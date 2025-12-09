لیست قیمت بالابر پله در اصفهان (آپدیت لحظه ای)

برای خریدارانی که به دنبال حذف واسطه‌ ها هستند، این نرخ‌ نامه مرجع و نهایی مصرف‌ کننده است که مستقیماً از طرف تولید کننده تنظیم شده است:

مدل دستگاه کلاس موتور و تکنولوژی قیمت نهایی (تومان) بالابر پله ایستاده نیمه سایلنت ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ بالابر پله ایستاده فول سایلنت (VIP - حرکت نرم) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ صندلی پله پیما نیمه سایلنت ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ صندلی پله پیما فول سایلنت (VIP - حرکت نرم) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ پله پیما چرخشی هوشمند (مخصوص پاگرد و پیچ) شروع از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بالابر پله ایستاده چقدر است؟

قیمت بالابر ایستاده در اصفهان از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (مدل اکونومی) شروع می‌شود. این مدل به دلیل کفی تاشو ۳۰ سانتی‌متری، تنها گزینه‌ی مجاز برای راه‌ پله‌های باریک در بافت‌ های بازسازی‌ شده اصفهان است که فضای کافی برای نصب آسانسور یا صندلی ندارند.

قیمت صندلی پله پیما (نفربر نشسته) چند است؟

نرخ رسمی صندلی پله پیما از ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (نیمه سایلنت) تا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (فول سایلنت VIP) متغیر است. این اختلاف قیمت ۱۰ میلیونی، مربوط به تکنولوژی «حرکت بدون لرزش» است که برای ساختمان‌ های مسکونی کم‌ سر و صدا پیشنهاد می‌شود.

هزینه نصب پله پیما چرخشی (پاگرد دار) چقدر است؟

برای پله‌ های دوبلکس یا دارای پاگرد (L و U شکل)، شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. بر خلاف مدل‌ های مستقیم که آماده نصب هستند، ریل این دستگاه باید دقیقاً منطبق با خمِ پله‌ های ساختمان شما مهندسی و نوردکاری شود.

کالبد شکافی قیمت‌ ها؛ دقیقاً هزینه چه چیزی را می‌پردازید؟

شاید اختلاف قیمت ۱۰ میلیون تومانی بین دو مدل مشابه برایتان سوال‌ بر انگیز باشد. این اختلاف قیمت، هزینه «آرامش و تکنولوژی» است

۱. سری اقتصادی (نیمه سایلنت)

در مدل‌ های ۸۰ و ۸۵ میلیون تومانی، تمرکز بر روی «قدرت و دوام» است. این دستگاه‌ ها از موتور های گیربکس صنعتی بهره می‌برند که سال‌ ها زیر فشار وزن بالا کار می‌کنند. صدای این موتور ها استاندارد است (مشابه صدای لوازم خانگی) و برای محیط‌ های مشاعات آپارتمانی که حساسیت صوتی زیادی وجود ندارد، مقرون‌ به‌ صرفه‌ ترین گزینه هستند. اگر اولویت شما کارایی و طول عمر بالاست، این سری بهترین انتخاب است.

۲. سری VIP (فول سایلنت)

مدل‌ های ۹۰ و ۹۵ میلیون تومانی، مهندسی شده‌اند تا «بی‌ صدا و نرم» باشند. استفاده از درایو های پیشرفته و موتور های نسل جدید باعث شده حرکت دستگاه (شروع و توقف) بدون کوچکترین لرزش یا شوک باشد. اگر دستگاه را برای داخل منزل (دوبلکس) می‌خواهید یا همسایگان بسیار حساسی دارید، پرداخت این ما به‌ التفاوت برای خرید آرامش مطلق، کاملاً توجیه‌ پذیر است.

هنگام سفارش بالابر پله اصفهان حتماً به نوع کاربری خود توجه کنید؛ گاهی یک مشاوره صحیح می‌تواند میلیون‌ ها تومان در هزینه‌های شما صرفه‌ جویی کند.

راهنمای تخصصی خرید: کدام مدل مشکل شما را حل می‌کند؟

انتخاب اشتباه مدل دستگاه، می‌تواند منجر به بلااستفاده ماندن آن شود. به این ۳ سناریو دقت کنید: