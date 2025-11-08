۵ نکته طلایی برای جلوگیری از ترک خوردن شیشه خودرو در فصل سرما
بیا تا 5 نکته ی طلایی برای جلوگیری از ترک خوردن شیشه خودرو در فصل سرما بهت بگم که دیگه صبح ها نگران این موضوع نباشی ! شیشه خودرو با تغییر دما ممکن است ترک بردارد فرقی هم نمی کنه شیشه است فابریک باشه یا طرح فابریک تنها تفاوت در مدت زمان آن است و گرنه تغییر دما بر روی تمامی شیشه های از خودرویی تا ساختمانی تاثیر گذار است .
شاید برای شما هم پیش اومده که صبح زود عجله هم داری سرکارت دیر شده بدو بدو می ری سوار ماشینت بشی که به کارات برسی می بینی ی خط به اندازه ی باریکی مو بر روی شیشه شما ایجاد شده
واقعا اول صبح دیدن این صحنه اعصاب خورد کنه و کل روز آدم رو می تونه خراب کنه اما....
معمولا این اتفاقات در فصل سرما رخ می دهد البته آفتاب سوزان تابستان هم کم از زمستان ندارد ولی خب به طور میانگین 6 ماهه دوم سال بیشتر با چنین مواردی مواجه می شویم.
حالا اگر ترک برای شیشه جلو باشه و کم که حل شدنیه اما اگر شیشه عقب یا درب ها لچکی ها ترک بردارند تنها راه تعویض شیشه است ..
5 نکته اصلی جلوگیری از ترک شیشه خودرو
بریم سراغ 5 نکته اصلی که برای جلوگیری از ترک شیشه خودرو
نکته اول: آب جوش رو بریز دور!
شیشه جلو لندکروز فابریک اصلی اورجینال کارخونه هم که داشته باشی با انجام این کار شیشه ات می شکنه !
اول از همه، بذار یه چیزی رو رک بگم:
هیچوقت، هیچوقت، هیچوقت آب جوش روی شیشه یخزده نریز!
میدونی چرا؟ چون شیشه، هرچقدر هم مقاوم باشه، با تغییر ناگهانی دما ترک میخوره.
تصور کن دمای بیرون مثلاً منفی پنج درجهست، بعد تو آب صد درجه میریزی روش!
اختلاف دمای ۱۰۵ درجه یعنی یه شوک حرارتی واقعی برای شیشه!
همون لحظه شاید چیزی نبینی، ولی چند ساعت بعد یا روز بعد یه خط مویی نازک میافته که بهمرور بزرگتر میشه.
چیکار کنیم پس؟
بهجاش از اسپری مخصوص یخزدایی استفاده کن. اگه نداری، میتونی یه محلول خونگی بسازی:
دو پیمونه الکل ایزوپروپیل + یه پیمونه آب + چند قطره مایع ظرفشویی.
این محلول معجزه میکنه! شیشه یخزده رو بدون آسیب تمیز میکنه.
یا یه کار سادهتر: ماشین رو چند دقیقه روشن بذار تا گرمای موتور خودش کمکم یخ رو باز کنه. نه ترک میخوره، نه شوک حرارتی میبینه.
نکته دوم: شیشهگرمکن رو با حوصله روشن کن
هرگز بلافاصله بعد از روشن کردن خودرو گرمکن رو نزن اجازه بده ماشینت ی کم روشن بمونه کار کنه بعد بخاری رو روشن کن دما رو ببر بالا اگر شیشه جلو ماشینت هم المنت دار هستش این نکته برای شیشه جلو هم صدق می کند.
اینطوری دما کم کم پخش می شه و ی هو فشار حرارتی به یک نقطه از شیشه وارد نمیشه که شوک بشه!
