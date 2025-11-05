خبرگزاری کار ایران
مدیر برند فرساد ماشین در گفتگو با ایلنا:

عملکرد جزیره‌ای نهادها روند صادرات را کند کرده است

یکی از مدیران برند فرساد ماشین با اشاره به سابقه بیش از یک دهه فعالیت این مجموعه در تولید ماشین‌آلات صنایع چوب گفت: این برند با تکیه بر توان فنی داخلی، طراحی مهندسی روز دنیا و خدمات پس از فروش گسترده توانسته جایگاه خود را در بازار تثبیت کند، اما نبود حمایت دولتی و دشواری در تأمین قطعات، از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی است.

مهدی محمدلو، از مدیران برند فرساد ماشین در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: برند فرساد ماشین از اوایل دهه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات صنایع چوب در کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: بازار هدف ما نجاران و کارگاه‌های صنایع چوب در سراسر کشور هستند و علاوه بر بازار داخلی، صادرات محدودی نیز به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان داریم. تلاش ما بر این است که با تکیه بر بخش تحقیق و توسعه (R&D) و تلفیق فناوری روز دنیا با دانش بومی، محصولاتی طراحی کنیم که هم‌تراز نمونه‌های خارجی باشد اما با شرایط و نیازهای بازار ایران سازگارتر باشد.

تولید داخلی با تکیه بر توان مهندسی و خدمات پس از فروش قوی

محمدلو با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های اصلی مجموعه فرساد ماشین، طراحی و ساخت داخلی تجهیزات است، بیان کرد: کارخانه ما در جاده ایلاوند در فضایی به وسعت حدود ۵۰۰۰ مترمربع فعالیت دارد و هدف‌گذاری ما این بوده که بخش عمده قطعات مورد نیاز دستگاه‌ها را در داخل مجموعه تولید کنیم تا وابستگی به واردات کاهش یابد.

وی ادامه داد: این توانمندی موجب شده تا بخش خدمات پس از فروش شرکت نیز با قدرت بیشتری عمل کند. ما برای تمامی مشتریان در سراسر کشور خدمات نصب، راه‌اندازی، تعمیر و تأمین قطعات را به‌صورت سریع و مستمر ارائه می‌دهیم.

به گفته وی، یکی از افتخارات فرساد ماشین این است که حتی در ایام شلوغ کاری یا پایان سال نیز پشتیبانی مشتریان متوقف نمی‌شود.

محمدلو گفت: تجربه سال‌ها فعالیت در بازار و شناخت دقیق نیاز مشتریان باعث شده محصولات ما از نظر کیفیت و دوام مورد اعتماد نجاران و صنعتگران قرار گیرد. پرسنل ما اغلب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده هستند که در بخش طراحی و مهندسی فعال‌اند و همین موضوع کیفیت نهایی محصول را افزایش داده است.

حمایت دولت و تسهیل واردات قطعات، شرط رشد تولید ملی

مدیر فرساد ماشین در ادامه به چالش‌های صنعت ماشین‌آلات چوب در کشور اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان داخلی برای رشد و ماندگاری در بازار، نیازمند حمایت واقعی دولت هستند. ما مجموعه‌ای هستیم که با سرمایه داخلی و مدیریت جوانان ایرانی توانسته‌ایم اشتغال‌زایی ایجاد کنیم و محصولی با قابلیت صادرات تولید کنیم، اما نبود حمایت‌های مالی و تسهیلاتی، انگیزه فعالان این حوزه را کاهش می‌دهد.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان حاضر در این نمایشگاه با مشکل مشابه روبه‌رو هستند. موانعی مانند هزینه‌های گمرکی بالا و سختی در واردات قطعات خاص، روند تولید را دشوار کرده است. اگر مسیر واردات قطعات تسهیل شود، می‌توانیم محصولاتی رقابتی‌تر با قابلیت صادرات گسترده‌تر تولید کنیم.

محمدلو خاطرنشان کرد: تعامل میان بخش خصوصی و نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی باید بهبود یابد. گاهی عملکرد جزیره‌ای این نهادها روند صادرات را کند می‌کند. هماهنگی بهتر میان دولت، اتاق‌های بازرگانی و تولیدکنندگان می‌تواند مسیر توسعه صنعت چوب کشور را هموارتر کند.

وی در پایان گفت: تولیدکنندگان داخلی ثابت کرده‌اند که توان فنی و مهندسی بالایی دارند؛ تنها کافی است موانع اداری و ارزی کمتر شود تا شاهد رشد واقعی صنعت چوب و صادرات محصولات ایرانی به بازارهای منطقه باشیم.

