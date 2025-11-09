بنیان گذار شرکت داروسازی پارس حیان آسمانی شد.
این ضایعه ناگوار و فقدان اندوهبار مایه تألم بسیار و اندوه بزرگ همه کسانی است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان آگاه و آشنا می باشند. ایشان استادی بزرگ و صنعتگری کم نظیر و کارآفرینی برجسته در حوزه سلامت و بهداشت کشور عزیزمان بودند.
با تأسف و اندوه بسیار خبر ارتحال و پرواز روح مطهره و ملکوتی دانشمند عالیقدر، بنیان گذار شرکت داروسازی پارس حیان، چهره ماندگار صنعت و کارآفرین عظیم الشأن، سرکار خانم دکتر رقیه کولوبندی را دریافت کردیم.
زندگی این بانوی بلند مرتبه، سرشار از جوشش، کوشش و مهر بیپایان بود؛ بانویی از تبار روشنایی و فروغ مهر و دانایی که از روزگار جوانی، در هجدهسالگی، همزمان با فراگیری دانش، با آموزش نونهالان در دبستانها، جان آنها را به گوهر علم و معرفت آراست. او پس از گذر از پلههای اولیه دانش در میهن، با پشتکار و درخشش خویش، رهسپار فرانسه شد و در برترین دانشگاه ها و پژوهشکدههای آن دیار تحصیل علم نمود و دکترای خویش را در رشته شیمی تشعشع در سال ۱۳۴۶ خورشیدی به دست آورد. بازگشتش به خاک ایران، چون طلوعی دوباره بود؛ بانویی دانشور و خودساخته که از نخستین استادان زن دانشگاه تهران بهشمار میرفت و دوشبهدوش دانایان جهان، در پژوهش و آموزش، نام خویش را بر برگهای دانش جاودان ساخت.
او دو نسل از شاگردان را پروراند؛ شاگردانی که امروز در دانشگاهها و پژوهشگاههای نامدار جهان، چراغ دانش را فروزان نگاه داشتهاند. پس از انقلاب، با همیاری خواهر فرهیختهاش، بانو دکتر زهرا کولوبندی، گامی نو در راه آبادانی کشور نهاد. بنیانگذار کارخانهای شد که امروز از ستونهای استوار صنعت میهن است؛ با هزاران همکار و هزاران دستانی که به برکت کوشش او، بستری برای تلاش و نیکنامی یافتهاند.
روح بلندش آرام، یادش جاودانه، و نام نیکاش در آسمان دانش و مهر و تلاش تا ابد درخشان باد.