معرفی بهترین روش های اخذ اقامت اروپا 2026

اقامت اروپا به دلیل اعتبار بالای آن، تبدیل شدن به مجوز حضور دائمی و امکان بازدید از کشورهای مختلف، بسیار جذاب است. با این حال شما باید بتوانید از طریق حداقل یکی از راه هایی که در ادامه بیان می کنیم، خودتان را برای دریافت آن آماده نمایید. به همین خاطر جزئیات هر روش را نیز بیان کرده ایم. اگر نمی دانید به چه روش هایی می توان برای اخذ اقامت اروپا اقدام کرد، حتما تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

منظور از اقامت اروپا چیست؟

اقامت اروپا به معنای مجوزی است که به صورت چند ماهه، سالیانه یا چند ساله صادر شده و روی پاسپورت شما یا در قالب یک کارت ارائه می گردد. شما می توانید با اخذ آن، برای حضور قانونی در یک کشور اروپایی اقدام کنید. توجه داشته باشید بر حسب اینکه چه نوع ویزایی دارید، مدت زمان اعتبار اقامت شما متفاوت است. به عنوان مثال، ویزای کوتاه مدت شینگن می تواند در دوره های 180 روزه، به شما تا 90 روز اقامت بدهد. در نقطه مقابل، ویزای تحصیلی معمولا سالیانه تا انتهای مدت زمان تحصیل است.

به این نکته توجه داشته باشید که مجوز اقامت با ویزا متفاوت است. ویزا معمولا به صورت استیکری روی پاسپورت درج شده و مجوزی با اعتبار چند روز تا چند ماه برای ورود به کشور مقصد است. بعد از ورود، می توانید برای دریافت مجوز اقامت که طولانی مدت تر است اقدام نمایید. در نهایت با انتخاب صحیح ویزا، می توانید در طولانی مدت برای دریافت اجازه ‌ی اقامت دائم اروپا نیز درخواست دهید.

حال با بیان تعاریف ابتدایی، با ما همراه باشید تا به معرفی بهترین راه های اخذ اقامت اروپا در سال 2026 بپردازیم.

بهترین روش های اخذ اقامت اروپا در سال 2026

فرقی نمی کند در چه بازه سنی قرار دارید، شما می توانید بر اساس شرایط خود، نسبت به اخذ اقامت اروپا از طریق روش های زیر اقدام نمایید. با توجه به تجربیات افراد، می توان بهترین روش ها را بدین شرح معرفی کرد:

مهاجرت و اقامت تحصیلی: یکی از بهترین روش هایی که می توانید از طریق آن در رده های سنی مختلف برای ورود به اروپا اقدام کنید، تحصیل کردن است. این نوع ویزا و اقامت معمولا برای افراد در بازه سنی 18 – 40 سال قابل دریافت بوده و مناسب کسانی است که به اقامت طولانی مدت می اندیشند. شما می توانید پس از اتمام تحصیل، نسبت به تبدیل اقامت تحصیلی به کاری قدم برداشته و پس از چند سال، حضور خود را دائمی نمایید. آلمان، فرانسه و اسپانیا به دلیل شهریه پایین و ایتالیا به دلیل ارائه بورسیه های جذاب، مقاصد مناسب تری هستند.

نکته: توجه داشته باشید که اقامت تحصیلی نیاز به تمکن مالی دارد که معمولا در حدود 12 هزار یورو است.

مهاجرت کاری: پیشنهاد دیگر ما برای اخذ اقامت دائم اروپا ، استخدام در شرکت های خارجی می باشد. در صورتی که شرایط آن را داشته باشید، این مورد باید در اولویت بالاتری قرار گیرد. علت آن را می توان 2 مزیت اصلی ویزای کار دانست که عبارتند از: عدم دریافت یا پایین بودن تمکن مالی به دلیل استخدام و دریافت حقوق، امکان تبدیل به اقامت دائمی با احتساب مدت زمان اقامت کاری. توجه داشته باشید که ویزا و اقامت کاری را می توان به 2 شکل دریافت کرد. اولی قرارداد کاری مستقیم با شرکت اروپایی است که معمولا با عنوان جاب آفر شناخته می شود. در حالت دیگر، شما می توانید به عنوان متقاضی شغل به اروپا آمده و برای جستجو در مدت تعیین شده (6-12 ماه) اقدام کنید. در این حالت شما ویزای جستجوی کار گرفته اید و می توانید پس از یافتن کار، آن را به مورد اول تبدیل نمایید.

