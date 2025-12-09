لیست قیمت بالابر پله در اصفهان (آپدیت لحظه ای)
لیست قیمت رسمی و بدون واسطه انواع بالابر پله در اصفهان منتشر شد. در این گزارش تخصصی، جدیدترین نرخ نامه کارخانه برای مدل های ایستاده (شروع از ۸۰ میلیون) و صندلیدار (۸۵ تا ۹۵ میلیون تومان) بررسی شده است. تحلیل فنی ما نشان میدهد اختلاف قیمت موجود، ناشی از تکنولوژی موتور های «فول سایلنت» و سیستم های حرکتی بدون لرزش است.
به گزارش ایلنا؛ لیست قیمت بالابر پله در اصفهان - قیمت رسمی کارخانه
برای خریدارانی که به دنبال حذف واسطه ها هستند، این نرخ نامه مرجع و نهایی مصرف کننده است که مستقیماً از طرف تولید کننده تنظیم شده است:
|مدل دستگاه
|کلاس موتور و تکنولوژی
|قیمت نهایی (تومان)
|بالابر پله ایستاده
|نیمه سایلنت
|۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|بالابر پله ایستاده
|فول سایلنت (VIP - حرکت نرم)
|۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|صندلی پله پیما
|نیمه سایلنت
|۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|صندلی پله پیما
|فول سایلنت (VIP - حرکت نرم)
|۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|پله پیما چرخشی
|هوشمند (مخصوص پاگرد و پیچ)
|
شروع از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت بالابر پله ایستاده چقدر است؟
قیمت بالابر ایستاده در اصفهان از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (مدل اکونومی) شروع میشود. این مدل به دلیل کفی تاشو ۳۰ سانتیمتری، تنها گزینهی مجاز برای راه پلههای باریک در بافت های بازسازی شده اصفهان است که فضای کافی برای نصب آسانسور یا صندلی ندارند.
قیمت صندلی پله پیما (نفربر نشسته) چند است؟
نرخ رسمی صندلی پله پیما از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (نیمه سایلنت) تا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (فول سایلنت VIP) متغیر است. این اختلاف قیمت ۱۰ میلیونی، مربوط به تکنولوژی «حرکت بدون لرزش» است که برای ساختمان های مسکونی کم سر و صدا پیشنهاد میشود.
هزینه نصب پله پیما چرخشی (پاگرد دار) چقدر است؟
برای پله های دوبلکس یا دارای پاگرد (L و U شکل)، شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. بر خلاف مدل های مستقیم که آماده نصب هستند، ریل این دستگاه باید دقیقاً منطبق با خمِ پله های ساختمان شما مهندسی و نوردکاری شود.
کالبد شکافی قیمت ها؛ دقیقاً هزینه چه چیزی را میپردازید؟
شاید اختلاف قیمت ۱۰ میلیون تومانی بین دو مدل مشابه برایتان سوال بر انگیز باشد. این اختلاف قیمت، هزینه «آرامش و تکنولوژی» است
۱. سری اقتصادی (نیمه سایلنت)
در مدل های ۸۰ و ۸۵ میلیون تومانی، تمرکز بر روی «قدرت و دوام» است. این دستگاه ها از موتور های گیربکس صنعتی بهره میبرند که سال ها زیر فشار وزن بالا کار میکنند. صدای این موتور ها استاندارد است (مشابه صدای لوازم خانگی) و برای محیط های مشاعات آپارتمانی که حساسیت صوتی زیادی وجود ندارد، مقرون به صرفه ترین گزینه هستند. اگر اولویت شما کارایی و طول عمر بالاست، این سری بهترین انتخاب است.
۲. سری VIP (فول سایلنت)
مدل های ۹۰ و ۹۵ میلیون تومانی، مهندسی شدهاند تا «بی صدا و نرم» باشند. استفاده از درایو های پیشرفته و موتور های نسل جدید باعث شده حرکت دستگاه (شروع و توقف) بدون کوچکترین لرزش یا شوک باشد. اگر دستگاه را برای داخل منزل (دوبلکس) میخواهید یا همسایگان بسیار حساسی دارید، پرداخت این ما به التفاوت برای خرید آرامش مطلق، کاملاً توجیه پذیر است.
هنگام سفارش بالابر پله اصفهان حتماً به نوع کاربری خود توجه کنید؛ گاهی یک مشاوره صحیح میتواند میلیون ها تومان در هزینههای شما صرفه جویی کند.
راهنمای تخصصی خرید: کدام مدل مشکل شما را حل میکند؟
انتخاب اشتباه مدل دستگاه، میتواند منجر به بلااستفاده ماندن آن شود. به این ۳ سناریو دقت کنید:
-
چالش عرض کم پله: اگر عرض راه پله شما زیر ۷۰ سانتی متر است، نصب صندلی ممکن است راه عبور سایرین را ببندد. در این شرایط، مدل ایستاده (با کفی تاشو ۳۰ سانتی متری) تنها راهکار مهندسی است که هم تاییدیه نصب میگیرد و هم مزاحمتی ایجاد نمیکند.
-
چالش تعادل کاربر: برای سالمندانی که دچار لرزش پا، سرگیجه یا عدم تعادل هستند، مدل ایستاده پیشنهاد نمیشود. در این حالت، مدل صندلی دار با کمربند ایمنی، تنها گزینه استاندارد برای حفظ جان کاربر است.
