبز اعتماد نکنید. آدرس دامنه را به‌صورت کامل و حرف‌به‌حرف بررسی کنید. آدرس‌های جعلی مانند shapaarak، shaprak و غیره بسیار فریبنده هستند.

استفاده از کیف پول‌ های امن و سخت‌ افزاری

کیف پول‌های سخت‌ افزاری (مانند Ledger یا Trezor) بهترین انتخاب برای ذخیره بلند مدت ارز دیجیتال هستند. این کیف پول‌ها به اینترنت متصل نیستند و امکان هک از راه دور را تقریباً به صفر می‌رسانند. همچنین اگر کیف پول سخت‌ افزاری‌ گم شود، با داشتن عبارت بازیابی (Seed) می‌توانید دارایی خود را بازیابی کنید.

 

رعایت نکات حیاتی هنگام کار با کیف پول‌ها

حتی در هنگام استفاده از کیف پول‌های معتبر هم باید دقت زیادی به خرج دهید. کلیدهای خصوصی و بکاپ کیف پول را در مکان‌هایی امن و آفلاین ذخیره کنید. هنگام ارسال ارز دیجیتال، آدرس مقصد را چند بار چک کنید و از Copy/Paste مشکوک خودداری کنید، چون برخی بدافزارها آدرس مقصد را هنگام کپی‌ کردن تغییر می‌دهند. از اتصال به وای‌ فای‌های عمومی برای تراکنش‌های کریپتویی بپرهیزید و همیشه از آخرین نسخه کیف پول استفاده کنید.

 

جمع بندی

در عصر دیجیتال، ورود به بازار رمزارزها دیگر فقط مخصوص متخصصان حوزه فناوری نیست، بلکه میلیون‌ها کاربر از سراسر جهان با انگیزه‌های سرمایه‌ گذاری، پس‌ انداز یا معامله وارد این حوزه شده‌اند. اما این گسترش سریع، تهدیدات امنیتی را نیز افزایش داده و حملات سایبری به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. آنچه یک سرمایه‌ گذار را از قربانیان حملات متمایز می‌کند، آگاهی و اقدام به‌موقع در راستای حفظ امنیت ارز دیجیتال است. بهره‌گیری از ابزارها و راهکارهای عملی برای حفاظت از اطلاعات حساس، به‌کارگیری کیف پول‌های امن، بررسی درگاه‌های معتبر و اجتناب از اپلیکیشن‌های مخرب، تنها بخشی از روش های افزایش امنیت ارز دیجیتال هستند که باید به‌طور روزمره در زندگی دیجیتالی به کار بگیریم.

 

پایان رپرتاژ آگهی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری