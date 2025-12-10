به گزارش ایلنا؛ ابتدا کمی درباره دکتر داریوش نادری اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم؛ دکتر داریوش نادری متولد سال 1344 است که بعد از اتمام دوران تحصیلی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، در سال 1362 وارد دانشکده پزشکی شیراز شد و در سال 1369 از این دانشگاه به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل شدند؛ همچنین در سال 1371 رزیدنتی جراحی عمومی را در دانشگاه تهران آغاز و در سال 1375 به عنوان جراح عمومی فارغ التحصیل شدند که در ادامه روند، در سال 1380 دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی را در بیمارستان امام خمینی تهران آغاز و در سال 1383 با کسب رتبه اول موفقیت خود را رقم زدند و از همان سال‌ها به فعالیت در حوزه جراحی پلاستیک و زیبایی پرداختند.

حال با فعالیت های گسترده دکتر داریوش نادری در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد و سوالاتی را از ایشان پرسوجو خواهیم کرد که خالی از لطف نبوده و می‌تواند اطلاعات زیادی در رابطه با جراحی زیبایی پروتز سینه، لیفت سینه، هزینه‌ها و سایر این موارد در اختیار شما قرار دهد.

انواع جراحی های زیبایی که توسط دکتر نادری انجام می‌شود

دکتر داریوش نادری به عنوان یکی از بهترین جراحان پلاستیک در تهران و ایران به طور کامل خدمات جراحی پلاستیک و زیبایی را انجام می‌دهند ولی در چند مورد تبحر بیشتری دارند و اسم‌شان بیشتر به گوش مخاطبین رسیده است؛ برخی از جراحی‌های زیبایی که دکتر داریوش نادری به عنوان فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و لیزر انجام می‌دهند شامل موارد زیر است:

جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی

جراحی سینه (شامل پروتز سینه، لیفت سینه، ماموپلاستی، ژنیکوماستی)

جراحی بازو

جراحی سر و صورت

جراحی ران و ساق پا

در ادامه سعی کرده‌ایم درباره هر یک از موارد توضیحاتی را برای شما نگارش کنیم تا اطلاعات مفیدتری را بدست آورید و با هر یک آشنا شوید.

جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی

یکی از عمل‌های زیبایی در جراحی پلاستیک، جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی است که با نام تامی تاک نیز شناخته می‌شود، این عمل زیبایی برای افرادی است که چاقی شکمی موضعی دارند و یا پس از لاغری، پوست ناحیه شکم آنان دچار افتادگی شدید شده است که خواهان حذف آن هستند.

جراحی زیبایی سینه

جراحی زیبایی سینه به عنوان یک دسته اصلی محسوب می‌شود که شامل جراحی پروتز سینه، عمل لیفت سینه، ماموپلاستی کاهشی و ژنیکوماستی برای آقایان می‌شود.

جراحی پروتز سینه: عمل پروتز پستان یا ایمپلنت سینه برای افرادی مناسب است که از سایز سینه خود راضی نیستند و خواهان افزایش سایز و فرم آن هستند. عمل ماموپلاستی کاهشی: عمل زیبایی ماموپلاستی کاهنده یا کاهشی برای کوچک کردن سایز پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این جراحی برای زمانی است که با گذر زمان و روند افزایش سن نیاز به کوچک کردن پستان در زنان به وجود می‌آید. جراحی لیفت سینه: یکی از دغدغه‌های زنان بر اثر افزایش سن، موضوع افتادگی سینه است که این عمل زیبایی این موضوع رو برای زیباجویان رفع می‌کند؛ عمل لیفت سینه به عنوان عملی است که برای رفع افتادگی سینه و فرم دهی و جوانسازی پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ژنیکوماستی: جراحی ژنیکوماستی یک عمل کوچک کننده سینه در مردان است که می‌تواند زیبایی اندام آقایان را افزایش دهد؛ برخی از مردان به دلیل اضافه وزن و یا ترشح اضافی هورمون‌ها با موضوع افزایش سایز سینه مواجه می‌شوند که همین امر موجب عدم اعتماد به نفس آنان می‌شود؛ یکی از راه‌های درمان آن، جراحی ژنیکوماستی است.

