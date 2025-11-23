تور بالی، سفر به آبشارهای مخفی تا ساحل‌ های خلوت و آرام

تور بالی یک سفر رویایی به قلب اندونزی خواهد بود که تا سال‌ها در قلب و ذهن شما باقی می‌ماند. بالی یک شهر جزیره‌ای است که مهمترین مقصد در اندونزی و حتی شرق آسیا شناخته می‌‌شود. تنوع جاذبه‌ها در این شهر باعث شهرت و محبوبیت آن شده است.

در سفر به بالی می‌توانید به تماشای مزارع پلکانی چای بپردازید و تاب بازی بر روی دره‌های جذاب را تجربه کنید. نباید از سواحل بی‌نظیر بالی با آب‌های کریستالی و شفاف آن غافل شویم که مهمترین عامل جذب گردشگر به اندونزی محسوب می‌شوند. در ادامه با شرایط خرید و قیمت تور جزیره بالی آشنا می‌شوید.

قیمت تور بالی چقدر است؟

تور جزیره بالی از تورهای نسبتا لوکس شرق آسیا محسوب می‌شود؛ اما با انتخابی درست، تور بالی ارزان را هم می‌توانید خریداری کنید. آژانس‌های گردشگری با توجه به خدماتی که ارائه می‌کنند برای تور بالی قیمت تعیین می‌کنند؛ اما برخی از آژانس‌ها مانند آژانس گردشگران تهران به عنوان مجری مستقیم تور بالی خدمات باکیفیت‌تر و البته قیمت مقرون‌به‌صرفه‌تری دارند.

تور ترکیبی بالی شامل چه مقاصدی می شود؟

معمولا تورهای شرق آسیا به صورت ترکیبی هم برگزار می‌شوند و این پکیج‌های ترکیبی طرفداران بیشتری هم دارند. از تور ترکیبی بالی با تور تایلند پاتایا گرفته تا ترکیبی با مالزی و سنگاپور را می‌توانید خریداری کنید.

در واقع با خرید تور ترکیبی بالی به مجموعه‌ای از جاذبه‌ها در کشور اندونزی، تایلند، مالزی و سنگاپور می‌توانید دسترسی داشته باشید؛ اما قطعا قیمت این پکیج‌ها با توجه به تعداد مقصد، نوع مقصد، خدمات و بازه‌ی زمانی اقامتتان متفاوت خواهد بود.

آیا بالی تور لحظه اخری دارد؟

افرادی که می‌خواهند تور بالی 1404 را با ارزانترین قیمت تجربه کنند به دنبال تور لحظه‌آخری بالی هستند.

اما متاسفانه باید بگوییم تور لحظه‌آخری بیشتر شبیه به یک شعار تبلیغاتی شده و با وجود نیاز به ویزای توریستی برای سفر به بالی، احتمال خرید تور لحظه‌آخری بالی نزدیک به صفر است. مگر اینکه شما ویزای این کشور را از قبل داشته باشید و فقط نیاز به خرید تور داشته باشید که در لحظات آخر بتوانید تور ارزان و لحظه‌آخری بخرید.

آیا تور بالی از تهران برگزار می‌شود؟

بله؛ آژانس گردشگران تهران یکی از شرکت‌های گردشگری با سابقه‌ی درخشان 30 ساله است که تور بالی را از تهران برگزار می‌کند. شما می‌توانید از همین امروز برای رزرو تور بالی نوروز در این شرکت اقدام کنید تا سفر نوروزی جذابی را برای عید 1405 برنامه‌ریزی کنید.

آیا تور بالی اقساطی برگزار می‌شود؟

آژانس گردشگران تهران یکی از آژانس‌هایی است که تور بالی قسطی را در پکیج‌های خود گنجانده تا بتوانید با کمترین هزینه این سفر را تجربه کنید. کافیست 50% از مبلغ کل را بپردازید سفر به طبیعت بکر شرق آسیا را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی شرایط خرید تور اقساطی بالی می‌توانید با شماره‌ی این آژانس گردشگری 91009292-021 تماس بگیرید.

آیا تور بالی پرواز مستقیم دارد؟

خیر؛ هیچ پرواز مستقیمی از تهران به بالی وجود ندارد!

شما با خرید تور بالی پرواز غیرمستقیم از مسیرهای دبی، ترکیه و یا دوحه خواهید داشت. به این موضوع هم توجه داشته باشید که از شهرهای گفته شده به جاکارتا (پایتخت اندونزی) سفر می‌کنید و سپس از آنجا با پرواز به بالی می‌‌روید.

