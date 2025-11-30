خبرگزاری کار ایران
دریافت گواهینامه «واحد نمونه کشوری در کنترل کیفیت» توسط کشت و صنعت تکدانه

آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد امسال با حضور جمعی از مقام‌های عالی‌رتبه کشور و مدیران صنایع مختلف در سالن اجلاس سران برگزار شد؛ مراسمی که به‌طور سالانه با هدف معرفی واحدهای برتر در حوزه کیفیت و رعایت استانداردهای ملی انجام می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی عملکرد صنایع داخلی دارد.

 

در این رویداد، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرزانه انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران حضور داشتند و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت استانداردسازی در کشور، بر نقش واحدهای صنعتی پیشرو در ارتقای شاخص‌های کیفیت تأکید کردند.

در بخش صنایع غذایی، شرکت کشت و صنعت تکدانه به‌عنوان واحد نمونه کشوری در کنترل کیفیت معرفی شد و گواهینامه و تندیس این عنوان را از رئیس‌جمهور دریافت کرد. این انتخاب نتیجه عملکرد چند دهه‌ای این مجموعه در رعایت اصول استاندارد، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه نظام‌های کنترل کیفیت در فرآیند تولید است؛ مجموعه‌ای که اکنون به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین برندهای صنعت نوشیدنی کشور شناخته می‌شود. تکدانه طی ۴۲ سال فعالیت خود، با اتکا به زیرساخت‌های تخصصی، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و فرآیند تولید مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی، سهم مهمی در شکل‌گیری بازار آبمیوه‌های صنعتی ایران داشته و بسیاری از مصرف‌کنندگان نخستین تجربه‌شان از آبمیوه پاکتی را با نام تکدانه به خاطر دارند.

کشت و صنعت تکدانه در سال‌های گذشته موفق به دریافت جوایز متعدد کیفی در سطوح استانی و ملی شده و حضور مستمر این مجموعه در فهرست واحدهای برتر کیفیت نشان می‌دهد که نگاه سیستمی به استاندارد، بخشی ثابت از راهبرد تولید در این شرکت است. موفقیت تکدانه در این سال‌ها مرهون رهبری مدبرانه علی رزاقی داریان است که با ادامه راه پدرش ابراهیم رزاقی و مدیریتی بر اساس استاندارهای روز جهان و تولید با کیفیت در بالاترین سطح یک محصول جهانی دسترسی هموطنان به محصولی با بالاترین کیفیت مواد اولیه را میسر کرده است.

به گفته کارشناسان حاضر در مراسم، نقش شرکت‌هایی مانند تکدانه در تقویت فرهنگ استاندارد و حرکت صنایع کشور به سوی رقابت‌پذیری بیشتر، اهمیت قابل توجهی دارد و انتخاب این مجموعه به‌عنوان واحد نمونه کشوری، تأییدی دوباره بر جایگاه آن در میان برندهای معتبر صنعت غذایی ایران است.

