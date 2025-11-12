کامیونت ۶ تن | راهنمای تخصصی انتخاب، مقایسه فنی و کاربری حرفهای
این مطلب، مقایسهای حرفهای از مدلهای رایج ۶ تُن ارائه میکند؛ از مشخصات فنی و جدول مقایسه تا تجربه استفاده، نگهداری، و راههای خرید نقد و اقساط از «پایه یک».
کلاس کامیونت ۶ تن نقطه تعادل میان چابکی شهری و توان حمل مناسب برای مسیرهای ترکیبی است. شاسیها در این رده هنوز سبک و اقتصادیاند، اما با اتاقهای مسقف، یخچالی سبک و باری چوبی، طیف وسیعی از مأموریتها را پوشش میدهند. این مطلب، مقایسهای حرفهای از مدلهای رایج ۶ تُن ارائه میکند؛ از مشخصات فنی و جدول مقایسه تا تجربه استفاده، نگهداری، و راههای خرید نقد و اقساط از «پایه یک».
مشخصات فنی کامیونت ۶ تن
- پیشرانههای دیزل ۴ سیلندر توربو با اینترکولر؛ اوج گشتاور در دورهای پایین تحویل میشود تا شروع حرکت روی رمپ با بار کامل نرم و کنترلپذیر باشد.
- توان معمول این رده: حدود ۱۴۵ تا ۱۷۰ اسببخار.
- گشتاور معمول: حدود ۴۰۰ تا ۵۲۰ نیوتنمتر؛ برای سبقتهای کوتاه در دندههای میانی کافی است.
- گیربکس: دستی ۵ یا ۶ سرعته با ضرایب نزدیک؛ در برخی تیپها AMT نیز عرضه شده است.
- ترمزها: کاسهای یا ترکیب دیسک جلو/کاسه عقب با ABS؛ ترمز کمکی اگزوز در شماری از تیپها بهویژه برای سرازیریهای طولانی مفید است.
- تعلیق: فنر تخت نیمبیضی + کمکفنر هیدرولیکی؛ دوام بالا و سرویسپذیری آسان.
- ظرفیت ناخالص وزنی (GVW) متداول: ۶ تا ۶.۵ تُن؛ بسته به اتاق و تجهیز، ظرفیت بار مفید تغییر میکند.
- مصرف سوخت واقعی (وابسته به بار/مسیر): معمولاً ۱۱ تا ۱۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با رانندگی یکنواخت.
- فرمان هیدرولیک و شعاع گردش پایین؛ مانور در کوچه و باراندازها راحت است.
جدول مقایسهای کامیونتهای رایج ۶ تُن
مقادیر زیر نمونههای مرجع برای مقایسه هستند تا دید دقیقی از تفاوتها بدهند. هنگام سفارش، تیپ دقیق اعلام میشود.
|
مدل رایج ۶ تُن
|
نوع موتور
|
حجم تقریبی
|
توان (hp)
|
گشتاور (Nm)
|
گیربکس
|
ترمز کمکی
|
GVW
|
فاصله محوری (mm)
|
شعاع گردش
|
مصرف تقریبی
|
کابین
|
ایسوزو سری N (N60/NPR6)
|
دیزل توربو ۴ سیلندر
|
~3.0–5.2L
|
150–155
|
400–430
|
5/6 سرعته
|
برخی تیپها
|
~6–6.5T
|
3360–3815
|
پایین
|
11–13
|
2/3 نفره، گزینه خواب
|
جک N65/N60
|
دیزل توربو ۴ سیلندر
|
~3.0–3.8L
|
150–160
|
400–450
|
5/6 سرعته
|
قابل سفارش
|
~6–6.5T
|
3360–3800
|
پایین
|
12–14
|
2/3 نفره، خواب در برخی
|
فوتون Aumark S 6T
|
دیزل توربو ۴ سیلندر
|
~3.8–4.0L
|
160–170
|
420–480
|
6 سرعته
|
رایج
|
~6.5T
|
3360–4200
|
متوسط
|
12–14
|
3 نفره، گزینه خواب
|
فاو تایگر V (۶T)
|
دیزل توربو ۴ سیلندر
|
~3.8–4.0L
|
160–170
|
450–500
|
6 سرعته
|
رایج
|
~6.5T
|
3600–3800
|
متوسط
|
12–15
|
3 نفره، خواب در برخی
|
هیوندای Mighty/HD65 (۶–۶.۵T)
|
دیزل توربو ۴ سیلندر
|
~3.9L
|
155–170
|
420–450
|
5/6 سرعته
|
برخی تیپها
|
~6.5T
|
3360–3735
|
پایین
|
11–13
|
3 نفره، خواب قابل سفارش
جمعبندی سریع از جدول:
- اگر اولویت مانور شهری و مصرف پایین است: ایسوزو سری N و Mighty/HD65 اکثراً سبکپا و کممصرفتر حس میشوند.
