پمپ هموژنایزر: ماشین فرایندیِ پرفشار برای «یکنواخت‌ سازی ساختاری» (Homogenization) در صنایع لبنی، غذایی، آرایشی‌ بهداشتی و شیمیایی. قیمت اولیه معمولاً بالا است؛ اما ارزش‌ افزوده پمپ هموژنایزر (بهبود بافت، افزایش پایداری امولسیون، ارتقای کیفیت نهایی) می‌ تواند هزینه را توجیه کند.

پمپ دیافراگمی پمکار: انتقال مثبت‌ جابجایی با دیافراگم الاستومری/ترموپلاستیک، مناسب سیالات خورنده، ذرات‌ دار یا حساس به برش. قیمت اولیه میانه تا پایین پمپ دیافراگمی پمکار (نسبت به هموژنایزر) و هزینه نگهداری قابل پیش‌ بینی دارد؛ برای خطوطی که «ایمنی نشتی» و «سازگاری با مواد شیمیایی» مهم است، محبوب است.