جاهای دیدنی بالی کجاست؟

بالی یکی از صدها جزیره در شرق آسیاست که همانند یک مروارید در دل کشور اندونزی قرار گرفته است. شما می‌توانید با سفر به این جزیره‌ی زیبا از تماشای جاذبه‌های تاریخی لذت ببرید و با قدم برداشتن در معابد تاریخی، سفر در تونل زمان اندونزی را تجربه کنید.

اما نباید از تراس‌های برنج تگالالانگ یا سافاری بالی، پارک‌های ملی، دریاچه‌ها، آبشارها و طبیعت بکر بالی بگذرید. در لیست زیر اسامی بهترین جاهای دیدنی بالی را آورده‌ایم:

معبد تاناه لوت (Tanah Lot)

پناهگاه جنگل میمون مقدس اوبود (Ubud Monkey Forest)

معبد بساکی (Besakih Temple)

تراس‌های برنج تگالالانگ (Tegalalang Rice Terraces)

سافاری بالی و پارک مارین (Bali Safari and Marine Park)

کاخ آبی اوبود (Ubud Water Palace)

پارک ملی بالی برات (West Bali National Park)

دریاچه و کوه باتور (Mount Batur and Lake Batur)

معبد اولواتو (Uluwatu Temple)

آبشار سکومپول (Sekumpul Waterfall)

جزایر گیلی (Gili Islands)

سافاری پارک فیل‌ها ‎ (Elephant Safari Park Lodge Bali)

غار و معبد فیل‌ها ‌Goa Gajah)‎)

موزه هنر آگونگ رای (‌Agung Rai‎)

پارک پرندگان و خزندگان بالی (‎ (Bali Reptile Park

معبد پورا اولون دانو براتان ‌Ulun Danu Beratan)‎)

بهترین هتل های جنگلی بالی کدامند؟

بسیاری از گردشگران به شوق حضور در هتل‌های جنگی و ساحلی بالی این مقصد را انتخاب می‌کنند. اما ما برای تورهای بالی هتل‌های جنگلی را پیشنهاد می‌کنیم که تجربه‌ای متفاوت از تمام تجربه‌هاست. قطعا اقامت در دل جنگل یا کلبه‌های درختی و چادرهای مغولی را در هیچ کجای این کره‌ی خاکی نمی‌توانید تجربه کنید؛ بنابراین تعلل نکنید و با خرید تور بالی یک تجربه‌ی هیجان‌انگیز را به دفتر خاطرات زندگی خود اضافه کنید.

پارک ملی و ساحل هتل منجانگان داینستی | Menjangan Dynasty Resort

هتل فورسیزنز سایان | Four Seasons Sayan

چادرهای مغولی در ویلاهای چادری ساندی رین | Sunday rain tented villas

هتل دو موکشا بوتیک ریزورت | De Moksha Boutique Resort

بهترین زمان سفر به بالی چه زمانی هست؟

اگر بخواهیم بهترین زمان سفر به بالی از نظر آب‌و‌هوا را معرفی کنیم باید به های سیزن سفر به بالی اشاره داشته باشیم. مرداد و شهریورماه به عنوان خشک‌ترین ماه‌های سال شناخته می‌شوند که دمای هوا بسیار مطلوب بوده و زمان ایده‌آلی برای تجربه‌ی شنا و انواع تفریحات در سواحل بالی است.

اما اگر از شلوغی بیزارید و به دنبال فصل سفر ارزان به بالی هستید باید ریسک باران‌های عجیب و غریب بالی را به جان بخرید و ماه‌های بهاری را برای سفر انتخاب کنید. بازه‌ی زمانی آبان تا اسفندماه هم به عنوان مرطوب‌ترین ماه‌های سال شناخته می‌شوند و باید با خنک‌ترین و نازک‌ترین لباس‌های خود این سفر را تجربه کنید.

نحوه خرید تور بالی | چگونه تور بالی را رزرو کنیم؟

برای خرید تور بالی کار سختی ندارید. کافیست ابتدا از سایت‌های مختلف مانند Gardeshgaran.travel قیمت تورهای بالی را چک کنید و پس از بررسی خدمات و قیمت تورها، با شماره‌ی آن آژانس تماس بگیرید و تور خود را رزرو کنید.

آژانس گردشگران تهران یکی از بهترین برگزارکننده‌های تور بالی از تهران است. این آژانس با سابقه‌ای درخشان در برگزاری تورهای شرق آسیا می‌تواند کیفیت مسافرت شما را تضمین کند تا بدون هیچ دغدغه‌ای یک سفر جذاب و رویایی را تجربه کنید.