- اگر تمرکز روی کشش بالاتر در دندههای میانی و ترمز کمکی رایج است: فوتون Aumark S و فاو تایگر V معمولاً گشتاور بالاتری ارائه میدهند.
- برای تنوع اتاق و سفارشیسازی با شاسی منعطف: جک N65/N60 انتخاب پرطرفدار و قابلتطبیق است.
طراحی ظاهری و کابین کامیونت ۶ تن
- دید جلو و جانبی: شیشههای بزرگ و آینههای پهن با آینه نقطهکور (در برخی تیپها) دید انتهای اتاق و کنارهها را دقیق میکند؛ نزدیکشدن به سکوی بارگیری کمریسکتر میشود.
- ورود/خروج: پلههای ضدلغزش و دستگیرههای نزدیک به در، بالا و پایین شدنهای پرتکرار را ساده میکند. زاویه باز شدن درها برای پارک کنار جدولها کافی است.
- ارگونومی: صندلی تعلیقدار با تنظیمات شیب و جلو/عقب، ستون فرمان قابلتنظیم و دستهدنده با کورس کوتاه؛ خستگی کمتر در توقف/حرکتهای پیدرپی.
- عایقکاری: در دورهای میانی، صدای موتور و باد کنترل میماند؛ سرویس بموقع درزها و دستهموتورها سهم زیادی در آرامش کابین دارد.
- فضای نگهداری: جعبههای بالاسری، فضاهای کناری درها و محفظههای زیر صندلی برای ابزار و کاغذها کافی است. کابین خواب در شماری از تیپها امکانپذیر یا متداول است.
تجربه استفاده از کامیونت ۶ تن (شهر، جاده، شیب) — چه تفاوتی میان مدلها حس میشود؟
- شهر و پخش مویرگی: شعاع گردش پایین در ایسوزو سری N و Mighty/HD65 حرکت در کوچهها و دورزدن کنار باراندازها را روان میکند. ضرایب نزدیک دنده، بین ۲۰ تا ۶۰ کیلومتر افت کشش را کم میکند.
- جادههای دوطرفه: فوتون Aumark S و فاو تایگر V معمولاً در دندههای ۳ و ۴ نفس بهتری برای سبقتهای کوتاه نشان میدهند؛ نقطه اوج گشتاور کمی بالاتر است و باید تعویضها حسابشدهتر باشد.
- سربالایی/سرازیری: وجود ترمز کمکی اگزوز در برخی تیپها، در سرازیریهای طولانی دمای ترمز را مدیریت میکند. در سربالایی، شروع حرکت با بار کامل با نیمکلاچ کمتر و لرزش حداقلی مطلوب است.
- ارتعاش و صدا: در همه مدلها با سرویس درست دستهموتور و اتصالات اگزوز، صدا کنترل میشود. اتصالات اتاق اگر سالم باشند خشخش ایجاد نمیکنند.
-
کاربریهای نمونه:
- شهر محور/توقف-حرکت زیاد: ایسوزو سری N، Mighty/HD65
- ترکیبی شهر–جاده با بار حجیمتر: جک N65/N60
- برونشهری سبک با اتاق بلندتر/یخچالی سبک: فوتون Aumark S، فاو تایگر V
هزینه نگهداری کامیونت ۶ تن
- سرویسهای ادواری: تعویض روغن موتور و فیلترها طبق کیلومتر/ساعت کار؛ بیشترین اثر را بر سلامت انژکتورها و توربو دارد.
