پرطرفدارترین لوازم های آرایشی در سال 1404

افرادی که همواره به دنبال ترندهای روز هستند، بهتر می‌دانند که در دنیای لوازم آرایشی نیز هر ساله موجی از سبک‌ها و محصولات جدید مطرح می‌شود. در سال ۱۴۰۴، تمرکز اصلی ترندها روی سادگی، طبیعی‌بودن و مراقبت از سلامت پوست بود. محصولاتی مانند کرم‌ پودرهای سبک، تینت‌های لب و گونه و ریمل‌های‌ بادوام نشان دادند که زیبایی واقعی زمانی ایجاد می‌شود که پوست نیز در اولویت قرار گیرد. همین موضوع باعث شد تا این نوع محصولات، محبوبیت زیادی پیدا کنند. در این مقاله به مهم‌ترین و پرفروش‌ترین لوازم آرایشی سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم و ویژگی‌های هریک را بررسی می‌کنیم تا ببینیم شما تا چه اندازه با جدیدترین ترندهای دنیای آرایش هم‌سو هستید.

پرفروش‌ترین لوازم آرایشی در سال 1404

در سال ۱۴۰۴ تمرکز بازار بیشتر روی محصولاتی است که در عین طبیعی‌ بودن، ظاهری یک‌دست و سالم ایجاد کنند. به همین دلیل، محصولاتی مثل کرم ‌پودرهای با کاور سبک، رژگونه‌های نود و کرمی، ریمل‌های سبک و پالت‌های سایه با رنگ‌های خنثی از پرفروش‌ترین‌ها به‌حساب می‌آیند. این محصولات به ‌جای ایجاد تغییرات زیاد، بافت پوست را زیباتر نشان می‌دهند تا چهره‌ جلوه‌ای طبیعی و باطراوت داشته باشد. در ادامه، هریک از این لوازم آرایشی محبوب و دلیل استقبال بالای آن‌ها را بیشتر بررسی خواهیم کرد:

کرم‌پودرهای سبک و طبیعی با کاور ملایم اما کامل

از جمله تغییرات بزرگی که در سال 1404 با آن روبه‌رو بودیم، گرایش مردم به سمت کرم پودرهایی است که ظاهری طبیعی روی پوست ایجاد می‌کنند. برخلاف سال‌هایی که محصولات سنگین و پوشانندگی‌های بیش از اندازه ترند بودند، امسال توجه مصرف‌کنندگان کاملا به سمت فرمولاسیون‌های سبک، لطیف و بدون ایجاد جلوه کیکی است. پرفروش‌ترین کرم‌پودرهای 1404 محصولاتی هستند که ضمن داشتن کاور یکنواخت، ظاهر پوست را خسته یا مصنوعی نشان نمی‌دهند.

ویژگی مهم دیگر این محصولات نیز وجود ترکیبات مغذی مانند هیالورونیک اسید، ویتامین E و انواع آنتی‌اکسیدان‌هاست که به تقویت و آبرسانی پوست نیز کمک می‌کنند. ماندگاری بالا، امکان استفاده طولانی بدون بسته‌شدن منافذ و حس سبکی روی صورت، از دیگر دلایل محبوبیت این محصولات در میان کاربران هستند.

ریمل‌های حجم‌دهنده سبک؛ مژه‌های پرپشت بدون ریزش

ریمل‌ها عضو جدانشدنی آرایش روزانه یا مهمانی‌ها هستند. در سال 1404 پرفروش‌ترین محصولات در این گروه آن‌هایی هستند که علاوه بر حجم‌دهی، ظاهری طبیعی به مژه‌ها بدهند. بسیاری از ریمل‌های جدید، برس‌های فیبری یا سیلیکونی دارند که مژه‌ها را بدون چسبندگی حالت می‌دهند و بالا می‌برند. به‌علاوه، در اکثر این محصولات، فرمولاسیون‌ حاوی ویتامین و روغن‌های تقویتی و همچنین ضدریزش‌ را هم می‌بینیم که باعث می‌شوند آسیبی به مژه‌ها وارد نشود.

کانسیلرهای روشن‌کننده طبیعی و خداحافظی با لک‌های پوستی

دیگر لوازم آرایشی پرفروش در سال 1404، کانسیلرها هستند. این محصولات اگر درست انتخاب شوند، می‌توانند بدون ایجاد سنگینی یا ظاهر مصنوعی، لکه‌ها، تیرگی‌ها و ناهماهنگی‌های پوست را محو کنند و چهره‌ای شفاف و پوستی یکدست بسازند. بسیاری از افراد حتی به جای استفاده از کرم‌ پودر، تنها با چند نقطه کانسیلر روی نواحی مورد نیاز، زیرساز آرایشی خود را می‌سازند.

