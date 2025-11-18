گزارش حضور ابراهیم در نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران 1404
شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم با حضور فعال در نمایشگاه بینالمللی صنعت ۱۴۰۴، ضمن نمایش جدیدترین و کاملترین تجهیزات نظافت صنعتی (از جمله دستگاههای تولیدشده تحت لیسانس)، حضور قدرتمندی داشت. در جریان این نمایشگاه، ابراهیم از هویت بصری جدید لاین خوشبوکننده هوا تخصصی خود یعنی آرورایحه نیز رونمایی کرد.
شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم به عنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین مجموعههای فعال در حوزه تجهیزات نظافت صنعتی کشور، خود را موظف دانست تا در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران ۱۴۰۴ حضوری پررنگ داشته باشد. این حضور با هدف معرفی راهکارهای نوین و تجهیزات نظافتی متناسب برای نیازهای تخصصی صنایع مادر، صورت گرفت تا نقش محوری خود را در ارتقاء کیفیت، بهداشت و ایمنی محیطهای تولیدی تثبیت نماید. علاوه بر نمایش تجهیزات نظافتی، ابراهیم از این فرصت برای رونمایی از هویت بصری جدید برند آرورایحه، لاین تخصصی تجهیزات خوشبوکننده هوا، استفاده کرد تا نشان دهد که نه تنها به نظافت فیزیکی، بلکه به ارتقاء تجربه حسی و محیطی در فضاهای تجاری و صنعتی نیز توجه ویژهای دارد.
نمایشگاه صنعت تهران
نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران (TIIE) به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی کشور، یک بستر جامع و تخصصی برای معرفی آخرین دستاوردها، توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی صنایع گوناگون است. هدف اصلی از برگزاری هر ساله نمایشگاه صنعت، ایجاد زمینهای مناسب جهت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه مبادلات اقتصادی، و افزایش همکاریهای فنی و تجاری میان شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده ایرانی و خارجی بوده است. شرکتکنندگان با حضور در این رویداد، که در دوره اخیر خود از ۱۱ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، بهدنبال تقویت برند، شناسایی بازارهای جدید، تعامل مستقیم با مشتریان و شرکای بالقوه، و دسترسی به فناوریهای نوین جهانی هستند. این نمایشگاه در حقیقت یک پُل ارتباطی فعال میان صنعت، تکنولوژی و بازارهای هدف است.
نمایشگاه صنعت 1404 تهران ویترین گستردهای از زیرساختها و بخشهای حیاتی تولیدی کشور بوده است. از جمله صنایع اصلی که حضور پررنگی در این رویداد داشته اند، عبارتند از:
- صنایع ماشینآلات و ابزار: طیف وسیعی از ماشینآلات پیشرفته نظیر CNC، ابزارآلات دقیق برشی، فناوریهای قالبسازی و کلیه تجهیزات مدرن کارگاهی را در بر میگیرد.
- اتوماسیون صنعتی و کنترل: حوزههای تخصصی سیستمهای کنترلی هوشمند، حسگرها (سنسورها)، ابزارهای اندازهگیری دقیق و فناوریهای رباتیک صنعتی را پوشش میدهد.
- تجهیزات و خدمات نظافت صنعتی: شامل شرکت های ارائه دهنده نوینترین دستگاهها و راهکارهای نظافتی نظیر اسکرابرها، جاروبرقیهای صنعتی، واترجتها و سوییپرها (جاروبهای محوطه).
- صنایع انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی): تمامی تجهیزات و فناوریهای مرتبط با عملیات حفاری، فرآیندهای پالایشی و شیمیایی در این بخش عرضه میشوند.
- صنایع برق و الکترونیک: شامل تجهیزات تولید، توزیع و انتقال برق، انواع الکتروموتورها و سیستمهای پیشرفته الکترونیکی صنعتی.
- صنایع حملونقل (خودروسازی و قطعات): شامل تولیدکنندگان قطعات یدکی، خطوط مونتاژ، تجهیزات ساخت و خدمات فنی تخصصی در صنعت خودرو.
- خدمات مهندسی و بازرگانی: شامل شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی-مهندسی تخصصی و بازرگانی در حوزه صنعت.
حضور هدفمند شرکت ابراهیم در نمایشگاه صنعت ۱۴۰۴ با معرفی تجهیزات پیشرفته نظافت صنعتی
شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم به عنوان یکی از پیشگامان و معتبرترین ارائهدهندگان تجهیزات نظافت صنعتی در ایران، با بیش از سه دهه سابقه، نقش حیاتی در ارتقاء بهداشت، ایمنی و کارایی محیطهای صنعتی ایفا میکند. این شرکت با هدف تأمین راهحلهای جامع و تخصصی برای نگهداری سطوح، با اخذ نمایندگی از برندهای برتر جهانی و راهاندازی خط تولید داخلی تحت لیسانس، طیف وسیعی از دستگاههای مکانیزه را به بازار عرضه مینماید. تمرکز اصلی ابراهیم بر ارتقاء استانداردهای نظافتی در صنایع بزرگی چون پتروشیمی، خودروسازی، مراکز تجاری و بیمارستانها است و با ارائه خدمات پس از فروش مطمئن و گسترده، به عنوان یک همراه فنی پایدار برای صنایع کشور شناخته میشود. شرکت ابراهیم با ارائه مجموعهای متنوع، سبد کالای کاملی از تجهیزات نظافت صنعتی را در اختیار صنایع قرار میدهد.
