راهنمای سفر نوروزی و آغاز بهار در مارماریس و فتحیه
بهار، فصل رویش و زندگی دوباره است و این رویش را در سواحل مارماریس و فتحیه به وضوح میتوان دید. جنگلهای انبوه کاج ردای سبز درخشان خود را بر تن میکنند، تپهها پر از شکوفههای رنگارنگ میشوند و عطر گلهای وحشی در هوا میپیچد. این فصل بهترین فرصت برای عکاسی از مناظر کارتپستالی و ثبت خاطراتی ماندگار در دل طبیعت است.
به گزارش ایلنا؛ تصور کنید نوروز امسال را به جای دید و بازدیدهای تکراری با نسیم بهاری و صدای امواج دریا در سواحل فیروزهای ترکیه آغاز کنید؛ جایی که آفتاب دلچسب بهاری، طبیعت را غرق در شکوفه کرده و آرامشی بینظیر را به شما هدیه میدهد.
با پایان یافتن زمستان و آغاز سال نو، بسیاری به دنبال مقصدی متفاوت برای ساختن خاطراتی جدید هستند و ترکیه با ترکیبی از تاریخ غنی، طبیعت خیرهکننده و فرهنگ مهماننواز، همواره یکی از اولین گزینههاست.
دو بهشت مدیترانهای ترکیه یعنی مارماریس و فتحیه برای یک سفر بهادماندنی در نوروز 1404 گزینههایی بینظیرند. اما میدانید این مقاصد به چه دلایلی برای سفر نوروزی جذاباند؟
استقبال از بهار در سواحل فیروزهای ترکیه
شاید از خود بپرسید چرا در میان تمام مقاصد جذاب ترکیه، باید مارماریس و فتحیه را برای تعطیلات عید انتخاب کرد. پاسخ در ترکیب سهگانه بینظیری نهفته است که این منطقه در فصل بهار برای ارائه دارد.
1. آبوهوای ایدهآل بهاری
در حالی که تابستانهای مارماریس و فتحیه گرم و پرهیاهوست، هر دو شهر در ایام نوروز (ماههای مارس و آوریل) با آبوهوایی مطبوع و دلانگیز از شما استقبال میکنند. دمای هوا برای گشتوگذار در شهرهای تاریخی، پیادهروی در طبیعت و آفتاب گرفتن در سواحل آرام، کاملا مناسب است و نسیم خنک مدیترانهای فضا را چنان لذتبخش میکند که در گرمای تابستان امکانپذیر نیست.
2. زیباترین حالت طبیعت
3. آرامش بیشتر قبل از هجوم گردشگران
یکی از هوشمندانهترین تصمیمها برای سفر، انتخاب زمان مناسب است. سفر در ایام نوروز، که درست قبل از شروع فصل اوج گردشگری (High Season) قرار دارد، به شما این امکان را میدهد که با هزینههایی منطقیتر از سفری لوکس لذت ببرید. هتلها و پروازها قیمتهای مناسبتری دارند و از همه مهمتر، مقاصد خلوتتر هستند. تصور کنید در ساحلی قدم میزنید که آرامش آن را تنها صدای مرغان دریایی بر هم میزند؛ این تجربهای است که سفر در بهار به شما هدیه میدهد. برنامهریزی برای تور ترکیه نوروز میتواند بهترین راه برای مدیریت هزینهها و بهرهمندی از یک سفر باکیفیت باشد.
بین مارماریس و فتحیه کدام شهر برای شما مناسب است؟
این دو شهر ساحلی، با وجود نزدیکی جغرافیایی، دو دنیای متفاوت را با تصاویر و تجارب متفاوت برای ارائه دارند و انتخاب بهترین مقصد از بین آنها بستگی به سلیقه و سبک سفر شما دارد. شاید گشتی عمیقتر در هر دو شهر بینش بهتری به شما بدهد.
مارماریس؛ تلاقی هیجان، تاریخ و آرامش در شهر
در شهر پرجنبوجوش مارماریس تاریخ، طبیعت و زندگی مدرن به زیبایی درهم آمیختهاند. این شهر برای جوانان، زوجها و کسانی که به دنبال استراحت در روز و تفریحات شبانه هستند، انتخابی عالی است. اگر به دنبال تجربهای کامل و متنوع هستید، مارماریس میتواند تمام انتظارات شما را برآورده کند. جاذبههای پیشنهادی مارماریس برای سفر نوروزی:
- قلعه و موزه مارماریس: این قلعه تاریخی که بر شهر مشرف است، شما را به سفری در زمان میبرد. از بالای دیوارهای آن میتوانید چشمانداز بینظیری از خلیج مارماریس را تماشا کنید.
- بازار بزرگ: قلب تپنده شهر، جایی است که میتوانید در آن قدم بزنید، صنایع دستی و سوغاتیهای محلی بخرید و با فرهنگ مردم از نزدیک آشنا شوید.
- دهکده ایچملر (Icmeler): اگر به دنبال ساحلی آرامتر و فضایی دنجتر هستید، این دهکده زیبا در چند کیلومتری مارماریس، با طبیعت سرسبز و آبهای شفافش، بهترین گزینه برای یک بعدازظهر بهاری است.
