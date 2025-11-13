فعالسازی سیمکارت آپتل؛ راهنمای جامع و کاربردی
در بیشتر مواقع بعد از خرید خط آپتل، سیمکارت شما فعال است و لازم نیست کاری خاص انجام بدهید؛ البته به شرطی که اطلاعات هویتی خود را هنگام خرید ثبت کرده باشید. اگر سیمکارت خود را از تور لیدر گرفتهاید و اطلاعات هویتی شما در سایت این اپراتور ثبت نشده است، باید خودتان برای فعالسازی سیمکارت آپتل اقدام کنید. در ادامه این مقاله همه مراحل فعالسازی سیمکارتهای آپتل را بهصورتکامل بررسی میکنیم.
نحوه تهیه خط، بر روش فعالسازی سیمکارت آپتل تاثیر میگذارد
پیش از آنکه بهسراغ مراحل فعالسازی سیمکارت آپتل برویم، باید توجه کنید که نحوه تهیه سیمکارت آپتل بر روش فعالسازی آن تاثیر میگذارد. آپتل یک اپراتور مجازی تلفن همراه است که سیمکارتهای خود را بر بستر شبکه اپراتورهای اصلی (مانند ایرانسل و همراه اول) ارائه میدهد و ۲ روش برای تهیه این خطها پیش روی شماست:
- شما میتوانید پس از استعلام قیمت سیم کارت آپتل، بهصورت حضوری با مراجعه به نمایندگیها یا بهصورت آنلاین از طریق سایت رسمی آپتل برای تهیه سیمکارت اقدام کنید. چون در این روش اطلاعات هویتی شما قبل از خرید سیمکارت ثبت میشود؛ بعد از دریافت، خط شما فعال است.
- اگر سیمکارت را از تور لیدر یا آژانس مسافرتی دریافت کرده باشید، باید خودتان برای فعالسازی سیمکارت آپتل اقدام کنید و خط شما در لحظه تحویل فعال نیست.
در ادامه روش فعال سازی سیمکارت آپتل در هر دو شرایط را بهصورتکامل بررسی میکنیم.
نحوه فعالسازی سیمکارت آپتل که خودتان خریدهاید
اگر سیمکارت آپتل را خودتان بهصورت حضوری از نمایندگیهای این اپراتور یا بهصورت آنلاین از سایت https://simcardstore.aptel.ir/html/bundle-simcard.html خریدهاید، سیمکارت شما پس از تحویل فعال است. فقط باید بعد از دریافت خط، با آن تماس برقرار کنید.
نحوه فعالسازی سیمکارت آپتل گردشگری با مراجعه به سایت این اپراتور
اگر سیمکارت آپتل را از تور لیدر یا آژانس مسافرتی دریافت کردهاید، این سیمکارت هنوز به نام شما ثبت نشده است و قابلاستفاده نیست. شما باید بهصورت آنلاین به صفحه فعالسازی سیمکارت آپتل مراجعه کنید. پس از وارد کردن اطلاعات هویتی، خط شما فعال میشود. در ادامه مراحل این کار را به شما توضیح میدهیم:
- ابتدا وارد صفحه رسمی فعالسازی سیمکارتهای گردشگری آپتل به آدرس https://simcardstore.aptel.ir/kitstore/html/landing.html شوید.
- در بخش بالای صفحه روی گزینه فعالسازی کلیک کنید.
- حالا صفحه جدیدی باز میشود که باید شماره کیت و PUK سیمکارت خود را وارد کنید. این دو عدد روی کیت سیمکارت شما نوشته شدهاند.
- پس از وارد کردن کدها، وارد صفحه انتخاب شماره میشوید. شما باید خطی با پیششماره 09991 انتخاب کنید.
- پس از انتخاب شماره، باید اطلاعات هویتی خود مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد و سایر اطلاعات خواستهشده را تکمیل کنید تا مالکیت سیمکارت به نام شما ثبت شود.
پس از طی کردن این مراحل، خط آپتل شما فعال است و میتوانید از آن برای برقراری تماس و اتصال به اینترنت استفاده کنید. البته برای استفاده از اینترنت، باید apn سیمکارتهای آپتل را نیز تنظیم کنید که در بخش بعدی این موضوع را بررسی میکنیم.
تنظیم اینترنت سیمکارتهای آپتل پس از فعالسازی خط
برای فعالسازی اینترنت سیمکارت آپتل (چه خودتان خریده باشید و چه خطهای گردشگری) باید تنظیمات نقطه دسترسی یا APN را روی گوشی خود ثبت کنید. نحوه تنظیم APN در گوشیهای اندروید و آیفون متفاوت است که در جدول زیر بررسی میکنیم:
|
مدل گوشی
|
نحوه تنظیم اینترنت سیمکارت آپتل پس از فعالسازی خط
|
اندروید
|
|
آیفون
|
اگر هرگونه مشکلی در روند فعالسازی سیمکارت آپتل یا تنظیم اینترنت برایتان پیش آمد، با پشتیبانی شبانهروزی آپتل به شماره 0999100000 تماس بگیرید.
فعالسازی سیمکارت آپتل بعد از خرید خط جدید از رند
در این مقاله روش فعالسازی سیمکارت آپتل را بهصورتکامل بررسی کردهایم. روش این کار براساس نحوه تهیه خط متفاوت است. اگر سیمکارت خود را بهصورت آنلاین یا حضوری خریدهاید و اطلاعات هویتی خود را هنگام خرید ثبت کردهاید، خط شما پس از برقراری اولین تماس فعال میشود. اگر خط آپتل خود را از تور لیدر یا آژانس مسافرتی گرفتهاید، باید خودتان وارد صفحه فعالسازی کیت آپتل شوید و خط خود را فعال کنید.
