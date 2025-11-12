یکی از مدیران مجموعه "سپاهان ماشین رهیار" عنوان کرد؛
تولیدکنندگان داخلی در جستجوی حمایت برای رقابت با کالاهای واردات
چالش بیبرقی و ترخیص کالا مانع سرعت تولید
یکی از مدیران مجموعه "سپاهان ماشین رهیار" بر لزوم رفع موانع انرژی و ترخیص کالا برای تداوم تولید داخلی تاکید کرد.
علی خانمحمدی، از مدیران مجموعه سپاهان ماشین رهیار در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته تهران (ایران کانماین) اظهار کرد: مجموعه سپاهان ماشین رهیار تولیدکننده دستگاههای راهسازی و معدنی با برند SMR در ایران است و کارخانه ما در اصفهان، شهرک صنعتی مورچهخورت واقع شده؛ از سال ۱۳۹۱ تولید دستگاههای راهسازی مانند لودر و بیل مکانیکی و دستگاههای معدنی را آغاز کردیم.
وی افزود: با رنگ انحصاری سبز که رنگ اختصاصی سپاهان است، اکنون ۱۳ سال است فعالیتمان ادامه دارد و در اقصی نقاط ایران، لودرهای سپاهان، بیلهای زنجیری سپاهان و ویل لودرهای سپاهان مشغول به کار هستند.
این مدیر صنعتی ادامه داد: فعالیت ما تولید داخلی است؛ البته هیچ کمپانی خودروسازی موتورساز نیست، اما قسمتهای بدنه، شاسی، وزنه عقب، استیک در بیلها و آرک و بوم در لودرها ساخت خودمان با فولاد آلیاژی ۵۲ است و خط تولید کارخانه ما شامل کارگاههای برش، خم، جوش CO۲ و با فولاد آلیاژی ۵۲ و هاردوکس است تا دستگاهها را مونتاژ کنیم.
خانمحمدی گفت: شاخصههای محصولات ما شامل رنگ انحصاری سبز برای تمایز از دستگاههای زردرنگ رایج، خدمات پس از فروش قوی، کیفیت قطعات مصرفی آلمانی و آپشنهای ویژه است؛ برای مثال، آپشن کوییک کوپلر روی بیل سپاهان که هیچ بیلی در ایران ندارد و ما آن را بدون لحاظ کردن در قیمت دستگاه ارائه میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: از همه مهمتر، خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار خوبی است که به مشتریان عزیز ارائه میدهیم.
چالشهای انرژی و ترخیص؛ کندکننده چرخ تولید داخلی
خانمحمدی با اشاره به مشکلات حوزه فعالیت اظهار داشت: تولیدکننده است که باید با مشکلات دست و پنجه نرم کند و تولید را ادامه دهد؛ در تابستان بیبرقیهای زیادی به ما تحمیل شد و اگر دیزل ژنراتور یا انرژیهای تجدیدپذیر نداشتیم، حتماً بر روند تولید تاثیر میگذاشت.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر، ترخیص کالاها و مسائل ارزی است که با آن درگیر هستیم و سرعت تولید را کاهش میدهد؛ اما همچنان با قدرت و امید ادامه میدهیم به امید روزی که این مشکلات نباشد و بتوانیم بیدغدغه دستگاه ایرانی را در ایران و اصفهان تولید کنیم.
تمایز در بازار با آپشنهای انحصاری و خدمات گسترده
این فعال حوزه ماشینآلات معدنی افزود: کوییک کوپلر به عنوان آپشن انحصاری بیلهای سپاهان، امکان تعویض سریع ادوات را فراهم میکند و مزیت رقابتی ایجاد کرده است؛ همچنین رنگ سبز اختصاصی، کیفیت قطعات آلمانی و شبکه خدمات پس از فروش، مشتریان را به سمت محصولات SMR سوق میدهد.
خانمحمدی گفت: هدف ما تولید دستگاههای راهسازی و معدنی با استانداردهای بالا برای رقابت با واردات است و امیدواریم با حمایت نهادهای مرتبط، موانع برطرف شود.