راهنمای کامل انتخاب سرور مناسب برای استارتاپهای در حال رشد
در این متن تمامی فاکتورها و جنبههای مختلف انتخاب سرور مناسب برای انواع کسبوکارها بهصورت روشن معرفی خواهند شد. پس از بررسی این اطلاعات نیز میتوانید برای خرید سرور مناسب کسب و کارتان از وی پی اس مارکت اقدام کنید.
استارتاپهای امروزی باید تلاش کنند تا در فضای مجازی و دنیای دیجیتال عملکرد خوبی از خود نشان دهند، چرا که حضور در این فضا باعث سریعتر شدن رشد کسبوکارها میشود. یکی از مهمترین فاکتورها در این دنیای دیجیتال، سرور است. اگر میزبانی نامناسبی انتخاب کنید در فرایند کاری خود با مشکلاتی نظیر قطعی، از دست رفتن اطلاعات یا ضعف امنیتی مواجه خواهید شد که همه اینها زحمات شما را بینتیجه میگذارد و موجب ضررهای مالی میشود.
چرا انتخاب سرور درست برای استارتاپها مهم است؟
پیش از بررسی انواع سرور و ویژگیهای هر کدام، لازم است به اهمیت سرور در عملکرد استارتاپها، به ویژه استارتاپهای در حال رشد، نگاهی بیاندازیم. سرور در واقع یک زیرساخت مهم است که سرعت بارگذاری دادهها، کیفیت صفحات وبسایت، امنیت اطلاعات، تجربه کاربری و توان پاسخگویی به ترافیک مشتریان را تعیین میکند. به همین دلیل انتخاب درست سرور بسیار اهمیت دارد و اگر سرور نامناسبی انتخاب شود مشکلات جدی در طول مسیر به همراه میآورد. برای مثال استفاده از مدلهای اشتراکی برای استارتاپهای پرمخاطب که روزانه حجم زیادی کاربر را مدیریت میکنند انتخاب درستی نیست، چرا که در فرایند کاری با مشکل مواجه خواهند شد و ممکن است وبسایت با خطا، از دسترس خارج شدن یا افت سرعت روبهرو شود. بنابراین انتخاب سرور مناسب یکی از تصمیمهای اساسی برای تمامی استارتاپهاست.
انواع بسترهای میزبانی برای یک استارتاپ در حال رشد
بسترهای میزبانی که یک استارتاپ در حال رشد میتواند داشته باشد شامل سرور مجازی ((VPS، هاست اشتراکی و سرور اختصاصی است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و برای نوع خاصی از کسبوکار مناسب هستند. پیش از اقدام برای تهیه هر کدام از این روشهای میزبانی، بهتر است با مشخصات آنها آشنا شده و با توجه به نیازها و وضعیت استارتاپ خود، مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.
هاست اشتراکی
یکی از گزینههای بسیار ساده و اقتصادی هاست اشتراکی محسوب میشود که در آن چند وبسایت روی یک سرور فیزیکی و یک سیستمعامل قرار میگیرند. با توجه به همین اشتراکی بودن منابع، دسترسی به پهنای باند و منابع محدودتر است و در صورت افزایش ترافیک روی یک سایت، عملکرد کلی دیگر سایتها نیز ممکن است تحتتأثیر قرار گیرد. علاوه بر این، در هاست اشتراکی دسترسی به تنظیمات سیستمعامل وجود ندارد و امکان اجرای سرویسهای دلخواه هم محدود است.
اگر استارتاپ شما با اطلاعات حساس مانند اطلاعات کاربران یا دادههای مالی همراه است، باید بدانید که هاست اشتراکی در برابر حملات سایبری آسیبپذیرتر بوده و امنیت پایینی دارد. معمولاً وبلاگهای شخصی، سایتهای نمونهکار، لندینگهای ساده و بهطور کلی سایتهایی که ترافیک بسیار پایینی دارند و نمیخواهند هزینه زیادی صرف زیرساخت کنند، از مدل اشتراکی استفاده میکنند.
سرور مجازی
سرور مجازی یا همان VPS در واقع حاصل مجازیسازی یک سرور فیزیکی است. به زبان ساده یعنی یک سرور فیزیکی به چند قسمت مجازی تقسیم میشود و هر کدام از این قسمتها بهصورت جداگانه در اختیار افراد قرار میگیرند. این سرورهای مجازی برخلاف مدل اشتراکی، منابع مشخص و جداگانهای دارند. علاوهبر این، امکان دسترسی ROOT، انتخاب سیستمعامل، نصب بستهها و تغییر پیکربندی شبکه برای صاحبان استارتاپها فراهم است.
از دیگر مزایایی که باعث افزایش تقاضا برای خرید VPS شده، قابلیت ارتقاء و مقیاسپذیری است، بدین معنا که استارتاپها میتوانند متناسب با رشد کسبوکار خود منابع را گسترش دهند. پس اگر میخواهید کنترل بیشتری نسبت به هاست اشتراکی روی سرور خود داشته باشید اما تمایل ندارید هزینه خیلی زیادی پرداخت کنید، بهترین انتخاب برای شما خرید سرور مجازی ایران است. جزئیات این سرویس را میتوانید با توجه به نیاز استارتاپ خود یا بودجهٔ اولیه در vpsmarket مشاهده کنید.
