این مقاله به کالبدشکافی ۱۰ برند اقتصادی رایج در بازار ایران می‌پردازد. ما هر برند را از نظر شهرت، کیفیت ساخت و جایگاه فنی بررسی می‌کنیم تا تصویری شفاف از گزینه‌های موجود برای کارگاه‌های ورق‌کاری ارائه دهیم.

۱. برند Yawei (چین)

برند Yawei (که اغلب در همکاری با Nisshinbo ژاپن شناخته می‌شود) یکی از بازیگران اصلی و سطح بالای بازار چین است. دستگاه‌های Yawei به‌طور کلی به‌خاطر شاسی‌های سنگین، مهندسی قابل اعتماد و استفاده از قطعات باکیفیت شهرت دارند. این برند صرفاً یک گزینه ارزان نیست، بلکه در رده «اقتصادی-با‌کیفیت» قرار می‌گیرد و اغلب از کنترلرهای اروپایی مانند Delem استفاده می‌کند. قیمت پرس برک Yawei معمولاً از سایر همتایان چینی خود بالاتر بوده که بازتابی از تمرکز خرید دستگاه پرس برک بر دوام و دقت در سطح صنعتی است.

۲. برند Yangli (چین)

گروه Yangli یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات فرم‌دهی فلز در چین است. گستردگی محصولات Yangli حیرت‌انگیز است و پرس برک تنها بخشی از سبد محصولات آن‌هاست. ماشین‌سازی Yangli به‌خاطر تولید انبوه و ارائه راه‌حل‌های استاندارد و مقرون‌به‌صرفه شناخته می‌شود. دستگاه‌های این برند اغلب انتخاب کارگاه‌هایی هستند که به دنبال یک دستگاه «کار راه‌انداز» و اقتصادی برای خم‌کاری‌های عمومی می‌گردند و لزوماً به دنبال بالاترین سطح دقت یا جدیدترین تکنولوژی‌ها نیستند.

۳. برند Accurl (چین)

Accurl یکی از فعال‌ترین برندهای چینی در بازارهای صادراتی، از جمله ایران است. این برند با تمرکز بر طراحی مدرن، استفاده از رنگ‌بندی‌های جذاب و ارائه پکیج‌های کامل (اغلب شامل کنترلرهای Delem یا Cybelec) توانسته سهم خوبی از بازار کسب کند. پرس برک Accurl معمولاً به‌عنوان گزینه‌ای «خوش‌قیمت» با ظاهری به‌روز شناخته می‌شود که توانسته استانداردها و آپشن‌های اروپایی را در یک بسته اقتصادی چینی ارائه دهد.

۴. برند JFY (چین)

برند JFY (که بخشی از گروه JFY International و دارای ارتباطاتی با گروه Trumpf آلمان است) در بازار پرس برک‌های اقتصادی جایگاه خوبی دارد. اگرچه محصولات اقتصادی JFY مستقیماً با تکنولوژی سطح بالای Trumpf قابل مقایسه نیستند، اما این ارتباط، تاثیر مثبتی بر فرآیندهای کنترل کیفیت و مهندسی آن‌ها داشته است. دستگاه‌های JFY معمولاً به دوام و سادگی کاربری شهرت دارند و خدمات JFY در بازار ایران توسط واردکنندگان متعددی پشتیبانی می‌شود.

۵. برند Harsle (چین)

Harsle برندی است که خود را به‌عنوان یک «فروشگاه کامل» (One-Stop Shop) برای تجهیزات ورق‌کاری معرفی می‌کند. آن‌ها علاوه بر پرس برک، دستگاه‌های گیوتین، فایبر لیزر و پانچ را نیز عرضه می‌کنند. کاتالوگ Harsle نشان‌دهنده تمرکز آن‌ها بر تأمین نیاز کارگاه‌های نوپا و متوسط است که به دنبال خرید پکیج کامل تجهیزات با قیمتی کاملاً رقابتی هستند. پرس برک‌های Harsle اغلب در رده اقتصادی استاندارد قرار می‌گیرند و برای کارهای عمومی خم‌کاری مناسب ارزیابی می‌شوند.

۶. برند Durma (یا Durmazlar) (ترکیه)

Durma (یا Durmazlar) بدون شک بزرگترین و مشهورترین تولیدکننده ماشین‌آلات ورق‌کاری در ترکیه و یکی از غول‌های جهانی این صنعت است. پرس برک دورما ترکیه در سری‌های مختلفی از AD-R (اقتصادی و پرفروش) تا سری‌های پیشرفته هیبریدی و سروو الکتریک عرضه می‌شود. این برند ترکیه‌ای توانسته با ارائه کیفیتی نزدیک به استانداردهای اروپایی، حفظ قیمت رقابتی و شبکه فروش گسترده، در بازارهای جهانی (از جمله ایران) بسیار موفق عمل کند.

