مدیرعامل "راد ایران" در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
واردات بیرویه، مانع رشد تولیدکنندگان داخلی شده است
مدیرعامل شرکت "راد ایران" با اشاره به ظرفیت بالای تولید داخلی در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات معدنی گفت: واردات بیرویه، مانع رشد تولیدکنندگان داخلی شده و اگر حمایت مالی مناسبی از بخش خصوصی صورت گیرد، ایران میتواند به یکی از قطبهای منطقه در تولید تجهیزات معدنی تبدیل شود.
یداله یعقوبی، مدیرعامل شرکت "راد ایران" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته تهران (ایران کانماین)، درباره فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: شرکت "راد ایران" از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات و دستگاههای مغزی آغاز کرده است. در سالهای ابتدایی بسیاری از قطعات وارداتی را بومیسازی کردیم و توانستیم با تستهای متعدد، تولیداتی مطابق با استانداردهای جهانی ارائه دهیم.
وی افزود: خوشبختانه شرکتهای داخلی استقبال خوبی از محصولات ما داشتند و امروز میتوان گفت بسیاری از آلیاژها و قطعات ما در داخل کشور تست و تأیید شدهاند.
بومیسازی ۱۵۰۰ قطعه در صنعت معدن
یعقوبی با اشاره به تنوع محصولات تولیدی شرکت "راد ایران" بیان کرد: صنعت معدن هر روز در حال پیشرفت است و متناسب با آن، نیاز به طراحی و ساخت قطعات جدید افزایش مییابد. تاکنون حدود ۱۵۰۰ نوع قطعه در مجموعه ما تولید شده است.
به گفته وی، پیش از سال ۱۳۸۵ تقریباً تمام قطعات مورد نیاز از خارج وارد میشد؛ اما اکنون حدود ۵۰ درصد این نیاز در داخل کشور تأمین میشود.
مدیرعامل "راد ایران" در توضیح مزیتهای رقابتی محصولات داخلی افزود: بسیاری از قطعات معدنی باید متناسب با نوع معدن و تجهیزات خاص آن طراحی شوند، بنابراین امکان بهروزرسانی و بهینهسازی آنها بسیار مهم است. در شرکت ما، این فرآیند با دقت انجام میشود و تمام تجهیزات مطابق با نیاز واقعی معادن ایران بهینهسازی شدهاند.
مدیرعامل شرکت "راد ایران" درباره چالشهای این صنعت اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات، واردات بیرویه قطعاتی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود. این مسئله به بخش تولید ضربه میزند و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
وی اضافه کرد: اگر همکاری مناسبی میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شکل بگیرد، میتوان با همافزایی، کیفیت را بالا برد و از خروج ارز جلوگیری کرد.
یعقوبی تصریح کرد: در ایران نیروهای متخصص و توانمند زیادی داریم که بدون تحصیلات آکادمیک هم توانستهاند مهارتهای فنی بالایی کسب کنند. تنها ضعف ما در بخش مالی و سرمایهگذاری است. بخش خصوصی در تأمین منابع مالی با مشکلات زیادی روبهروست و انتظار میرود دولت در زمینه تسهیلات و حمایت مالی نقش فعالتری ایفاء کند.
وی تأکید کرد: توسعه تولید داخلی و جذب سرمایه در حوزه معدن، میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصاد ایران باشد. اگر حمایت کافی از تولیدکنندگان صورت گیرد، ایران میتواند در حوزه تجهیزات و قطعات معدنی به خودکفایی واقعی برسد.