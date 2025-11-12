کلاس کامیونت ۶ تن نقطه تعادل میان چابکی شهری و توان حمل مناسب برای مسیرهای ترکیبی است. شاسی‌ها در این رده هنوز سبک و اقتصادی‌اند، اما با اتاق‌های مسقف، یخچالی سبک و باری چوبی، طیف وسیعی از مأموریت‌ها را پوشش می‌دهند. این مطلب، مقایسه‌ای حرفه‌ای از مدل‌های رایج ۶ تُن ارائه می‌کند؛ از مشخصات فنی و جدول مقایسه تا تجربه استفاده، نگهداری، و راه‌های خرید نقد و اقساط از «پایه یک».

مشخصات فنی کامیونت ۶ تن

پیشرانه‌های دیزل ۴ سیلندر توربو با اینترکولر ؛ اوج گشتاور در دورهای پایین تحویل می‌شود تا شروع حرکت روی رمپ با بار کامل نرم و کنترل‌پذیر باشد.

؛ اوج گشتاور در دورهای پایین تحویل می‌شود تا شروع حرکت روی رمپ با بار کامل نرم و کنترل‌پذیر باشد. توان معمول این رده: حدود ۱۴۵ تا ۱۷۰ اسب‌بخار .

این رده: حدود . گشتاور معمول : حدود ۴۰۰ تا ۵۲۰ نیوتن‌متر ؛ برای سبقت‌های کوتاه در دنده‌های میانی کافی است.

: حدود ؛ برای سبقت‌های کوتاه در دنده‌های میانی کافی است. گیربکس : دستی ۵ یا ۶ سرعته با ضرایب نزدیک؛ در برخی تیپ‌ها AMT نیز عرضه شده است.

: دستی ۵ یا ۶ سرعته با ضرایب نزدیک؛ در برخی تیپ‌ها AMT نیز عرضه شده است. ترمزها : کاسه‌ای یا ترکیب دیسک جلو/کاسه عقب با ABS ؛ ترمز کمکی اگزوز در شماری از تیپ‌ها به‌ویژه برای سرازیری‌های طولانی مفید است.

: کاسه‌ای یا ترکیب دیسک جلو/کاسه عقب با ؛ در شماری از تیپ‌ها به‌ویژه برای سرازیری‌های طولانی مفید است. تعلیق : فنر تخت نیم‌بیضی + کمک‌فنر هیدرولیکی؛ دوام بالا و سرویس‌پذیری آسان.

: فنر تخت نیم‌بیضی + کمک‌فنر هیدرولیکی؛ دوام بالا و سرویس‌پذیری آسان. ظرفیت ناخالص وزنی (GVW) متداول: ۶ تا ۶.۵ تُن ؛ بسته به اتاق و تجهیز، ظرفیت بار مفید تغییر می‌کند.

متداول: ؛ بسته به اتاق و تجهیز، ظرفیت بار مفید تغییر می‌کند. مصرف سوخت واقعی (وابسته به بار/مسیر): معمولاً ۱۱ تا ۱۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با رانندگی یکنواخت.

(وابسته به بار/مسیر): معمولاً با رانندگی یکنواخت. فرمان هیدرولیک و شعاع گردش پایین؛ مانور در کوچه و باراندازها راحت است.

جدول مقایسه‌ای کامیونت‌های رایج ۶ تُن

مقادیر زیر نمونه‌های مرجع برای مقایسه هستند تا دید دقیقی از تفاوت‌ها بدهند. هنگام سفارش، تیپ دقیق اعلام می‌شود.