از جمله مهمترین تجهیزات نظافت صنعتی که کاربرد حیاتی در صنایع کشور دارند عباتند از:
- اسکرابر صنعتی: این دستگاه پیشرفته به منظور شستشوی مکانیزه، سریع و بهداشتی سطوح وسیع در محیطهای صنعتی، تجاری و عمومی طراحی شده است. اسکرابر با استفاده از برسها و محلول شوینده، کفپوشهایی نظیر بتن، اپوکسی و سرامیک را بهطور عمیق تمیز کرده و سپس توسط سیستم مکش قدرتمند، آب کثیف را به صورت کامل جمعآوری مینماید. این قابلیت شستشو و خشک کردن همزمان، سطح کف را بیدرنگ آماده تردد میسازد و از ایجاد خطر سر خوردن جلوگیری میکند.
- واترجت صنعتی: واترجت صنعتی ابزاری بسیار قدرتمند است که برای شستشوی پرفشار و تخصصی سطوح، ماشینآلات، تجهیزات تولیدی و تأسیسات صنعتی به کار میرود. این دستگاه با تولید جریان آب تحت فشار بسیار بالا، توانایی حذف آلودگیهای بسیار سخت، چربیهای چسبیده، رسوبات، رنگهای قدیمی و سایر آلایندههایی که با روشهای سنتی قابل پاکسازی نیستند را داراست.
- جاروبرقی صنعتی: جاروبرقی صنعتی، دستگاهی حیاتی در هر محیط تولیدی است که وظیفه جمعآوری ایمن و موثر انواع آلایندهها را بر عهده دارد. این آلایندهها شامل گرد و غبار ریز، پودرهای سمی، تراشههای فلزی، ضایعات تولیدی، مایعات و لجن هستند. جاروبرقی صنعتی با ایجاد قدرت مکش بسیار بالاتر از مدلهای خانگی و با استفاده از سیستمهای فیلتراسیون پیشرفته، آلودگیها را به صورت کامل از محیط کار دور کرده و نقش مهمی در کنترل آلودگیهای محیطی، حفظ بهداشت هوای تنفسی و جلوگیری از حوادث ناشی از تجمع پسماندها ایفا میکند.
رونمایی از هویت بصری جدید برند آرورایحه در نمایشگاه صنعت تهران
برند آرورایحه به عنوان یک لاین تخصصی و معتبر از شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم، با تمرکز بر حوزه رایحه افشانی و خوشبوکنندههای محیطی فعالیت مینماید. این بخش با بهرهگیری از پشتوانه فنی قوی شرکت مادر، به صورت ویژه بر ارائه راهحلهایی متمرکز است که فراتر از نظافت فیزیکی، به کیفیت هوای محیط و تجربهی حسی میپردازند. آرورایحه همزمان با ارتقای محصولات خود، هویت بصری خود را نیز جدید و بهروز کرده است تا تصویری مدرن و پیشرو از یک برند تخصصی در زمینه خوشبوکننده را ارائه دهد.
آرورایحه طیف وسیعی از دستگاههای خوشبوکننده هوا را به همراه اسانسهای معطر متناسب با محیطهای مختلف عرضه میکند. این اسانسها نه تنها بوهای نامطبوع را خنثی میکنند، بلکه با ایجاد یک رایحه متمایز و ماندگار، به طور مؤثری در بازاریابی بویایی (Scent Marketing) محیطهای تجاری و اداری نقش دارند. سبد محصولات آرورایحه به گونهای تنظیم شده است که نیازهای تخصصی فضاهای مختلف را پوشش دهد. این تجهیزات شامل مدلهای با توان پوششدهی متفاوت است؛ از دستگاههای خوشبوکننده کوچک برای فضاهای اداری و فروشگاهها، تا سیستمهای پخش رایحه صنعتی که توانایی پوشش متراژهای بسیار بالا را در مراکز خرید، هتلها و فضاهای بزرگ صنعتی دارند. آرورایحه با ارائه این محصولات، نه تنها به حفظ بهداشت فیزیکی محیط کمک میکند، بلکه با تأثیر مستقیم بر حس بویایی بازدیدکنندگان و کارکنان، به ارتقاء آرامش، افزایش رفاه عمومی و بهبود تجربه مشتری در محیطهای اداری، تجاری و صنعتی میپردازد.
هدف شرکت ابراهیم از حضور در نمایشگاه صنعت 1404
هدف اصلی و استراتژیک شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم از حضور مستمر در نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران، معرفی و ارائه مستقیم آخرین راهکارهای نوین و تخصصی نظافت صنعتی به مدیران و فعالان صنایع کلیدی کشور بود. ابراهیم با اشراف کامل بر چالشهای نظافتی منحصربهفرد محیطهای تولیدی، این رویداد را فرصتی مغتنم برای به اشتراکگذاری تخصص و تجربه سه دههای خود میدانست تا نشان دهد چگونه تجهیزات پیشرفتهای چون اسکرابر، واترجت و جاروبرقیهای صنعتی میتوانند سطح بهداشت و ایمنی را ارتقاء داده و راندمان و طول عمر زیرساختهای صنعتی را بهبود بخشند. این حضور، فراتر از نمایش محصول، بر ایجاد شبکههای همکاری، شناسایی بازارهای نوظهور و تثبیت جایگاه برند به عنوان مشاور فنی و تأمینکننده قابل اعتماد در تأمین نیازهای نظافتی صنایع بزرگ متمرکز بود تا بدین وسیله، به ارتقاء استانداردهای کیفی در سطح ملی کمک نماید.