راهنمای خرید اقساطی از فروشگاه های اینترنتی در ایران

اما قبل از اینکه وارد پروسه خرید اقساطی شوید، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که همه وام‌ها و همه روش‌های قسطی مثل هم نیستند واگر روش اشتباه را انتخاب کنید، خریدی که باید راحت و به‌صرفه باشد می‌تواند کلی برای شما دردسر ساز شود. در راهنمای خرید اقساطی تکنوپی با ما همراه باشید تا کلیه نکات مرتبط با خرید اقساطی آنلاین را به شما توضیح دهیم.

چه نوع وامی برای خرید آنلاین بهتر است؟

برای یک تجربه عالی در خرید آنلاین ، اولین قدم انتخاب اعتبار درست است؛ اعتبار درست اعتباری است که سریع فعال شود، هزینه‌ اضافه روی دستتان نگذارد و نیازهای شما را برآورده کند. در حال حاضر شما می‌توانید با چند روش متداول، خرید اینترنتی اقساطی انجام دهید:

اعتبار یا وام بدون ضامن (BNPL)

اعتبار یا وام بدون ضامن یکی از جذاب‌ترین روش‌های خرید اقساطی است که اکثر کاربران این روش را انتخاب می‌کنند. از مزایای این نوع وام می‌توان به امکان دریافت اعتبار بدون ضامن و چک، فعال‌سازی سریع و مناسب بودن آن برای خریدهای اینترنتی مخصوصا موبایل و کالای دیجیتال اشاره کرد.

توجه داشته باشید، اگر عجله دارید یا می‌خواهید در تخفیف‌های جمعه سفید بهترین پیشنهاد را شکار کنید، این مدل خرید اقساطی بهترین انتخاب شماست.

وام‌های بانکی مخصوص خرید کالا

دومین روشی که بسیاری از کابران به سراغ آن می‌روند، وام‌های بانکی مخصوص خرید کالا است. یکی از معایب این روش، سرعت کم در پروسه دریافت وام است؛ اما این نوع وام مزایای زیادی مثل نرخ سود مشخص و بازپرداخت بلندمدت اشاره کرد.

کارت‌های اعتباری بانکی یا فروشگاهی

این کارت‌ها برای کسانی مناسب است که خریدهای ماهانه و منظم دارند. از مزایای خرید با کارت‌های اعتباری بانکی یا فروشگاهی می‌توان به امکان مدیریت آسان هزینه، امکان بازپرداخت چندماهه و بهترین گزینه برای خرید در فروشگاه‌های طرف قرارداد اشاره کرد.

انواع روش‌های خرید اقساطی در فروشگاه‌های آنلاین

اگر قصد خرید اقساطی از فروشگاه‌های آنلاین را دارید، لازم است با متداول‌ترین روش‌های این کار آشنا شوید:

خرید اقساطی بدون پیش‌پرداخت

یکی از محبوب‌ترین روش‌های خرید اقساطی آنلاین، خرید اقساطی بدون پیش پرداخت است. این روش خرید، در پلتفرم‌هایی مثل تکنوپی به‌راحتی با چند مرحله احراز هویت فعال می‌شود.

خرید اقساطی با پیش‌ پرداخت کم

این نوع خرید اقساطی آنلاین برای خرید کالاهای گران‌قیمت مناسب است و فشار مالی ابتدای خرید را کم می‌کند.

خرید اعتباری با دوره تنفس

اگر برای شما این سوال پیش آمده که خرید اعتباری با دوره تنفس چیست در یک جمله باید بگوییم یعنی فعلا خرید کن، چند ماه بعد پرداخت کن. این روش برای زمانی عالی است که روی درآمد ماه‌های دیگرتان حساب کرده‌اید.

خرید اقساطی همراه با پرداخت قسط اول هنگام تحویل

این روش خرید اقساطی، یک گزینه مطمئن برای کسانی که دوست دارند هنگام تحویل کالا اولین پرداخت را انجام دهند.

خرید اقساطی تکنوپی چه مزایایی دارد؟

مزیت اصلی تکنوپی این است که خرید قسطی را از یک پروسه پیچیده به یک تجربه ساده تبدیل کرده. از مزایای خرید اقساطی از تکنوپی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان فعال‌سازی اعتبار چند دقیقه‌ای

خرید اقساطی بدون نیاز به ضامن و چک

همکاری با فروشگاه‌های معتبر اینترنتی

مناسب برای کمپین‌های عادی و ویژه مثل بلک‌فرایدی

مدیریت و بازپرداخت کاملا آنلاین

جمع ‌بندی

خرید اقساطی اگر درست انتخاب شود، به بهترین تجربه خرید شما تبدیل می‌شود.

در حال حاضر پلتفرم‌هایی مثل تکنوپی دسترسی به اعتبار سریع و خرید مطمئن را ساده‌تر کرده‌اند و به‌ویژه در زمان‌هایی مثل بلک‌فرایدی، فرصت‌های جذابی را فراهم می‌کنند.