مدل رایج ۶ تُن نوع موتور حجم تقریبی توان (hp) گشتاور (Nm) گیربکس ترمز کمکی GVW فاصله محوری (mm) شعاع گردش مصرف تقریبی کابین ایسوزو سری N (N60/NPR6) دیزل توربو ۴ سیلندر ~3.0–5.2L 150–155 400–430 5/6 سرعته برخی تیپ‌ها ~6–6.5T 3360–3815 پایین 11–13 2/3 نفره، گزینه خواب جک N65/N60 دیزل توربو ۴ سیلندر ~3.0–3.8L 150–160 400–450 5/6 سرعته قابل سفارش ~6–6.5T 3360–3800 پایین 12–14 2/3 نفره، خواب در برخی فوتون Aumark S 6T دیزل توربو ۴ سیلندر ~3.8–4.0L 160–170 420–480 6 سرعته رایج ~6.5T 3360–4200 متوسط 12–14 3 نفره، گزینه خواب فاو تایگر V (۶T) دیزل توربو ۴ سیلندر ~3.8–4.0L 160–170 450–500 6 سرعته رایج ~6.5T 3600–3800 متوسط 12–15 3 نفره، خواب در برخی هیوندای Mighty/HD65 (۶–۶.۵T) دیزل توربو ۴ سیلندر ~3.9L 155–170 420–450 5/6 سرعته برخی تیپ‌ها ~6.5T 3360–3735 پایین 11–13 3 نفره، خواب قابل سفارش

جمع‌بندی سریع از جدول:

اگر اولویت مانور شهری و مصرف پایین است: ایسوزو سری N و Mighty/HD65 اکثراً سبک‌پا و کم‌مصرف‌تر حس می‌شوند.

و است: ایسوزو سری N و Mighty/HD65 اکثراً سبک‌پا و کم‌مصرف‌تر حس می‌شوند. اگر تمرکز روی کشش بالاتر در دنده‌های میانی و ترمز کمکی رایج است: فوتون Aumark S و فاو تایگر V معمولاً گشتاور بالاتری ارائه می‌دهند.

و است: فوتون Aumark S و فاو تایگر V معمولاً گشتاور بالاتری ارائه می‌دهند. برای تنوع اتاق و سفارشی‌سازی با شاسی منعطف: جک N65/N60 انتخاب پرطرفدار و قابل‌تطبیق است.

طراحی ظاهری و کابین کامیونت ۶ تن

دید جلو و جانبی : شیشه‌های بزرگ و آینه‌های پهن با آینه نقطه‌کور (در برخی تیپ‌ها) دید انتهای اتاق و کناره‌ها را دقیق می‌کند؛ نزدیک‌شدن به سکوی بارگیری کم‌ریسک‌تر می‌شود.

: شیشه‌های بزرگ و آینه‌های پهن با آینه نقطه‌کور (در برخی تیپ‌ها) دید انتهای اتاق و کناره‌ها را دقیق می‌کند؛ نزدیک‌شدن به سکوی بارگیری کم‌ریسک‌تر می‌شود. ورود/خروج : پله‌های ضدلغزش و دستگیره‌های نزدیک به در، بالا و پایین شدن‌های پرتکرار را ساده می‌کند. زاویه باز شدن درها برای پارک کنار جدول‌ها کافی است.

: پله‌های ضدلغزش و دستگیره‌های نزدیک به در، بالا و پایین شدن‌های پرتکرار را ساده می‌کند. زاویه باز شدن درها برای پارک کنار جدول‌ها کافی است. ارگونومی : صندلی تعلیق‌دار با تنظیمات شیب و جلو/عقب، ستون فرمان قابل‌تنظیم و دسته‌دنده با کورس کوتاه؛ خستگی کمتر در توقف/حرکت‌های پی‌درپی.

: صندلی تعلیق‌دار با تنظیمات شیب و جلو/عقب، ستون فرمان قابل‌تنظیم و دسته‌دنده با کورس کوتاه؛ خستگی کمتر در توقف/حرکت‌های پی‌درپی. عایق‌کاری : در دورهای میانی، صدای موتور و باد کنترل می‌ماند؛ سرویس بموقع درزها و دسته‌موتورها سهم زیادی در آرامش کابین دارد.

: در دورهای میانی، صدای موتور و باد کنترل می‌ماند؛ سرویس بموقع درزها و دسته‌موتورها سهم زیادی در آرامش کابین دارد. فضای نگهداری: جعبه‌های بالاسری، فضاهای کناری درها و محفظه‌های زیر صندلی برای ابزار و کاغذها کافی است. کابین خواب در شماری از تیپ‌ها امکان‌پذیر یا متداول است.

تجربه استفاده از کامیونت ۶ تن (شهر، جاده، شیب) — چه تفاوتی میان مدل‌ها حس می‌شود؟

شهر و پخش مویرگی : شعاع گردش پایین در ایسوزو سری N و Mighty/HD65 حرکت در کوچه‌ها و دورزدن کنار باراندازها را روان می‌کند. ضرایب نزدیک دنده، بین ۲۰ تا ۶۰ کیلومتر افت کشش را کم می‌کند.