-
چالش پاگرد: قیمت های زیر ۱۰۰ میلیون تومان مختص مسیر های مستقیم است. اگر پله های شما L شکل یا U شکل است، نمیتوانید از یک ریل مستقیم استفاده کنید و نیاز به سیستم چرخشی دارید که قیمت آن به دلیل طراحی اختصاصی ریل و موتور هوشمند، بالاتر است
خرید بالابر پله از بهترین کارخانه ها (بررسی ۳ برند برتر)
۱. آسارامش (مرجع تخصصی بالابر پله در سراسر ایران) :
-
اگر به دنبال ترکیبی از «استاندارد های مهندسی روز» و «خرید بدون واسطه» هستید، مجموعه آسارامش حرفه ای ترین انتخاب در استان است. رویکرد این مجموعه صرفاً فروش کالا نیست؛ بلکه با اعزام کارشناسان ارشد برای نقشه برداری دقیق پله ها، دستگاهی را تحویل می دهد که میلی متری و بدون خطا نصب میشود.
-
وجه تمایز حرفهای: آسارامش با استقرار واحد «کنترل کیفیت» و انبار قطعات اختصاصی در اصفهان، خیال خریداران را بابت خدمات پس از فروش مادام العمر راحت کرده است. ارائه مشاوره های صادقانه فنی و پرهیز از تحمیل هزینه های اضافی به مشتری، باعث شده این برند به عنوان امین ترین گزینه مهندسی در بین خانواده های اصفهانی شناخته شود.
۲. همیار مکانیک کوشا (برند باسابقه) :
-
-
گروه مهندسی همیار مکانیک کوشا یکی از نام های قدیمی و قابل احترام در صنعت آسانسور و بالابر است. سابقه طولانی این شرکت در اجرای پروژه های سنگین و بزرگ، نام نیکی از آن ها به جا گذاشته است.
-
تحلیل بازار: محصولات این شرکت از کیفیت ساخت مطلوبی برخوردارند و در رده محصولات پریمیوم قرار میگیرند. معمولاً به دلیل ساختار شرکتی بزرگ و هزینه های سربار، لیست قیمت تمام شده ی آن ها برای مصرف کننده خانگی کمی بالاتر از سطح میانگین بازار است و بیشتر برای پروژه هایی پیشنهاد میشود که دغدغه بودجه ندارند.
۳. پی جی لیفت (pjlift - فروشگاه آنلاین) :
-
-
مجموعه pjlift به عنوان یک پلتفرم و فروشگاه گسترده در زمینه انواع بالابر شناخته میشود که سبد کالایی بسیار متنوعی را از مدلهای مختلف گردآوری کرده است.
-
تحلیل بازار: نقطه قوت این برند، تنوع مدل ها و فعالیت گسترده آنلاین است. برای مشتریانی که میخواهند ویترینی از مدل های مختلف بازار را ببینند، گزینه مناسبی است. با این حال، در مقایسه با برندی مثل آسارامش که تمرکز تخصصی و انحصاری روی پله پیما در منطقه اصفهان دارد، رویکرد pjlift بیشتر عمومی (General) محسوب میشود.
سوالات متداول و مشاوره خرید بالابر پله در اصفهان
در اینجا به سوالات کلیدی پاسخ داده ایم که معمولاً فروشندگان در تماس تلفنی به آن اشاره نمیکنند:
۱. آیا قیمت ها تمام شده است یا هزینه نصب جداگانه محاسبه میشود؟ قیمت درج شده برای صفر تا صد از خرید تا نصب می باشد
۲. اگر برق قطع شود، دستگاه وسط پله میماند؟ خیر. تمام مدل های جدید لیست (چه اکونومی و چه VIP) مجهز به باطری بک آپ هستند. حتی اگر برق کل ساختمان قطع شود، شما میتوانید ده ها بار از دستگاه استفاده کنید.
۳. برای صرفه جویی میتوانیم به جای مدل چرخشی گران، دو تا مستقیم بخریم؟ بله، این یک ترفند هوشمندانه برای کاهش هزینه است. اگر پاگرد پله هایتان بزرگ است، میتوانید به جای یک دستگاه چرخشی ۱۵۰ تومانی، از دو دستگاه مستقیم ۸۵ تومانی استفاده کنید. البته شرط آن این است که کاربر توانایی پیاده و سوار شدن در پاگرد میانی را داشته باشد.
۴. آیا دستگاه ها قابل فروش و جابجایی هستند؟ بله. موتور و کابین دستگاه ارزش خود را حفظ میکنند و به عنوان دست دوم قابل فروش اند. تنها بخش "ریل" دستگاه است که چون متناسب با طول پله شما بریده شده، ممکن است برای مکان جدید نیاز به تغییرات داشته باشد.
۵. تفاوت واقعی مدل چرخشی ایرانی با نمونه های خارجی چیست؟ مدل های ایرانی با کیفیت، دقیقاً مهندسی معکوس شدهی نمونههای اروپایی هستند اما با قیمتی حدود یک سوم. بزرگترین مزیت مدل داخلی علاوه بر قیمت، "خدمات پس از فروش ارزان و در دسترس" است، در حالی که قطعات نمونه های خارجی بسیار کمیاب و گران هستند.