- تفریحات آبی: با گرم شدن تدریجی هوا، فعالیتهای آبی مانند قایقسواری در خلیجهای اطراف و جت اسکی به آرامی آغاز میشود و میتوانید از اولین روزهای فصل، هیجان را تجربه کنید.
فتحیه؛ آغوش باز طبیعت و پایتخت ماجراجویی ترکیه
فتحیه با طبیعتی بکر و دستنخورده، مقصدی رویایی برای خانواده، طبیعتگردها و عاشقان آرامش و ماجراجویی است. این شهر که در دامنه کوهستان و کنار یکی از زیباترین سواحل جهان قرار گرفته، تجربهای عمیق از آرامش و هیجان را توأمان به همراه دارد. با انتخاب فتحیه در نوروز خود را برای کشف شگفتیهای طبیعت آماده کنید. جاذبههای پیشنهادی فتحیه برای سفر نوروزی:
- ساحل و مرداب اولودنیز (Ölüdeniz): این ساحل که به «تالاب آبی» شهرت دارد، یکی از مشهورترین مناظر ترکیه است. در فصل بهار، تماشای پرواز دهها پاراگلایدر در آسمان آبی بر فراز آبهای فیروزهای، صحنهای است که هرگز فراموش نخواهید کرد.
- شهر ارواح کایاکوی (Kayaköy): در چند کیلومتری فتحیه، روستایی سنگی و متروکه قرار دارد که در دل تپهها پنهان شده است. پیادهروی در کوچههای خالی از سکنه این شهر در هوای مطبوع بهاری، تجربهای اسرارآمیز و منحصربهفرد است.
- تنگه ساکلیکنت (Saklıkent Gorge): این تنگه شگفتانگیز که دومین تنگه بزرگ اروپاست، مکانی ایدهآل برای یک ماجراجویی هیجانانگیز است. پیادهروی در آبهای خنک رودخانه و تماشای دیوارههای بلند صخرهای، شما را به وجد خواهد آورد.
- مقبرههای صخرهای لیکیا: این مقبرههای باشکوه که در دل کوه حفر شدهاند، منظرهای خیرهکننده رو به شهر دارند و یادآور تمدن کهن لیکیان هستند.
هرآنچه قبل از سفر به مارماریس و فتحیه در نوروز باید بدانید
همیشه سوالاتی وجود دارند که قبل از تصمیمگیری نهایی ذهن مسافران را به خود مشغول میکنند. در اینجا متداولترین نکات سفر به این دو شهر ساحلی را چه با تور مارماریس نوروز و فتحیه و چه بهصورت شخصی در اختیارتان قرار میدهیم:
- در هر دو شهر آب دریا برای شنای طولانی در نوروز کمی سرد است، اما این به معنای دور ماندن از ساحل نیست! هوا برای آفتاب گرفتن، استراحت در کنار ساحل و قدم زدن در آبهای کمعمق کاملا عالی و لذتبخش است.
- هزینه سفر به این دو شهر کاملا به انتخابهای شما بستگی دارد؛ از نوع هتل (لوکس یا اقتصادی) گرفته تا سبک تفریحات و خرید. میتوانید با اقامت در هتلهای اقتصادی یا کوتاهتر کردن زمان اقامت در تور هزینهها را کاهش دهید.
انتخاب از میان مارماریس یا فتحیه برای سفر خانوادگی به سن فرزندان و علایق خانواده شما دارد. به طور کلی، فتحیه به خاطر محیط آرامتر، سواحل وسیع و جاذبههای طبیعی متنوع، معمولا برای خانوادههایی که فرزندان کوچکتر دارند، انتخاب مناسبتری است. در مقابل، مارماریس با تفریحات متنوعتر و فضایی پرجنبوجوش، میتواند برای خانوادههایی با فرزند نوجوان جذابیت بیشتری داشته باشد.
تورهای نوروزی برسام؛ میانبرهای سفر به مارماریس و فتحیه
نوروز امسال، فرصتی استثنایی برای کشف زیباییهای کمتر دیده شده مارماریس و فتحیه است؛ از آرامش سواحل بکر فتحیه تا هیجان شبهای پرانرژی مارماریس، بهار ترکیه تجربهای فراموشنشدنی را برای شما رقم خواهد زد. این سفر، آغازی نو در سال جدید و فرصتی برای ساختن خاطراتی است که تا همیشه در ذهن شما باقی خواهد ماند. آژانس مسافرتی برسام سیر با سالها تجربه در برگزاری تورهای لوکس و باکیفیت ترکیه و به عنوان مجری مستقیم، بهترین و متنوعترین پکیجهای تور فتحیه نوروز و دیگر شهرهای ترکیه را برای شما طراحی کرده است تا سفری بینقص و خاطرهانگیز را تجربه کنید. چه به دنبال ماجراجویی باشید، چه آرامش یا یک تجربه فرهنگی جدید، برسام سیر اینجاست تا رویای سفر شما را به واقعیت تبدیل کند.