: شعاع گردش پایین در ایسوزو سری N و Mighty/HD65 حرکت در کوچه‌ها و دورزدن کنار باراندازها را روان می‌کند. ضرایب نزدیک دنده، بین ۲۰ تا ۶۰ کیلومتر افت کشش را کم می‌کند. جاده‌های دوطرفه : فوتون Aumark S و فاو تایگر V معمولاً در دنده‌های ۳ و ۴ نفس بهتری برای سبقت‌های کوتاه نشان می‌دهند؛ نقطه اوج گشتاور کمی بالاتر است و باید تعویض‌ها حساب‌شده‌تر باشد.

: فوتون Aumark S و فاو تایگر V معمولاً در دنده‌های ۳ و ۴ نفس بهتری برای سبقت‌های کوتاه نشان می‌دهند؛ نقطه اوج گشتاور کمی بالاتر است و باید تعویض‌ها حساب‌شده‌تر باشد. سربالایی/سرازیری : وجود ترمز کمکی اگزوز در برخی تیپ‌ها، در سرازیری‌های طولانی دمای ترمز را مدیریت می‌کند. در سربالایی، شروع حرکت با بار کامل با نیم‌کلاچ کمتر و لرزش حداقلی مطلوب است.

: وجود در برخی تیپ‌ها، در سرازیری‌های طولانی دمای ترمز را مدیریت می‌کند. در سربالایی، شروع حرکت با بار کامل با نیم‌کلاچ کمتر و لرزش حداقلی مطلوب است. ارتعاش و صدا : در همه مدل‌ها با سرویس درست دسته‌موتور و اتصالات اگزوز، صدا کنترل می‌شود. اتصالات اتاق اگر سالم باشند خش‌خش ایجاد نمی‌کنند.

: در همه مدل‌ها با سرویس درست دسته‌موتور و اتصالات اگزوز، صدا کنترل می‌شود. اتصالات اتاق اگر سالم باشند خش‌خش ایجاد نمی‌کنند. کاربری‌های نمونه : شهر محور/توقف-حرکت زیاد : ایسوزو سری N، Mighty/HD65 ترکیبی شهر–جاده با بار حجیم‌تر : جک N65/N60 برون‌شهری سبک با اتاق بلندتر/یخچالی سبک : فوتون Aumark S، فاو تایگر V

:

هزینه نگهداری کامیونت ۶ تن

سرویس‌های ادواری : تعویض روغن موتور و فیلترها طبق کیلومتر/ساعت کار؛ بیشترین اثر را بر سلامت انژکتورها و توربو دارد.

: تعویض روغن موتور و فیلترها طبق کیلومتر/ساعت کار؛ بیشترین اثر را بر سلامت انژکتورها و توربو دارد. سوخت و فیلتراسیون : کیفیت گازوئیل روی پمپ و سوزن‌ها اثر مستقیم می‌گذارد؛ فیلتر سوخت باکیفیت و تخلیه منظم آب‌گیر را جدی بگیرید.

: کیفیت گازوئیل روی پمپ و سوزن‌ها اثر مستقیم می‌گذارد؛ و تخلیه منظم آب‌گیر را جدی بگیرید. سیستم خنک‌کاری : شست‌وشوی رادیاتور، بازدید شیلنگ‌ها و بست‌ها خصوصاً در تابستان و زیر بار؛ جلوگیری از داغی ناگهانی.

: شست‌وشوی رادیاتور، بازدید شیلنگ‌ها و بست‌ها خصوصاً در تابستان و زیر بار؛ جلوگیری از داغی ناگهانی. ترمز و تایر : کنترل دوره‌ای لنت و کاسه/دیسک؛ تنظیم باد متناسب با بار و فصل برای ترمزگیری خطی و کاهش سایش.

: کنترل دوره‌ای لنت و کاسه/دیسک؛ تنظیم باد متناسب با بار و فصل برای ترمزگیری خطی و کاهش سایش. برق و سنسورها : چک سر باتری‌ها، اتصالات ECU و دسته‌سیم‌ها؛ پیشگیری از خطاهای سرد استارت.

