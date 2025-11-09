مدیر اجرایی شرکت معدن آسمان پارسه در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛
ضرورت حمایت وزارت صمت از واردات ماشینآلات معدنی باکیفیت
تجربه حفاری تا عمق ۲۵۰۰ متر را در کارنامه خود داریم
مدیر اجرایی شرکت معدن آسمان پارسه گفت: برای افزایش راندمان معادن کشور، نیازمند تسهیل واردات ماشینآلات پیشرفته معدنی و همکاری جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.
مجتبی نقیزاده، مدیر اجرایی شرکت "معدن آسمان پارسه" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن (ایران کانماین)، درباره ظرفیتهای این شرکت و چالشهای صنعت معدن کشور گفت: سالهاست که در صنعت معدن فعالیت داریم و تمرکز خود را بر حوزه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن قرار دادهایم. شرکت ما تمام فرآیند از طراحی مفهومی تا مرحله بهرهبرداری را به صورت یکپارچه پیگیری میکند.
وی افزود: در این نمایشگاه همراه با مشاوران خارجی خود از قزاقستان حضور یافتهایم. تجربه ما تنها محدود به ایران نیست، بلکه در کشورهای چین، مغولستان و قزاقستان نیز پروژههایی در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری داشتهایم. هدف ما ایجاد ارزش افزوده برای معادنی است که نتوانستهاند راندمان مورد انتظار خود را محقق کنند.
ظرفیت حفاری در عمق بالا؛ ارزش افزودهای مغفولمانده
نقیزاده ادامه داد: تجربه حفاری تا عمق ۲۵۰۰ متر را در کارنامه خود داریم که یکی از رکوردهای معدنی محسوب میشود و در کشور کمتر سابقه داشته است. میتوانیم با بهرهگیری از فناوریهای نوین، رگههای عمیقتر مواد معدنی را شناسایی و استخراج کنیم؛ موضوعی که ارزش هر معدن را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. بهویژه در معادنی که ذخایر سطحی آنها رو به پایان است، این ظرفیت فنی میتواند نقش مهمی در تداوم تولید داشته باشد.
تحریمها و چالش واردات ماشینآلات معدنی
مدیر اجرایی شرکت معدن آسمان پارسه درباره چالشهای موجود در این صنعت گفت: همانطور که میدانید، تحریمها تأثیر مستقیمی بر تأمین قطعات و ماشینآلات معدنی داشته است. به همین دلیل در این شرکت کارگروهی تشکیل دادهایم تا بتوانیم با استفاده از نیروهای متخصص داخلی و همکاری کارشناسان خارجی، بخشی از این محدودیتها را دور بزنیم.
وی تصریح کرد: همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تسهیل واردات ماشینآلات باکیفیت برای ما بسیار حیاتی است، زیرا نمونههای مشابه داخلی از نظر فنی هنوز به سطح مطلوب نرسیدهاند و در بسیاری از پروژهها موجب توقف عملیات بهرهبرداری میشوند. همچنین نقش گمرک در تسریع ترخیص تجهیزات وارداتی بسیار کلیدی است. دغدغه اصلی ما افزایش راندمان و بهرهوری معادن کشور است.
نمایشگاه فرصتی برای شناخت رقباء و تعامل با شرکتهای خارجی
نقیزاده درباره فضای نمایشگاه امسال نیز گفت: تجربه حضور در این نمایشگاه برای ما بسیار ارزشمند بود، زیرا توانستیم سطح دانش و فناوری رقباء را ارزیابی کنیم و با شرکتهای خارجی که در قالب همکاری با مجموعههای ایرانی حضور یافته بودند، تعامل مؤثری برقرار کنیم. ضمن آنکه سطح نمایشگاه امسال از نظر مشارکت بینالمللی و استقبال شرکتها بسیار مطلوب بود و امیدوارم این روند در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.