- سوخت و فیلتراسیون: کیفیت گازوئیل روی پمپ و سوزنها اثر مستقیم میگذارد؛ فیلتر سوخت باکیفیت و تخلیه منظم آبگیر را جدی بگیرید.
- سیستم خنککاری: شستوشوی رادیاتور، بازدید شیلنگها و بستها خصوصاً در تابستان و زیر بار؛ جلوگیری از داغی ناگهانی.
- ترمز و تایر: کنترل دورهای لنت و کاسه/دیسک؛ تنظیم باد متناسب با بار و فصل برای ترمزگیری خطی و کاهش سایش.
- برق و سنسورها: چک سر باتریها، اتصالات ECU و دستهسیمها؛ پیشگیری از خطاهای سرد استارت.
- جلوبندی/تعلیق: گریسکاری بهموقع پینها و بوشها؛ کاهش لقی و صدا در دستاندازها.
هدف این بخش فقط نگهداری پیشگیرانه است.
چگونه میان مدلهای ۶ تُن انتخاب حرفهای انجام دهیم؟
- بار غالب و نوع اتاق را مشخص کنید: مسقف، یخچالی سبک، پتویی یا باری چوبی.
- مسیرهای پرتکرار را تعیین کنید: شهری با کوچههای تنگ، مسیرهای دوطرفه یا برونشهری سبک.
- اولویت عملکرد را رتبهبندی کنید: مانور و مصرف پایین (ایسوزو/Mighty) یا کشش بالاتر و ترمز کمکی رایج (فوتون/فاو) یا انعطاف در سفارشیسازی (جک).
- تیپ گیربکس و ضرایب را با مأموریت هماهنگ کنید: برای توقف/حرکت زیاد، ضرایب نزدیکتر و کلاچ نرمتر ارجح است.
- فاصله محوری را با طول اتاق بسنجید: تعادل میان پایداری مسیر مستقیم و مانور در کوچهها.
خرید کامیونت ۶ تن از پایه یک
- انتخاب تیپ مناسب از روی جدول بالا؛ وزن میانگین بار، نوع اتاق و مسیر غالب ملاکاند.
- بازدید و تحویل: چک نشتیها، سطح مایعات، عملکرد ترمز کمکی (اگر روی تیپ هست)، سیمکشیهای در دسترس، و تست کوتاه در دندههای میانی.
- مدارک و راهاندازی: ارائه راهنمای سرویس اولیه و توضیح نکات راهاندازی سرد/گرم.
- پشتیبانی پس از خرید: معرفی دورههای سرویس و اقلام مصرفی پیشنهادی متناسب با تیپ.
خرید اقساطی کامیونت ۶ تن از پایه یک
- پیشپرداخت و دوره بازپرداخت: متناسب با مدل انتخابی تعیین میشود.
- مدارک متداول: مدارک شناسایی و مستندات شغلی؛ ضامن/وثیقه بر اساس شرایط جاری.
- هماهنگی تحویل: پس از تکمیل پرونده و تأیید مدارک انجام میشود.
- قرارداد شفاف: مبلغ هر قسط، مدت اقساط و تعهدات طرفین بهصورت روشن درج میشود.
جزئیات دقیق موجودی، تیپها و شرایط روز هنگام ثبت سفارش اعلام میگردد.
جمعبندی
رده کامیونت ۶ تُن برای مأموریتهای شهری و مسیرهای ترکیبی ایدئال است: مصرف منطقی، مانور بالا و توان کشش کافی. در انتخاب بین مدلها، ابتدا بار و مسیر غالب را مشخص کنید، سپس با جدول مقایسهای بالا روی سه محور تصمیم بگیرید: چابکی و مصرف (ایسوزو، Mighty)، کشش و ترمز کمکی رایج (فوتون، فاو)، و انعطاف سفارشیسازی (جک). با سرویسهای دورهای منظم و تحویل دقیق، بهرهوری روزانه بالا میماند و فرایند کار راحتتر پیش میرود.