، استخدام در شرکت های خارجی می باشد. در صورتی که شرایط آن را داشته باشید، این مورد باید در اولویت بالاتری قرار گیرد. علت آن را می توان 2 مزیت اصلی ویزای کار دانست که عبارتند از: عدم دریافت یا پایین بودن تمکن مالی به دلیل استخدام و دریافت حقوق، امکان تبدیل به اقامت دائمی با احتساب مدت زمان اقامت کاری. توجه داشته باشید که ویزا و اقامت کاری را می توان به 2 شکل دریافت کرد. اولی قرارداد کاری مستقیم با شرکت اروپایی است که معمولا با عنوان جاب آفر شناخته می شود. در حالت دیگر، شما می توانید به عنوان متقاضی شغل به اروپا آمده و برای جستجو در مدت تعیین شده (6-12 ماه) اقدام کنید. در این حالت شما ویزای جستجوی کار گرفته اید و می توانید پس از یافتن کار، آن را به مورد اول تبدیل نمایید. آوسبیلدونگ و وایتابیلدونگ: این ویزا مخصوص کشور آلمان است. به دلیل شرایط آن به ویژه برای افراد زیر 25 – 35 سال (به ترتیب برای آوسبیلدونگ و وایتابیلدونگ)، پیشنهاد می شود. در صورتی که می خواهید با گذراندن یک دوره اصولی، به سرعت در بازار کار اروپا جذب شوید، می توانید به سراغ آن بروید. چالش های پیش روی شما در دریافت اقامت اروپا از این روش، یادگیری زبان آلمانی و پیدا کردن کارفرمای خارجی در آلمان است. این ویزا در یک حالت با نوع کاری مشابه است و آن تمکن مالی می باشد. به دلیل قرارداد کاری که دارید، هزینه تمکن مالی صفر یا بسیار کم خواهد بود.

دیگر روش های اخذ اقامت در اروپا

در ادامه بررسی دیگر راه ها برای دریافت اقامت اروپا می توان به چندین مورد زیر اشاره نمود:

ویزای سرمایه گذاری: شاید بتوان آن را سریع ترین روش دریافت اقامت اروپا دانست که مزیت های بسیار زیادی دارد. اگر تمکن مالی بالایی دارید، مثلا در حد مبالغ 250 یا 500 هزار یورو، قادر خواهید بود این ویزا را دریافت کنید. امکان اخذ اقامت برای خانواده، سخت گیری کمتر در صدور ویزا، حفظ مجوز حضور با حداقل ترین زمان ممکن، بهره مندی از خدمات دولتی و دریافت تابعیت پس از چند سال از جمله مزیت های این روش اقامتی هستند.

دانست که مزیت های بسیار زیادی دارد. اگر تمکن مالی بالایی دارید، مثلا در حد مبالغ 250 یا 500 هزار یورو، قادر خواهید بود این ویزا را دریافت کنید. امکان اخذ اقامت برای خانواده، سخت گیری کمتر در صدور ویزا، حفظ مجوز حضور با حداقل ترین زمان ممکن، بهره مندی از خدمات دولتی و دریافت تابعیت پس از چند سال از جمله مزیت های این روش اقامتی هستند. ویزای استقلال مالی یا خود حمایتی: یکی از ویزاهای استثنایی که می تواند فرصت دریافت اقامت اروپا را فراهم سازد، نوع DV یا FIP است. در این حالت اگر ثابت کنید که می توانید از عهده تمکن مالی خود بدون اشتغال در کشور مقصد برآیید، قادرید برای این ویزا درخواست دهید. در واقع شما باید تصدیق نمایید که درآمدتان پایدار و ثابت بوده و خارج از کشور مقصد است. مثلا این درآمد می تواند از طریق سپرده گذاری، فریلنسری، حقوق بازنشستگی، اجاره ملک یا سود کردن از طرح های مالی خارجی باشد.

ویزای آموزش زبان فرانسه: دوره آموزشی زبان نیز یکی از سریع ترین راه های کسب اقامت کشور اروپایی است. در این روش، نه نیازی به مدرک زبان دارید و نه رقابت با دیگر دانشجویان. شما می توانید پس از اخذ پذیرش از کالج های زبان آموزی، این مدل ویزای تحصیلی را همراه با حق کار دریافت کنید. همچنین بر اساس سن، نیاز به یک مدرک تحصیلی مثل دیپلم یا کارشناسی خواهید داشت و باید حداقل سطح زبان A2 را داشته باشید. مدت زمان اقامت اروپا برای این ویزا در حدود 4 ماه تا 1 سال است.

معرفی گروه هلدینگ ملاصدرا

زمانی که وارد پروسه اخذ ویزا و اقامت اروپا شوید، با مشکلات مختلفی روبرو خواهید شد. از ریجکت شدن و هدر رفتن هزینه درخواست گرفته تا عدم آمادگی برای ارائه مدارک و مصاحبه. اگر می خواهید با این مشکلات کمتر روبرو شوید، کافیست از یک مجموعه مهاجرتی کمک بگیرید.

ما در گروه هلدینگ ملاصدرا همراه شما هستیم تا مسیر اخذ اقامت تضمینی کشورهای اروپایی را برای شما امکان پذیر کنیم. این مجموعه با داشتن صدها پرونده موفق ویزای شینگن، توانایی خود را اثبات کرده است. از جمله خدماتی که می توانید از این هلدینگ دریافت کنید، عبارتند از:

اخذ اقامت و ثبت شرکت در دبی.

اخذ اقامت عمان.

اخذ اقامت کانادا.

اخذ اقامت اروپا که شامل کشورهای مختلفی اعم از اسپانیا (خرید ملک و تحصیلی)، یونان، ایتالیا، هلند، انگلستان، لهستان و یونان (خرید ملک) می شود.

ارائه مشاوره مهاجرتی در خصوص دریافت ویزاهای کاری یا گواهی های بین المللی رشته شما.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت ما به نشانی www.mollasadraemigration.com مراجعه نمایید. همچنین می توانید از طریق شماره های درج شده در انتهای سایت، با پشتیبانی ما تماس بگیرید.

پایان رپرتاژ آگهی