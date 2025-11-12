خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یکی از مدیران مجموعه "سپاهان ماشین رهیار" عنوان کرد؛

تولیدکنندگان داخلی در جستجوی حمایت برای رقابت با کالاهای واردات

تولیدکنندگان داخلی در جستجوی حمایت برای رقابت با کالاهای واردات
کد خبر : 1712960
لینک کوتاه کپی شد.

چالش بی‌برقی و ترخیص کالا مانع سرعت تولید

یکی از مدیران مجموعه "سپاهان ماشین رهیار" بر لزوم رفع موانع انرژی و ترخیص کالا برای تداوم تولید داخلی تاکید کرد.

علی خان‌محمدی، از مدیران مجموعه سپاهان ماشین رهیار در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته تهران (ایران کانماین) اظهار کرد: مجموعه سپاهان ماشین رهیار تولیدکننده دستگاه‌های راهسازی و معدنی با برند SMR در ایران است و کارخانه ما در اصفهان، شهرک صنعتی مورچه‌خورت واقع شده؛ از سال ۱۳۹۱ تولید دستگاه‌های راهسازی مانند لودر و بیل مکانیکی و دستگاه‌های معدنی را آغاز کردیم.

وی افزود: با رنگ انحصاری سبز که رنگ اختصاصی سپاهان است، اکنون ۱۳ سال است فعالیتمان ادامه دارد و در اقصی نقاط ایران، لودرهای سپاهان، بیل‌های زنجیری سپاهان و ویل لودرهای سپاهان مشغول به کار هستند.

این مدیر صنعتی ادامه داد: فعالیت ما تولید داخلی است؛ البته هیچ کمپانی خودروسازی موتورساز نیست، اما قسمت‌های بدنه، شاسی، وزنه عقب، استیک در بیل‌ها و آرک و بوم در لودرها ساخت خودمان با فولاد آلیاژی ۵۲ است و خط تولید کارخانه ما شامل کارگاه‌های برش، خم، جوش CO۲ و با فولاد آلیاژی ۵۲ و هاردوکس است تا دستگاه‌ها را مونتاژ کنیم.

خان‌محمدی گفت: شاخصه‌های محصولات ما شامل رنگ انحصاری سبز برای تمایز از دستگاه‌های زردرنگ رایج، خدمات پس از فروش قوی، کیفیت قطعات مصرفی آلمانی و آپشن‌های ویژه است؛ برای مثال، آپشن کوییک کوپلر روی بیل سپاهان که هیچ بیلی در ایران ندارد و ما آن را بدون لحاظ کردن در قیمت دستگاه ارائه می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: از همه مهم‌تر، خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار خوبی است که به مشتریان عزیز ارائه می‌دهیم.

چالش‌های انرژی و ترخیص؛ کندکننده چرخ تولید داخلی

خان‌محمدی با اشاره به مشکلات حوزه فعالیت اظهار داشت: تولیدکننده است که باید با مشکلات دست و پنجه نرم کند و تولید را ادامه دهد؛ در تابستان بی‌برقی‌های زیادی به ما تحمیل شد و اگر دیزل ژنراتور یا انرژی‌های تجدیدپذیر نداشتیم، حتماً بر روند تولید تاثیر می‌گذاشت.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر، ترخیص کالاها و مسائل ارزی است که با آن درگیر هستیم و سرعت تولید را کاهش می‌دهد؛ اما همچنان با قدرت و امید ادامه می‌دهیم به امید روزی که این مشکلات نباشد و بتوانیم بی‌دغدغه دستگاه ایرانی را در ایران و اصفهان تولید کنیم.

تمایز در بازار با آپشن‌های انحصاری و خدمات گسترده

این فعال حوزه ماشین‌آلات معدنی افزود: کوییک کوپلر به عنوان آپشن انحصاری بیل‌های سپاهان، امکان تعویض سریع ادوات را فراهم می‌کند و مزیت رقابتی ایجاد کرده است؛ همچنین رنگ سبز اختصاصی، کیفیت قطعات آلمانی و شبکه خدمات پس از فروش، مشتریان را به سمت محصولات SMR سوق می‌دهد.

خان‌محمدی گفت: هدف ما تولید دستگاه‌های راهسازی و معدنی با استانداردهای بالا برای رقابت با واردات است و امیدواریم با حمایت نهادهای مرتبط، موانع برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