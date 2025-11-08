آغاز هفته دیزاین تهران از ۲۰ آبان؛ روایتی از رشد یک جنبش طراحی در ایران
در آستانه آغاز هفته دیزاین تهران، حسین نوروزی، دبیرکل این رویداد، از مسیر شکلگیری و گسترش آن از دل رویداد طراحی مبلمان تهران (TFD) تا تبدیلشدن به جنبشی شهری سخن میگوید. هفتهی دیزاین تهران با محور «پیوستگی»، از ۲۰ الی ۲۶ آبانماه ۱۴۰۴ برگزار میشود و میزبان طراحان، برندها و دانشگاههای معتبر در حوزهی دیزاین ایرانی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، هفته دیزاین تهران که امروز بهعنوان یکی از جریانهای تأثیرگذار طراحی در کشور شناخته میشود، فعالیت خود را ابتدا در قالب رویداد طراحی مبلمان تهران (TFD) آغاز کرد. سه دوره نخست این رویداد با همکاری کارگروه طراحی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران توسط شرکت فیپکو (Fipco) برگزار شد؛ حرکتی که هدف اصلی آن ایجاد گفتوگویی تازه میان صنعت، طراح و مخاطب بود.
به گفته حسین نوروزی دبیرکل هفته دیزاین تهران، در دورههای ابتدایی، تمرکز TFD بر طراحی مبلمان بهعنوان پیوندی میان خلاقیت (دیزاین) و تولید ملی (صنعت) قرار داشت. اما بهتدریج این رویداد از مرزهای صنعت مبلمان فراتر رفت و به بستری برای اندیشیدن به معنای دیزاین ایرانی بدل شد؛ دیزاینی که ریشه در فرهنگ دارد اما نگاهش به آینده است. از دل همین رویکرد، ایدهی گسترش آن به سایر حوزههای طراحی شکل گرفت و هفته دیزاین تهران متولد شد.
نوروزی با اشاره به مسیر رشد این رویداد میگوید: هفته دیزاین تهران بیش از آنکه صرفاً یک رویداد در تقویم طراحی کشور باشد، به تجربهای جمعی بدل شده است؛ تجربهای از دیدار، گفتگو و بازتعریف دیزاین ایرانی در بستر جهانی آن.
او تأکید میکند که این هفته، فرصتی برای طرح پرسشهای بنیادین است: دیزاین ایرانی چیست و چگونه میتواند در جهانی پرشتاب، همچنان ریشهدار و معاصر بماند؟
در سال صفر، هفته دیزاین تهران توانست بهنوعی جنبش شهری تبدیل شود. با تمرکز بر محورهای مرکزی شهر، فضاهای عمومی، گالریها و کارگاهها به روی مردم گشوده شد و انرژی تازهای به قلب تهران بخشید.
نوروزی درباره برنامههای امسال میگوید: در سال یک ، تصمیم داریم جریان دیزاین را بهسمت شمال تهران و منطقه یک گسترش دهیم؛ بهویژه در باغات شمیران، جایی که تاریخ، طبیعت و سکون در کنار هم حضور دارند. همچنین همکاری با دانشگاههای معتبر تهران نیز بخش مهمی از برنامه است تا پیوند میان آموزش، پژوهش و تجربهی عملی دیزاین تقویت شود.
یکی از بخشهای تازهی هفته دیزاین تهران، ورود شاخهی فشن (Fashion Design) است که به گفته دبیرکل، افق جدیدی را به روی این رویداد گشوده است؛ چرا که فشن نیز همچون دیگر شاخههای دیزاین، بازتابی از بدن، زمان و فرهنگ ایرانی است.
محور امسال هفته دیزاین، مفهوم *پیوستگی است؛ پیوستگی میان سنت و نوآوری، میان دیزاین و زندگی روزمره، میان خلاقیت فردی و مسئولیت جمعی.
حسین نوروزی تأکید میکند: ما بر این باوریم که دیزاین تنها خلق فرمهای زیبا نیست، بلکه راهی برای بازاندیشی در جهان اطراف ماست—در خانه، در شهر و در فرهنگ.
به گفتهی او، هفته دیزاین تهران همچنان با همان روح اولیه خود ادامه دارد؛ روح جستوجو، گفتگو و بازتعریف. تلاشی برای یافتن زبانی که در آن، طراحی نه تزئین زندگی، بلکه جوهر آن باشد.
جزئیات برگزاری هفته دیزاین تهران ۱۴۰۴
بخش نمایشگاهی هفته دیزاین تهران از ۲۰ الی ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ در سالن شماره ۵ نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
ساعت بازدید از این بخش ۹ صبح تا ۱۶ عصر اعلام شده است. در این بخش، شرکتهای دیزاینمحور و طراحان مستقل آثار و فعالیتهای خود را معرفی خواهند کرد.
همچنین بخش شهری این رویداد از ۲۰ الی ۲۶ آبانماه ۱۴۰۴ در نقاط مختلف تهران برپا خواهد شد؛ بخشی که با هدف گسترش دیزاین در فضاهای عمومی، تعامل با مردم و ایجاد تجربهی زیباشناختی شهری طراحی شده است.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی https://tehrandesignw.com مراجعه کنند.