بهترین اکتان بوستر موجود در بازار کدام است؟ + جدول
در این مقاله، به صورت علمی و دقیق، به بررسی و مقایسه این مدلها میپردازیم تا انتخابی آگاهانه و هوشمندانه داشته باشید.
اگر خودروی شما در سربالاییها افت توان دارد، صدای ناک از موتور شنیده میشود یا احساس میکنید عملکرد موتور به نرمی قبل نیست، احتمالاً زمان آن رسیده از اکتان بوستر استفاده کنید زیرا این محصولات با افزایش عدد اکتان بنزین، موجب احتراق کاملتر سوخت، افزایش قدرت موتور و کاهش استهلاک قطعات میشوند.
اما سوال اصلی این است که کدام اکتان بوستر واقعاً مؤثر است و ارزش خرید دارد؟
در بازار ایران برندهای مختلفی از جمله سری معروف Shot Pro (در مدلهای 3، 4، 6، 8 و 10)، همچنین محصولات Titan، CH Power، CH-C، CH-B، اکتانیوم و Power Increaser Professional از برند Woofer موجود هستند که هرکدام ویژگیها و کارایی خاصی دارند.
اکتان بوستر چیست و چرا اهمیت دارد؟
اکتان بوستر مادهای شیمیایی است که با ترکیبات خاص خود عدد اکتان بنزین را افزایش میدهد، در واقع عدد اکتان نشان دهنده مقاومت سوخت در برابر احتراق زودهنگام (ناک یا ضربه موتور) است که هرچه عدد اکتان بالاتر باشد، احتراق کنترل شدهتر و عملکرد موتور نرمتر خواهد بود.
همچنین در خودروهایی با موتورهای توربوشارژ، انژکتوری یا دارای نسبت تراکم بالا، استفاده از اکتان بوستر میتواند از ضربه زدن موتور جلوگیری کند، توان و گشتاور خروجی را افزایش دهد، مصرف سوخت را بهینه سازد و در نهایت عمر مفید موتور را بالا ببرد.
در حال حاضر با توجه به کیفیت نه چندان بالای بنزین در کشور، استفاده از مکملهای سوخت مانند اکتان بوستر، به یک ضرورت تبدیل شده است نه یک انتخاب لوکس.
سری Shot Pro ووفر، پادشاه اکتان بوسترهای اقتصادی و حرفهای
اکتان بوستر Shot Pro 3
این مدل از محصولات ووفر، برای خودروهای شهری و مصرف روزمره طراحی شده است و ترکیب شیمیایی آن باعث افزایش حدود 3 واحدی عدد اکتان میشود که از ویژگیهای برجسته آن میتوان به بهبود عملکرد در استارت سرد و کاهش صدای موتور اشاره کرد.
این اکتان بوستر برای خودروهای داخلی و موتورهای 4 سیلندر معمولی مناسب بوده و ترکیباتی ایمن برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کاتالیزور و سنسور اکسیژن را نیز دارد.
اکتان بوستر Shot Pro 4
این اکتان بوستر نسخهی بهبود یافته سری 3 است که حدود 4 واحد افزایش عدد اکتان را فراهم میکند و برای خودروهای میانرده با حجم موتور 1.6 تا 2 لیتری مناسب است.
کاهش ناک، افزایش نرمی تعویض دنده در خودروهای اتومات و بهبود شتاب اولیه از جمله مزایای این اکتان بوستر است که فرمولاسیونی پایدار حتی در دمای بالا دارد.
اکتان بوستر Shot Pro 6
این محصول مناسب خودروهایی است که موتور توربوشارژ یا قدرت بالاتری دارند و با افزایش 6 واحدی عدد اکتان، عملکرد چشمگیری در راندمان موتور ایجاد میکند.
پاک کنندگی خطوط سوخترسانی و انژکتورها و تأثیر مستقیم بر کاهش مصرف سوخت و افزایش شتاب از جمله ویژگیهای برجسته این مکمل سوخت به شمار میآید که برای خودروهای اسپرت و نیمهحرفهای گزینهای فوقالعاده است.
اکتان بوستر Shot Pro 8
وقتی بحث قدرت و راندمان بالا مطرح است، مدل Shot Pro 8 یکی از محبوبترین انتخابها میان علاقهمندان به تیونینگ محسوب میشود زیرا عدد اکتان سوخت خودرو را تا 8 واحد واقعی افزایش داده و عملکردی عالی حتی در بنزینهای کمکیفیت داخلی از خود نشان میدهد که از جمله مزایای آن نیز میتوان به افزایش محسوس شتاب ثانویه، کاهش کامل ناک و تقویت احتراق، اشاره کرد.