از طرفی، کانسیلرهای پرفروش ۱۴۰۴ بافتی کرمی، سبک و با قابلیت پخش راحت دارند و هیچ خط یا لکی را از خود به جای نمی‌گذارند. این ویژگی‌ها باعث شده‌اند تا آرایشگران حرفه‌ای بتوانند تنها با یک کانسیلر، جلوه لیفت‌‌شده و جوان‌تری به چهره بدهند.

رژلب‌های مات مخملی با ماندگاری بالا و بدون خشکی

رژ لب هم از لوازم آرایشی همیشه پرفروش به‌حساب می‌آید؛ اما نکته قابل‌توجه رنگی است که هر فردی در سال‌های مختلف و با توجه به ترندها انتخاب می‌کند. در 1404، رژ لب‌های مخملی و نرم از پرفروش‌ترین‌ها بودند. این محصولات علاوه بر عدم ایجاد چسبندگی، بسیار بادوام هستند و تناژها رنگی بسیار متنوعی دارند که هرکسی با توجه به رنگ چهره و استایلی که دارد، می‌تواند آن‌ها را در آرایش خود به کار ببرد. در سال ۱۴۰۴ ترند رژلب‌ها بیشتر رنگ‌های طبیعی، گرم و قابل‌استفاده برای موقعیت‌های مختلف است.

تینت لب و گونه برای آرایش سبک در روزهای شلوغ

تینت‌ها در سال ۱۴۰۴ به اوج محبوبیت رسیدند. علت این محبوبیت نیز ترکیبی از سبکی فوق‌العاده، ماندگاری بالا و جلوه طبیعی است که روی لب و گونه ایجاد می‌کنند. بسیاری از افرادی که آرایش روزانه‌ سریع، کم‌دردسر و در عین‌حال شاداب می‌خواهند، تینت را به هر محصول دیگری ترجیح می‌دهند؛ به همین دلیل فروش آن‌ها جهش قابل‌توجهی داشته است. تینت‌ها هم برای گونه و هم لب قابل استفاده هستند و طی چند ثانیه جذب پوست می‌شوند. تنوع رنگی این محصولات بالاست و محبوب‌ترین آن‌ها صورتی ملایم، آلبالویی و هلویی هستند.

پرایمرهای کنترل چربی و کوچک‌کننده منافذ

پرایمرها نیز از آیتم‌های پرفروش در سال 1404 هستند. این محصولات به‌ویژه برای افرادی با پوست چرب یا مختلط کارایی بالایی دارند؛ زیرا با محو منافذ باز و ایجاد سطحی یکدست، پایه‌ای بی‌نقص برای آرایش فراهم می‌کنند. نکته مهم این است که پرایمر حتی بدون استفاده از کرم‌ پودر هم جلوه‌ای صاف، مات و یکدست به پوست می‌دهد و همین ویژگی، آن را برای سبک آرایش ساده و طبیعی ترند سال ۱۴۰۴ بسیار محبوب کرده است. از سوی دیگر، این محصولات به ثابت‌ماندن کرم‌ پودرهای سبک و طبیعی کمک می‌کنند و مانع برق افتادن پوست در طول روز می‌شوند.

پالت‌های چندمنظوره، همه چیز در یک محصول

پالت‌های چندمنظوره نیز از گزینه‌های پرفروش بازار هستند که در اکثر آن‌ها کانتور، هایلایتر، رژگونه، سایه چشم و حتی رژ لب در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این محصولات به شما کمک می‌کنند تا هر کجا که هستید، بدون نیاز به خرید هر محصول به‌صورت جداگانه، آرایش کاملی داشته باشید. پالت‌های ۱۴۰۴ با رنگ‌هایی هماهنگ و سازگار با انواع تناژ پوستی در بازار موجود هستند و هرکسی می‌تواند با توجه به نیاز خود، بهترین آن‌ها را انتخاب کند.

انتخاب هوشمندانه، قدم اول زیبایی

همان‌طور که خواندید، در سال ۱۴۰۴، زیبایی به سمت طبیعی بودن، سلامت پوست و سبک زندگی ساده‌تر حرکت می‌کند. لوازم آرایشی که امسال به‌عنوان ترند انتخاب شده‌اند، علاوه بر ایجاد ظاهر زیبا، نقش مراقبتی از پوست را هم به عهده دارند و به همین دلیل بسیار پرطرفدار هستند. از کرم‌پودرهای سبک گرفته تا تینت‌های چندمنظوره، همگی برای ایجاد تغییرات طبیعی تولید شده‌اند و به همین دلیل بسیار پرفروش‌ هستند.

