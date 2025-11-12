در سال‌های اخیر، با گسترش تبلیغات اینترنتی در حوزه ساخت‌وساز، بسیاری از مجموعه‌ها تلاش کرده‌اند خود را به‌عنوان مرجع معرفی شرکت‌های ساختمانی معرفی کنند. اما در میان همه این نام‌ها، «شیراز ساختمان» به‌عنوان یک سامانه رسمی، دارای مجوز و معتبر، جایگاه ویژه‌ای در میان فعالان صنعت ساختمان، پیمانکاران، معماران و حتی مصرف‌کنندگان پیدا کرده است.

نکته‌ای که دانستن آن ضروری است، این است که برخی سایت‌ها و صفحات در فضای مجازی، با استفاده از نام مشابه، سعی در سوءاستفاده از اعتبار این برند دارند؛ در حالی که هیچ ارتباطی با مجموعه اصلی و قانونی آن، یعنی کانون تبلیغاتی پیک نوین شیراز، ندارند.

شیراز ساختمان؛ مرجعی تخصصی برای صنعت ساخت‌وساز در شیراز

سایت رسمی شیراز ساختمان با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت نظارت مستقیم کانون تبلیغات پیک نوین شیراز فعالیت می‌کند.

هدف از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد یک بستر تخصصی برای معرفی و ارتباط مستقیم میان فعالان حوزه ساختمان و متقاضیان خدمات ساختمانی در سطح استان فارس است.

در واقع، شیراز ساختمان تنها یک وب‌سایت تبلیغاتی نیست، بلکه یک رسانه تخصصی، شفاف و قابل اعتماد است که خدمات و اطلاعات را در قالبی منظم و طبقه‌بندی‌شده در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

چرا شیراز ساختمان یک بستر تبلیغاتی معتبر است؟

اعتمادسازی در فضای آنلاین تنها با تبلیغ حاصل نمی‌شود؛ بلکه با مجوز رسمی، نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد) و شناسه رسانه‌های دیجیتال (شامد) معنا پیدا می‌کند.

شیراز ساختمان با دارا بودن هر سه مورد فوق، یکی از معدود رسانه‌های رسمی در حوزه معرفی شرکت‌ها و برندهای ساختمانی در جنوب کشور است.

وجود این مجوزها نشان می‌دهد که تمامی فعالیت‌های سایت تحت نظارت قانونی انجام شده و کاربران می‌توانند با اطمینان خاطر از اطلاعات درج‌شده در این سامانه استفاده کنند.

حوزه‌های فعالیت و خدمات سامانه شیراز ساختمان

این سامانه با تمرکز بر نیازهای واقعی بازار ساختمان در شیراز، مجموعه‌ای از خدمات تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی را در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد:

طراحی و دکوراسیون داخلی: معرفی معماران، طراحان داخلی و فروشگاه‌های تخصصی کابینت، دکور، پارکت و محصولات MDF. مصالح ساختمانی: دسترسی سریع به تأمین‌کنندگان معتبر سیمان، آجر، پروفیل، میلگرد بستر، سنگ، کاشی و سایر متریال‌های ساختمانی در شیراز. تجهیزات و سیستم‌های ساختمانی: فهرستی از شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات نمای ساختمان، کرکره برقی، سیستم‌های هوشمند، آسانسور و تجهیزات امنیتی. تأسیسات مکانیکی و برقی: معرفی نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر در زمینه سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی، پکیج، کولر گازی، تهویه مطبوع و تجهیزات بهداشتی ساختمان. لوازم خانگی و تجهیزات داخلی: مرجعی برای آشنایی با فروشگاه‌ها و برندهای فعال در زمینه لوازم خانگی مدرن و تجهیزات دکوراتیو در شیراز.

هشدار به کاربران و فعالان ساختمانی

با توجه به اعتبار بالای «شیراز ساختمان» و استقبال گسترده کاربران، برخی صفحات در فضای مجازی با نام‌های مشابه ایجاد شده‌اند که قصد فریب یا سوءاستفاده دارند.

این صفحات هیچ ارتباطی با مجموعه پیک نوین شیراز ندارند و فعالیت آن‌ها غیررسمی و غیرقانونی است.

بنابراین به اطلاع کلیه فعالان و کاربران می‌رسد که:

تنها وب‌سایت رسمی و معتبر "شیراز ساختمان" آدرس زیر است:

https://shiraz.construction/

هر دامنه یا آدرس دیگری با نام مشابه، جعلی بوده و استفاده از آن ممکن است موجب زیان یا سوءاستفاده شود. در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت آن بر عهده کاربر خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی

"شیراز ساختمان" تنها یک پایگاه تبلیغاتی نیست، بلکه رسانه‌ای قانونی و تخصصی است که با دریافت مجوزهای رسمی، شفافیت و اعتبار را در معرفی شرکت‌های ساختمانی تضمین کرده است. اگر به دنبال بستری مطمئن برای معرفی برند یا یافتن خدمات ساختمانی مورد نظر خود در شهر شیراز هستید، تنها مرجع قابل اعتماد، سامانه شیراز ساختمان است.

با اطمینان خاطر از سامانه رسمی شیراز ساختمان استفاده کنید و فریب صفحات مشابه را نخورید.