جراحی بازو یا لیفت بازو

عمل لیفت بازو که به عنوان براکیوپلاستی هم شناخته می‌شود یکی از عمل‌های زیبایی در جراحی پلاستیک است که سایز دور بازو را کاهش داده و موجب جوانسازی ناحیه می‌شود؛ شاید برای شما هم پیش امده باشد که برخی از مواقع یک سری لباس‌های مورد علاقه خود را به دلیل بزرگی ناحیه بازو نپوشید و یا باب میل شما نباشد؛ برای رفع این موضوع و درمان آن یکی از بهترین روش‌ها، جراحی بازو یا لیفت بازو است که دوران نقاهت کوتاهی نیز دارد.

جراحی سر و صورت

منظور از جراحی سر و صورت، عمل لیفت صورت است؛ جراحی لیفت صورت یکی از بهترین جراحی‌ها برای زیباسازی و جوانسازی صورت بانوان و آقایان است که می‌تواند تغییرات زیادی را در چهره زیباجویان به وجود بیاورد؛ هم آقایان هم بانوان بر اثر گذر زمان و افزایش سن، با موضوع افتادگی پوست و چین و چروک دست و پنجه نرم می‌کنند، از این رو یکی از روش‌های رفع این موضوع و برطرف کردن افتادگی پوست به همراه جوانسازی صورت و چهره، لیفت صورت است.

بهترین جراح پلاستیک در تهران و پاسداران کیست؟

باتوجه‌به سابقه فعالیت دکتر داریوش نادری و انجام هزاران عمل جراحی موفق در سطح کشوری و بین‌المللی به همراه رضایتمندی بالایی که از مخاطبان و زیباجویان دریافت کرده‌اند، بهترین جراح پلاستیک تهران و پاسداران، دکتر داریوش نادری خواهد بود.

برخی از معیارهای انتخاب بهترین جراح پلاستیک در تهران و منطقه پاسداران شامل مواردی همچون مشاوره قبل از عمل به بیمار (با توضیح تمام موارد عوارض و مزایا)، داشتن نمونه کارهای مختلف، مهارت و توانایی کافی در جراحی، آشنایی با اصول زیبایی شناسی، صداقت در مشاوره قبل از جراحی، کیفیت مراقبت های بعد از عمل و دارشتن خلاقیت و نبوغ می‌شود.

شما همواره می‌توانید برای مشاهده نمونه کارهای دکتر داریوش نادری به پیج اینستاگرام شخصی ایشان و یا به آدرس وب سایت دکتر نادری مراجعه نمایید و تمامی نمونه کارهای پزشک را مشاهده کنید و در صورت نیاز می‌توانید به مطب ایشان به صورت حضوری مراجعه کنید و مشاوره قبل از عمل خود را دریافت کنید.

هزینه انواع جراحی پلاستیک در تهران در سال ۱۴۰۴

در ادامه سعی کرده‌ایم هزینه انواع جراحی پلاستیک در تهران برای سال ۱۴۰۴ را به صورت حدودی و تقریبی آماده کنیم تا از حدود هزینه‌های جراحی پلاستیک در سال 1404 در انواع مختلف لیفت صورت، پروتز سینه، لیفت سینه، ماموپلاستی کاهشی، ژنیکوماستی، لیفت بازو و ابدومینوپلاستی اطلاع داشته باشید.

نوع جراحی پلاستیک هزینه تقریبی عمل جراحی (تومان) جراحی لیفت صورت یا گردن تقریبا بین 80 الی 150 میلیون تومان عمل پروتز سینه (افزایش سایز پستان) حدودا بین 80 الی 120 میلیون تومان (بسته به برند) جراحی لیفت سینه حدودا بین 45 الی 80 میلیون تومان ماموپلاستی کاهشی بین 100 الی 130 میلیون تومان ژنیکوماستی حدودا بین 40 الی 70 میلیون تومان لیفت بازو تقریبا بین 65 الی 90 میلیون تومان (بستگی دارد) ابدومینوپلاستی بین 75 الی 130 میلیون تومان

توجه داشته باشید که قیمت‌های درج شده تقریبی بوده و برای دریافت هزینه نهایی باید با دکتر داریوش نادری در ارتباط باشید؛ از این و جهت ارتباط تلفنی با دکتر داریوش نادری می‌توانید از طریق شماره تلفن 02122792458 اقدام نمایید و در صوت لزوم می‌توانید به مطب ایشان واقع در پاسداران تهران مراجعه حضوری داشته باشید.

تلفن‌های تماس: 02122792458 و 02122792439

آدرس مطب دکتر داریوش نادری: تهران، پاسداران، بوستان دهم ( بین پاسداران و پایدارفر ) ، پلاک ۱۲۱ ، واحد ۸

آدرس وب سایت دکتر نادری: https://drdnaderi.com/

پایان رپرتاژ آگهی