سرور اختصاصی
اما میرسیم به کاملترین مدل میزبانی یعنی سرور اختصاصی. همانطور که از نام این مدل مشخص است، کل سرور فیزیکی بهطور کامل در اختیار یک فرد یا یک استارتاپ قرار میگیرد، در نتیجه هیچگونه مجازیسازی بین کاربران وجود ندارد و هیچ اشتراکی با وبسایتهای دیگر انجام نمیشود. مزایای این سرویس نسبت به دو مدل قبلی بسیار بالا بوده و به همین دلیل است که در وب سایت وی پی اس مارکت تقاضا برای خرید سرور اختصاصی ایران نسبت به مدلهای دیگر بیشتر است.
کسبوکارها و استارتاپهای در حال رشد میتوانند از مزایای این سرویس اختصاصی در پیشرفت خود استفاده کنند. بهعنوان مثال هیچ تداخلی با دیگر وبسایتها نخواهند داشت و دچار قطعی یا کندی وبسایت نمیشوند. استارتاپها میتوانند تمامی اجزایی که برای کنترل کامل سختافزار لازم است را خودشان انتخاب کنند. امنیت در مدل اختصاصی نسبت به دیگر مدلها بسیار بالاتر است و عملاً ریسک حملات سایبری کاهش مییابد. همچنین قابلیتهایی مثل اتصال به اپلیکیشنها یا پردازش دادههای سنگین را نیز با این نوع سرورها میتوان بهراحتی پیادهسازی کرد.
بنابراین اگر استارتاپ شما در زمینه خدمات مالی یا بانکداری فعالیت میکند، یا در حوزه سلامت هستید که رعایت قوانین حفاظت داده برای شما الزامی است، سرور اختصاصی بهترین انتخاب میتواند باشد.
در ادامه یک جدول مقایسهای از این سرویسهای میزبانی آماده شده است تا در یک نگاه کلی بتوانید انتخاب مناسبتری داشته باشید.
|
سرور اختصاصی
|
سرور مجازی
|
هاست اشتراکی
|
عملکرد حداکثری و بدون تداخل
|
منابع اختصاصی و قابل پیشبینی
|
منابع مشترک
|
کنترل کامل سختافزار و نرمافزار
|
دسترسی ROOT
|
حداقل کنترل
|
بالاترین سطح امنیت
|
امنیت قابل قبول اما نیاز به پیکربندی
|
ریسک بالا
|
هزینه بالا
|
هزینه متوسط
|
اقتصادی
معیارهای مهم قبل از خرید سرور
فرقی نمیکند قصد خرید سرور مجازی از وی پی اس مارکت دارید یا سرور اختصاصی، یا حتی میخواهید از مدلهای اشتراکی استفاده کنید، پیش از هر اقدامی باید معیارها و فاکتورهای مختلف را متناسب با استارتاپ خود در نظر بگیرید.
اگر بهدنبال پینگ و سرعت دانلود یا آپلود بالا برای تجربه کاربری بهتر هستید و کاربران شما از لحاظ فیزیکی به داخل کشور نزدیکاند، توصیهٔ ما انتخاب سرور مجازی ایران یا سرورهای اختصاصی است.
برای استارتاپهایی که ممکن است با افزایش ناگهانی مخاطب مواجه شوند، مقیاسپذیری اهمیت ویژهای دارد که این قابلیت معمولاً در هاست اشتراکی وجود ندارد. بنابراین برای این نوع استارتاپها بهتر است سرویسی انتخاب شود که بتوان در کوتاهترین زمان RAM و CPU را گسترش داد. این امکان در سرورهای مجازی و اختصاصی وجود دارد.
فاکتور دیگری که باید بررسی شود، پشتیبانی است. پشتیبانی ۲۴ ساعته و پاسخگویی باعث میشود که در صورت بروز هرگونه مشکل بتوانید آن را سریع رفع کنید و استارتاپ شما دچار اختلال نشود. برای همین امر است که مجموعه وی پی اس مارکت پشتیبانی ۲۴ ساعته در تمامی روزهای هفته ارائه میدهد تا به سرعت تمامی مشکلات برطرف شوند.
نتیجهگیری
انتخاب سرور مناسب برای استارتاپهای در حال رشد مهم است. بسته به نیاز کسبوکار، میتوان از هاست اشتراکی برای ترافیک کم یا سرور مجازی و سرور اختصاصی برای کنترل بیشتر، مقیاسپذیری و امنیت استفاده کرد. با توجه به فاکتورهایی مانند هزینه، امنیت و نیاز به رشد، انتخاب درست سرور میتواند به توسعه و موفقیت کسبوکار شما کمک کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اینکه کدام سرور برای شما بهتر است، میتوانید با کارشناسان ما در vpsmarket ارتباط بگیرید.