۷. برند Dener Makina (ترکیه)

Dener Makina یکی دیگر از تولیدکنندگان مطرح ترکیه است که در سال‌های اخیر به‌خاطر نوآوری و تمرکز بر تکنولوژی‌های جدید مانند پرس برک‌های تمام الکتریک (Servo-Electric) مورد توجه قرار گرفته است. Dener اغلب به‌عنوان یک رقیب نوآور برای Durma شناخته می‌شود و محصولاتی با کیفیت ساخت بالا و مهندسی دقیق ارائه می‌دهد. خرید پرس برک Dener معمولاً توسط کارگاه‌هایی انجام می‌شود که به دنبال بهره‌وری انرژی بالاتر و دقت‌های خاص در خم‌کاری هستند.

۸. برند Baykal (ترکیه)

Baykal یکی از قدیمی‌ترین (تأسیس ۱۹۵۰) و باسابقه‌ترین سازندگان پرس برک و گیوتین در ترکیه است. کیفیت Baykal ریشه در دهه‌ها تجربه مهندسی و ساخت شاسی‌های بسیار سنگین و بادوام دارد. دستگاه‌های Baykal به «جان‌سخت» بودن و قابلیت اطمینان در کارهای سنگین صنعتی شهرت دارند. اگرچه ممکن است از نظر طراحی ظاهری یا آپشن‌های نرم‌افزاری به اندازه رقبای نوظهور، پر زرق و برق نباشند، اما در دوام و عمر مفید، کارنامه درخشانی دارند.

۹. برند Ermaksan (ترکیه)

Ermaksan یکی از پیشروان تکنولوژی در صنعت ماشین‌سازی ترکیه است. این شرکت نه‌تنها پرس برک‌های پیشرفته‌ای می‌سازد، بلکه در حوزه فایبر لیزر نیز سرمایه‌گذاری سنگینی کرده و حتی سورس لیزر (رزوناتور) اختصاصی خود را تولید می‌کند. تکنولوژی Ermaksan در پرس برک‌ها نیز مشهود است؛ آن‌ها در ساخت دستگاه‌های هیبریدی، چندمحوره و راه‌حل‌های اتوماسیون پیشرفته، بسیار قوی عمل می‌کنند و نماینده رده «پریمیوم» یا سطح بالای برندهای اقتصادی ترکیه هستند.

۱۰. سایر برندهای OEM (که توسط واردکنندگان با نام تجاری خودشان عرضه می‌شوند)

برندهای OEM (Original Equipment Manufacturer) به دستگاه‌هایی گفته می‌شود که در یک کارخانه مادر (اغلب در چین) به‌صورت استاندارد تولید می‌شوند، اما فاقد نام تجاری نهایی هستند. واردکنندگان در کشورهای مختلف، این دستگاه‌ها را خریداری کرده و با نام تجاری، رنگ و برند اختصاصی خود (Re-Brand) در بازار محلی عرضه می‌کنند.

مثال کاربردی: یک واردکننده معتبر در ایران، ۱۰ دستگاه پرس برک با شاسی آبی و کنترلر مشخص از یک سازنده OEM چینی خریداری می‌کند. سپس در ایران، نام تجاری «تکنو-خم» را روی آن‌ها نصب کرده و با گارانتی و خدمات پس از فروش خود، آن را به بازار عرضه می‌کند. در این حالت، خرید دستگاه OEM یک ریسک و یک فرصت است؛ کیفیت دستگاه مستقیماً به اعتبار شرکت واردکننده و کیفیت کارخانه سازنده اصلی (که شاید ناشناس باشد) بستگی دارد.

براساس اعتبار واردکننده، نه فقط نام برند خرید کنید

بازار پرس برک‌های اقتصادی، میدان رقابت نزدیک بین گزینه‌های «خوش‌قیمت» چینی و گزینه‌های «خوش‌ساخت» ترکیه‌ای است. برندهای چینی مانند Yawei یا Yangli گزینه‌هایی عالی برای شروع با بودجه محدود هستند، درحالی‌که برندهای ترکیه‌ای مانند Durma یا Ermaksan، کیفیتی نزدیک به استانداردهای اروپایی را با قیمتی بسیار رقابتی‌تر ارائه می‌دهند.

در نهایت، در بازار دستگاه‌های اقتصادی، «اعتبار واردکننده» اغلب از «نام برند» مهم‌تر است. دستگاهی که دارای پشتیبانی فنی قوی، گارانتی معتبر و تأمین قطعات سریع در داخل کشور باشد، در بلندمدت بسیار ارزشمندتر از یک برند معروف بدون خدمات پس از فروش خواهد بود.

برای مشاوره تخصصی در مورد قطعات مصرفی، ابزار (تیغه و ماتریس) و خدمات فنی انواع پرس برک‌های چینی و ترکیه‌ای، «نوین تاک لیزر» همراه شما در تمام مراحل انتخاب و نگهداری است.

پایان رپرتاژ آگهی