پس هر گز این اشتباه رو نکن علاوه بر این روشن کردن بخاری و هیتر بلافاصله بعد از استارت باعث فشار به موتور خودرو می شود شیشه ماشینت هم ممکن است ترک بخورد اونجوری 5 دقیقه صبر میکردی همه چی روال بود این جوری باید تو تعمیرگاه ها پی درست کردن شیشه و موتور ماشینت باشی
راستی اگه حس کردی شیشه ماشینت در یک نقطه حرارت رو از بین می بره اما در نقطه ی دیگر هنوز یخ زده حتما المنتت نیم سوز شده برای تعمیرش به یک متخصص مراجعه کن.
نکته سوم: شستن ماشین با آب سرد یا داغ ممنوع!
بعضیا عادت دارن ماشینشون همیشه برق بزنه، حتی زمستون.
اما بدون که شستن ماشین تو هوای زیر صفر با آب خیلی داغ یا خیلی سرد، یکی از بدترین کارهاست!
آب داغ روی بدنه و شیشه یخزده = انبساط سریع شیشه.
آب خیلی سرد روی بدنه گرم = انقباض سریع شیشه.
هر دو مساوی با ترک خوردن!
چیکار کنیم؟
اگه مجبوری ماشین رو بشوری، با آب ولرم این کار رو بکن.
بهتر از اون، برو کارواش سرپوشیده که دمای محیط ثابت باشه.
هم شیشه در امان میمونه، هم بدنه آسیب نمیبینه.
نکته طلاییتر: بعد از شستوشو، مطمئن شو آب بین درزهای شیشه و لاستیک گیر نکرده باشه. چون یخ زدن اون آب باعث فشار از داخل میشه و شیشه رو میترکونه!
نکته چهارم: ترک کوچیک یعنی خطر بزرگ
همه چیز از اون جا شروع میشه که ترک ریز رو نادیده میگیری امروز و فردا می کنی اخر میبینی روز به روز ترک بزرگ تر شد و تنها راه تعویض شیشه است..
اگه زمانی که ترک هنوز اندازه ی عدس تا یک سکه است مراجعه کنی میبینی که با 400 -500 تومن شیشه ات ترمیم میشه ...
خیلیها فکر میکنن تا وقتی آب یا باد وارد ترک نشه، مشکلی نیست. اما واقعیت اینه که ترک، مثل یه زخم باز برای شیشهست.
یه لرزش ساده، یه چاله، یا حتی برفپاککن میتونه اون رو گسترش بده.
اگه ترک دیدی، فوری با رزین مخصوص ترمیم کن (خودت یا با تعمیرکار).
یه ترمیم ساده زیر نیم ساعت انجام میشه و هزینهش شاید یه دهم تعویض شیشه باشه.
نکته پنجم: شیشهپاککن و لاستیک دور شیشه رو فراموش نکن
هیچ می دونستی که برف پاک کن خراب فقط شیشه تو خط نمی ندازه ممکنه اونو بشکنه ؟!
به دلیل فشار وارده به شیشه به مرور زمان اگر تعویض نشود شیشه ابتدا مقاومت خود را کم کم از دست می دهد و سپس موجب ترک ریز می شود...
چیکار کنیم؟
- قبل از شروع زمستون تیغهها رو عوض کن.
- از اسپری سیلیکونی استفاده کن تا نرم بمونن و به شیشه نچسبن.
- همچنین لاستیک دور شیشهها رو با واکس مخصوص نرم نگه دار.
این کار ساده باعث میشه درِ خودرو راحتتر بسته شه و فشار ناخواستهای به شیشه نیاد.
چند نکته اضافه برای حرفهایها
اگه پارکینگ نداری و مجبوری ماشینت رو بیرون از خونه پارک کنی حتما یک تکه پارچه ضخیم یا مقوا روی شیشه جلو ماشینت و اگه داشتی روی کل ماشینت بنداز این کار از یخ زدگی شیشه ها جلوگیری می کنه
اسپری نانو های ضد یخ به دلیل ایجاد یک لایه محافظ جلوی یخ زذگی بیش از حد و ترک خوردن می گیرند..
هرگز هرگز با برف پاک کن خشک یخ های شیشه رو از بین نبر چون مثل یک سمباده عمل می کنه ... می تونی از ی کارت برای از بین بردن یخ روی شیشه استفاده کنی