اکتان بوستر Shot Pro 10
مدل Shot Pro 10 قویترین عضو خانواده Shot Pro و شاهکار برند ووفر در زمینه مکملهای سوخت است که مخصوص خودروهای لوکس، اسپرت و توربوشارژ نظیر BMW، Benz، Porsche و سایر خودروهای مدرن طراحی شده و توانایی افزایش عدد اکتان تا 10 واحد کامل را دارد.
فرمولاسیون نانو با خاصیت ضد سایش و ضد رسوب از جمله ویژگیهای کلیدی این مکمل سوخت است که باعث احتراق کاملتر، افزایش قدرت و کاهش آلایندگی موتور میشود.
اکتان بوستر Titan ووفر؛ ترکیب قدرت و محافظت
اکتان بوستر Titan یکی از محصولات خاص ووفر است که علاوه بر افزایش عدد اکتان تا 9 واحد، خاصیت تمیز کنندگی و محافظت از سیستم سوخت را نیز به همراه دارد.
این مکمل سوخت حاوی افزودنیهای ضد سایش برای محافظت از سوپاپها و پیستونها بوده و برای خودروهای اسپرت و نیمه سنگین، به ویژه برای سفرهای طولانی بسیار مناسب است.
سری مکملهای CH ووفر؛ فراتر از افزایش اکتان
مکمل بنزین CH-C
این اکتان بوستر دارای فرمولاسیون مخصوص برای پاکسازی کامل مسیر سوخت و جلوگیری از ایجاد جرم در سیستم انژکتور بوده و تاثیر چشمگیری در بهبود شتاب و کاهش مصرف بنزین دارد.
مکمل بنزین CH-B
این مکمل سوخت ووفر دارای ترکیبات ضد اکسیداسیون برای محافظت از قطعات سوخترسانی در خودروهای قدیمیتر است.
مکمل بنزین CH Power
این اکتان بوستر ترکیب افزایش دهنده قدرت احتراق و کاهش دهنده اصطکاک که عملکردی شبیه به اکتان بوستر Shot Pro دارد، اما با تمرکز بیشتر بر کاهش سایش میتواند تاثیر مثبتی بر روی عدد اکتان بنزین و کیفیت سوخت بگذارد.
اکتان بوستر اکتانیوم (Octanium)
این اکتان بوستر یکی از مکملهای حرفهای موجود در بازار با ترکیب خاص برای افزایش قدرت احتراق تا 20 واحد است که برای خودروهای اسپرت و تیون شده بسیار مناسب است.
Power Increaser Professional، محصول ویژه برای عملکرد حرفهای
این مکمل سوخت حرفهای، با فرمول انحصاری ووفر، علاوه بر افزایش عدد اکتان تا 12 واحد واقعی، باعث افزایش راندمان احتراق و کاهش مصرف سوخت میشود و برای خودروهای مسابقهای، اسپرت و نیمه سنگین بسیار مناسب است.
جمعبندی نهایی: بهترین انتخاب برای خودروی شما کدام است؟
اگر بخواهیم نتیجهگیری کنیم:
برای خودروهای اقتصادی و شهری مدل Shot Pro 3 یا 4 Shot Pro بهترین گزینه است اما برای خودروهای نیمهحرفهای Shot Pro 6 یا 8 Shot Pro را پیشنهاد میکنیم.
برای خودروهای حرفهای و اسپرت Shot Pro 10 یا Titan انتخاب هوشمندانهای است اما اگر هدف شما افزایش راندمان کلی موتور است، مکملهای CH Power یا Power Increaser Professional انتخاب مناسبتری خواهند بود.
همهی این محصولات از برند معتبر Woofer، با فرمولاسیون دقیق و استانداردهای جهانی تولید شدهاند تا عملکرد خودرو را به بالاترین سطح ممکن برسانند.
اما شما هرگز فراموش نکنید، مهم این است که محصول مناسب موتور خودرو خود را از برندهای معتبر مانند Woofer انتخاب کنید و بهره ببرید تا کیفیت واقعی را احساس کنید.
جدول مقایسه انواع اکتان بوستر و مکمل سوخت برند موجود در بازار