: چک سر باتری‌ها، اتصالات ECU و دسته‌سیم‌ها؛ پیشگیری از خطاهای سرد استارت. جلوبندی/تعلیق: گریس‌کاری به‌موقع پین‌ها و بوش‌ها؛ کاهش لقی و صدا در دست‌اندازها.

هدف این بخش فقط نگهداری پیشگیرانه است.

چگونه میان مدل‌های ۶ تُن انتخاب حرفه‌ای انجام دهیم؟

بار غالب و نوع اتاق را مشخص کنید: مسقف، یخچالی سبک، پتویی یا باری چوبی. مسیرهای پرتکرار را تعیین کنید: شهری با کوچه‌های تنگ، مسیرهای دوطرفه یا برون‌شهری سبک. اولویت عملکرد را رتبه‌بندی کنید: مانور و مصرف پایین (ایسوزو/Mighty) یا کشش بالاتر و ترمز کمکی رایج (فوتون/فاو) یا انعطاف در سفارشی‌سازی (جک). تیپ گیربکس و ضرایب را با مأموریت هماهنگ کنید: برای توقف/حرکت زیاد، ضرایب نزدیک‌تر و کلاچ نرم‌تر ارجح است. فاصله محوری را با طول اتاق بسنجید: تعادل میان پایداری مسیر مستقیم و مانور در کوچه‌ها.

خرید کامیونت ۶ تن از پایه یک

انتخاب تیپ مناسب از روی جدول بالا؛ وزن میانگین بار، نوع اتاق و مسیر غالب ملاک‌اند.

از روی جدول بالا؛ وزن میانگین بار، نوع اتاق و مسیر غالب ملاک‌اند. بازدید و تحویل : چک نشتی‌ها، سطح مایعات، عملکرد ترمز کمکی (اگر روی تیپ هست)، سیم‌کشی‌های در دسترس، و تست کوتاه در دنده‌های میانی.

: چک نشتی‌ها، سطح مایعات، عملکرد ترمز کمکی (اگر روی تیپ هست)، سیم‌کشی‌های در دسترس، و تست کوتاه در دنده‌های میانی. مدارک و راه‌اندازی : ارائه راهنمای سرویس اولیه و توضیح نکات راه‌اندازی سرد/گرم.

: ارائه راهنمای سرویس اولیه و توضیح نکات راه‌اندازی سرد/گرم. پشتیبانی پس از خرید: معرفی دوره‌های سرویس و اقلام مصرفی پیشنهادی متناسب با تیپ.

خرید اقساطی کامیونت ۶ تن از پایه یک

پیش‌پرداخت و دوره بازپرداخت : متناسب با مدل انتخابی تعیین می‌شود.

: متناسب با مدل انتخابی تعیین می‌شود. مدارک متداول : مدارک شناسایی و مستندات شغلی؛ ضامن/وثیقه بر اساس شرایط جاری.

: مدارک شناسایی و مستندات شغلی؛ ضامن/وثیقه بر اساس شرایط جاری. هماهنگی تحویل : پس از تکمیل پرونده و تأیید مدارک انجام می‌شود.

: پس از تکمیل پرونده و تأیید مدارک انجام می‌شود. قرارداد شفاف: مبلغ هر قسط، مدت اقساط و تعهدات طرفین به‌صورت روشن درج می‌شود.

جزئیات دقیق موجودی، تیپ‌ها و شرایط روز هنگام ثبت سفارش اعلام می‌گردد.

جمع‌بندی

رده کامیونت ۶ تُن برای مأموریت‌های شهری و مسیرهای ترکیبی ایدئال است: مصرف منطقی، مانور بالا و توان کشش کافی. در انتخاب بین مدل‌ها، ابتدا بار و مسیر غالب را مشخص کنید، سپس با جدول مقایسه‌ای بالا روی سه محور تصمیم بگیرید: چابکی و مصرف (ایسوزو، Mighty)، کشش و ترمز کمکی رایج (فوتون، فاو)، و انعطاف سفارشی‌سازی (جک). با سرویس‌های دوره‌ای منظم و تحویل دقیق، بهره‌وری روزانه بالا می‌ماند و فرایند کار راحت‌تر پیش می‌رود.

