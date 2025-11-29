امیر دیانی مدیرعامل شرکت ایتالیامُد و نماینده بیش از ۱۵ برند معتبر اروپایی در حوزه مواد اولیه و ماشینآلات صنعت کیف و کفش، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت کفش ایران (فیمکس) در مجموعه شهر آفتاب، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نقش اساسی بازرگانان در تکمیل زنجیره تأمین، خواستار توجه بیشتر به اهمیت این بخش در نظام تولید کشور شد.
دیانی در ابتدا مروری بر سابقه فعالیت شرکت ایتالیامُد داشت و عنوان کرد: این مجموعه نزدیک به ۶۰ سال سابقه فعالیت دارد و طی این سالها در زمینه انتقال دانش و فناوری مرتبط با صنعت کیف و کفش فعال بوده است. حدود ۱۷ سال است که مسئولیت مدیریت نمایندگی این شرکت را بر عهده دارم و در این مدت تلاش کردهایم محصولات روز اروپا را با حفظ استانداردهای بینالمللی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهیم.
وی درباره حوزه کاری این مجموعه توضیح داد: فعالیت ما صرفاً واردات چند قلم کالا نیست؛ بلکه ما در زنجیره تأمین، نقش تخصصی داریم. بازرگانان این صنعت حدوداً هزار و 200 قلم کالا مواد اولیه این صنعت را تامین میکنند. تولیدکنندگان داخلی همواره براساس نیاز خود به سراغ ما میآیند و ما وظیفه خود میدانیم که بهترین کیفیت ممکن را در اختیارشان قرار دهیم.
تنوع بالای مواد اولیه صنعت کیف و کفش و ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه
مدیرعامل شرکت ایتالیامُد تاکید کرد: صنعت کفش در جهان جزو صنایع متنوع و پیچیده است و بیش از هزار و 200 قلم کالای متفاوت در آن مورد استفاده قرار میگیرد. چنین دامنه وسیعی از مواد اولیه موجب میشود که تولید داخل به تنهایی نتواند پاسخگوی تمامی نیازها باشد. در نتیجه وارداتِ هدفمند و مدیریتشده نقش مکمل تولید را ایفاء میکند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای حفظ تنوع، کیفیت و توان رقابت با بازار جهانی، نیاز به موادی دارند که صرفاً در خارج تولید میشود.
وی افزود: در حوزه چرم مصنوعی، تنها در کشور چین هزاران مدل مختلف تولید و عرضه میشود؛ در حالی که ظرفیت تولید داخل طبیعی است که محدودتر باشد. بنابراین اگر واردات این محصولات بدون بررسی حذف شود، ناچاراً بخشی از چرخه تولید دچار کمبود خواهد شد و تولیدکننده نمیتواند مطابق نیاز بازار محصول نهایی تولید کند.
مواد اولیه سلولزی؛ بازاری جهانی با ساختار محدود
دیانی یکی از موضوعات مهم را ساختار جهانی تولید مواد سلولزی دانست و توضیح داد: تولید سلولز در سطح دنیا بسیار تخصصی و محدود است و تنها چند شرکت بزرگ در این حوزه فعال هستند. در اروپا عملاً یک شرکت اصلی نقش تأمینکننده را دارد و بخش قابل توجهی از بازار جهانی را پشتیبانی میکند. به همین دلیل بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی با توان صنعتی بالا، برای تأمین این محصول به واردات متکی هستند.»
مدیرعامل شرکت ایتالیامُد ادامه داد: این شرکت نماینده یکی از همین برندهای مطرح اروپایی با نام شرکت تکسون Texon است و تولیدکنندگان داخلی سالهاست کیفیت این محصولات را تجربه کردهاند. در نتیجه، طبیعی است که برای تضمین کیفیت محصولات خود، تمایل داشته باشند همین مواد اولیه را مصرف کنند. ما مسئولیت داریم که این ارتباط بین تولیدکننده جهانی و تولیدکننده داخلی را پایدار نگه داریم.
چالشهای واردات؛ از ثبت سفارش تا تخصیص ارز
دیانی به برخی چالشهای فرایند واردات اشاره کرد و متذکر شد: مسیر واردات از ثبت سفارش آغاز میشود و تا تخصیص ارز و ترخیص کالا ادامه دارد. هر کدام از این بخشها به دلایل مختلف ممکن است با کندی یا محدودیت مواجه شود. این موضوع موجب طولانیتر شدن فرآیند تأمین و افزایش هزینه و ریسک برای فعالان صنعت میشود.
وی تصریح کرد: نگاه به فعالیت بازرگانی باید مبتنی بر کارشناسی و شناخت دقیق از نقش این بخش باشد. اگر نگاه سیاستگذار به بازرگان همراه با درک نقش واقعی او در زنجیره تولید باشد، بسیاری از این مشکلات قابل مدیریت خواهند بود. ما نه به دنبال دور زدن قوانین هستیم، نه دنبال مسیرهای غیرشفاف. تنها انتظاری که وجود دارد، این است که روندها پیشبینیپذیر و هماهنگ باشد تا هم تولیدکننده و هم تأمینکننده بتوانند بر اساس برنامهریزی کار کنند.
لزوم همکاری نزدیکتر دولت و فعالان صنعت
مدیرعامل ایتالیامُد در ادامه افزود: تمام فعالان این صنعت، چه تولیدکننده و چه بازرگان، یک هدف مشترک دارند که آن هدف «ارتقای کیفیت و افزایش سهم تولید داخلی» است. اگر سیاستها به گونهای تنظیم شود که روندهای مرتبط با واردات و تامین مواد اولیه روانتر باشد، نتیجه نهایی به سود تولیدکننده خواهد بود. در واقع، وجود یک زنجیره تأمین پایدار موجب میشود تولیدکننده داخلی بتواند محصول رقابتیتر و باکیفیتتری ارائه دهد.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهبود سازوکارهای تخصیص ارز و تسهیل فرایندهای مرتبط با ثبت سفارش، صنعت کیف و کفش کشور بتواند با ثبات بیشتری فعالیت کند.
دیانی خاطرنشان کرد: همکاری دولت و بخش خصوصی میتواند نقطه اتکایی برای توسعه این صنعت باشد. ما آمادهایم در کنار سایر فعالان این حوزه، تجربیات خود را در اختیار نهادهای تصمیمگیر بگذاریم تا در کنار هم مسیر رشد صنعت را هموار کنیم.
انتهای پیام/