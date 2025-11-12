داستان زرسام؛ از هنر ایرانی تا حضور جهانی در کارستان
زمانی طلا را تنها بهعنوان یک سرمایهگذاری مالی میدیدند و اغلب در مراسمهایی مثل عروسی از زیورآلات آن استفاده میکردند. اما حالا در برنامۀ کارستان شاهد نگاهی متفاوت به ارزش و کاربرد طلا هستیم.
کارستان در این قسمت از برنامۀ خود به سراغ برند زرسام رفته است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز میکند و از همان ابتدا هدفش را بر این قرار میدهد که محصولاتش نشاندهندۀ ذوق و هنر ایرانی باشند و افراد بتوانند در زندگی روزمرۀ خود هم از زیبایی آنها لذت ببرند.
محصولات زرسام از زیورآلات و اکسسوریها گرفته تا تابلوها و لوازم دکوراتیو از ورق طلای ۲۴ عیار ساخته میشوند. در طراحی تکتک آنها از فرهنگ ایرانی الهام گرفته میشود و هر قطعه مفهومی خاص در دل خود دارد. این آثار با ظرافت تمام بهدست بانوان هنرمند ایرانی شکل میگیرند و حاصلِ ساعتها کار دقیق و توجه به جزئیات هستند. و همۀ این تلاشها برای این است که به زیبایی معنا و اصالتی تازه ببخشند و آثاری خلق کنند که در کنار درخشش و زیبایی، تجربهای هنری و ماندگار برای مشتریان رقم بزنند.
>> مشاهده زیورآلات ورق طلای ۲۴ عیار زرسام <<
بهنظر میرسد زرسام در مسیر خود بهخوبی پیش رفته است؛ چراکه امروز بیش از ۴۰ شعبه در سراسر کشور دارد و در بازارهای بینالمللی هم شناختهشده است. از طرفی موفق شده در این مدت بیش از ۱۰۰۰ قلم محصول در دستهبندیهای متنوع تولید کند؛ در حالی که صفر تا صد مراحل کار از انتخاب مواد اولیه تا طراحی، ساخت، بستهبندی، فروش و حتی توزیع آثار بر عهدۀ تیم خود مجموعه بوده است. کیفیت، دوام و درخشندگی بالای محصولات ورق طلای زرسام، این برند را در جایگاهی قرار داده که بتواند با برندهای جهانی رقابت کند.
اما رسیدن به این نقطه آسان نبوده است.
کارستان در این برنامه مسیر شکلگیری زرسام و فرایند تولید محصولات آن را به تصویر میکشد؛ زمانی که مجتبی مصلحی، مدیرعامل این شرکت، تجارت صرف طلا را رها میکند و پا به عرصۀ هنر میگذارد تا محصولاتی متناسب با سلیقۀ دنیای مدرن و در عین حال ریشهدار در سنتهای ایرانی بیافریند.
او زرسام را در کاشان ثبت میکند و برای خلق چنین آثاری، هنر و تکنولوژی را با هم درهم میآمیزد. در طرحهای خود از خطوط اسلیمی، نقوش کاشیکاری و سنتهای کهن ایرانی بهره میبرد تا هر قطعه، روایتگر بخشی از فرهنگ غنی ایرانی باشد. کمکم محصولات ورق طلای زرسام در قالب زیورآلات و تابلوی طلا شکل میگیرند و بعد محصولات سیمین و زروار که ترکیبی که از طلا، نقره و مروارید هستند، به سبد محصولاتشان اضافه میشود.
شرکت فناور زرسام توانست در مدت کوتاهی به رشد خوبی دست پیدا کند و در حال حاضر بیش از ۱۵۰ نفر در آن مشغول به کار هستند. تیم زرسام از هنرمندان و متخصصانی تشکیل شده که سالها در زمینۀ هنر و صنایع دستی ایرانی تجربه دارند و هر یک با دقت، ذوق و مهارت خود، قطعاتی منحصربهفرد خلق میکنند.
صنایع دستی فاخر این مجموعه علاوه بر زیبایی و دوام، دارای هویت هستند و همین اصالت است که آنها را متمایز میکند. این ویژگی باعث شده برای هدایای سازمانی، صادراتی و شخصی به گزینۀ مناسبی بدل شوند و در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از مرزها مورد استقبال قرار بگیرند.
به باور مدیرعامل زرسام برکت در نیت خیر افراد و خیررساندن به دیگران نهفته است؛ اگر با همین نیت به جزئیات و کیفیت پیش از مسائل مالی اهمیت بدهیم، رضایت مردم را هم با خود خواهیم داشت. به همین دلیل فارغ از نوسانات بازار و مشکلات اقتصادی کشور، زرسام همیشه محصولات فاخر و قابل دفاع تولید کرده و رضایت مردم در اولویت قرار داده است.
در همین راستا هم تمامی آثار این مجموعه با دقت و وسواس فراوان از مرحلۀ کنترل کیفیت میگذرند و بارها بازبینی و اصلاح میشوند تا کاملا مطابق با استانداردهای بالای زرسام باشند. این آثار با گارانتی ۱۲ تا ۶۰ ماهه ارائه میشوند که خود خبر از اطمینان شرکت به تولیداتش میدهد.
از طرفی مشتریان بعد از خرید رها نمیشوند و همواره میتوانند روی خدمات پشتیبانی مجموعه حساب باز کنند. در صورتی که قصد فروش کالای خود را داشته باشند، زرسام بازخرید میکند و اگر به تعمیر و تعویض نیاز داشته باشند، برایشان انجام میشود. به این ترتیب با آسودگی خاطر میتوانند دست به انتخاب بزنند و از اقلام خود استفاده کنند.
به گفتۀ مجتبی مصلحی، تیم زرسام به پشتوانۀ همین اعتماد مردم توانسته در برابر چالشها و سختیها بایستد، همواره رو به جلو حرکت کند، هنر ایرانی را به جهان معرفی کند و برای کشور ارزآوری داشته باشد. توسعهای که همچنان با عشق به ایران ادامه دارد.
تماشای این قسمت از کارستان فرصتیست تا با پشتصحنۀ تولید آثار زرسام آشنا شوید، دقایقی را در کنار اعضای خانواده و تیم خلاق آنها بگذرانید و شاهد ذوق و تلاش بیوقفهشان برای تولید هر محصول باشید. پیشنهاد میکنیم این ویدئو را از دست ندهید و خودتان شاهد روایت زندۀ پیوند هنر و اصالت باشید.
مشاهده زرسام در شبکه یک برنامه کارستون : https://www.aparat.com/v/zim8889