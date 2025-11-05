مهدی محمدلو، از مدیران برند فرساد ماشین در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: برند فرساد ماشین از اوایل دهه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات صنایع چوب در کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: بازار هدف ما نجاران و کارگاه‌های صنایع چوب در سراسر کشور هستند و علاوه بر بازار داخلی، صادرات محدودی نیز به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان داریم. تلاش ما بر این است که با تکیه بر بخش تحقیق و توسعه (R&D) و تلفیق فناوری روز دنیا با دانش بومی، محصولاتی طراحی کنیم که هم‌تراز نمونه‌های خارجی باشد اما با شرایط و نیازهای بازار ایران سازگارتر باشد.

تولید داخلی با تکیه بر توان مهندسی و خدمات پس از فروش قوی

محمدلو با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های اصلی مجموعه فرساد ماشین، طراحی و ساخت داخلی تجهیزات است، بیان کرد: کارخانه ما در جاده ایلاوند در فضایی به وسعت حدود ۵۰۰۰ مترمربع فعالیت دارد و هدف‌گذاری ما این بوده که بخش عمده قطعات مورد نیاز دستگاه‌ها را در داخل مجموعه تولید کنیم تا وابستگی به واردات کاهش یابد.

وی ادامه داد: این توانمندی موجب شده تا بخش خدمات پس از فروش شرکت نیز با قدرت بیشتری عمل کند. ما برای تمامی مشتریان در سراسر کشور خدمات نصب، راه‌اندازی، تعمیر و تأمین قطعات را به‌صورت سریع و مستمر ارائه می‌دهیم.

به گفته وی، یکی از افتخارات فرساد ماشین این است که حتی در ایام شلوغ کاری یا پایان سال نیز پشتیبانی مشتریان متوقف نمی‌شود.

محمدلو گفت: تجربه سال‌ها فعالیت در بازار و شناخت دقیق نیاز مشتریان باعث شده محصولات ما از نظر کیفیت و دوام مورد اعتماد نجاران و صنعتگران قرار گیرد. پرسنل ما اغلب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده هستند که در بخش طراحی و مهندسی فعال‌اند و همین موضوع کیفیت نهایی محصول را افزایش داده است.

حمایت دولت و تسهیل واردات قطعات، شرط رشد تولید ملی

مدیر فرساد ماشین در ادامه به چالش‌های صنعت ماشین‌آلات چوب در کشور اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان داخلی برای رشد و ماندگاری در بازار، نیازمند حمایت واقعی دولت هستند. ما مجموعه‌ای هستیم که با سرمایه داخلی و مدیریت جوانان ایرانی توانسته‌ایم اشتغال‌زایی ایجاد کنیم و محصولی با قابلیت صادرات تولید کنیم، اما نبود حمایت‌های مالی و تسهیلاتی، انگیزه فعالان این حوزه را کاهش می‌دهد.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان حاضر در این نمایشگاه با مشکل مشابه روبه‌رو هستند. موانعی مانند هزینه‌های گمرکی بالا و سختی در واردات قطعات خاص، روند تولید را دشوار کرده است. اگر مسیر واردات قطعات تسهیل شود، می‌توانیم محصولاتی رقابتی‌تر با قابلیت صادرات گسترده‌تر تولید کنیم.

محمدلو خاطرنشان کرد: تعامل میان بخش خصوصی و نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی باید بهبود یابد. گاهی عملکرد جزیره‌ای این نهادها روند صادرات را کند می‌کند. هماهنگی بهتر میان دولت، اتاق‌های بازرگانی و تولیدکنندگان می‌تواند مسیر توسعه صنعت چوب کشور را هموارتر کند.

وی در پایان گفت: تولیدکنندگان داخلی ثابت کرده‌اند که توان فنی و مهندسی بالایی دارند؛ تنها کافی است موانع اداری و ارزی کمتر شود تا شاهد رشد واقعی صنعت چوب و صادرات محصولات ایرانی به بازارهای منطقه باشیم.

