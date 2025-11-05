فریبرز هرآینی، مدیرعامل شرکت "جهان پی‌وی‌سی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: تمام محصولات ما وارداتی و از کشور چین تأمین می‌شود و از آنجا که واردکننده مستقیم هستیم، هیچ واسطه‌ای در میان نیست. در حال حاضر علاوه بر پوشش کامل بازار داخلی ایران، در دو کشور همسایه یعنی افغانستان و عراق نیز فروش داریم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محصولات ما، ثبات رنگ در تمام سری‌های تولید است. این موضوع در بازار پی‌وی‌سی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که کوچک‌ترین تغییر رنگ در محصولات، از دید مشتری پنهان نمی‌ماند. ما با همکاری شرکت‌های تولیدکننده چینی، موفق شدیم رنگ‌ها را در تمام سری‌ها کاملاً ثابت نگه داریم؛ به‌گونه‌ای که رنگ سبز محصولات ما همیشه همان سبز اصلی و بدون تغییر در تیرگی یا روشنی باقی می‌ماند.

ثبات رنگ؛ وجه تمایز برند جهان پی‌وی‌سی

هرآینی در ادامه گفت: ثبات رنگ یکی از وجه تمایزهای ما با سایر برندها و فروشگاه‌هاست. از سوی دیگر کیفیت محصول همواره برای ما در اولویت قرار دارد و همین امر سبب شده تا میزان رضایت مشتریان در سال‌های اخیر افزایش یابد.

وی افزود: تلاش ما این بوده که در کنار کیفیت بالا، از تغییرات ناگهانی در ترکیب رنگ و مواد اولیه جلوگیری کنیم. به همین دلیل، مشتریان ما از یکنواختی رنگ و دوام محصول رضایت کامل دارند و همین ثبات موجب شده نام جهان پی‌وی‌سی در بازار، به‌عنوان یک برند قابل اعتماد شناخته شود.

چالش‌های واردات و افزایش هزینه‌های گمرکی

مدیرعامل شرکت جهان پی‌وی‌سی در خصوص چالش‌های پیش‌روی این صنعت اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین چالش ما، مسائل مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز است. البته به دلیل اینکه خریدهای ما به یوان انجام می‌شود، تا امروز با مشکل جدی مواجه نبوده‌ایم و فرآیند واردات همچنان برقرار است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که اخیراً با آن مواجه شده‌ایم، افزایش هزینه‌های گمرکی است که از سال گذشته تاکنون در برخی موارد تا دو برابر رشد داشته است. این افزایش، به‌ صورت مستقیم بر قیمت نهایی محصولات تأثیر می‌گذارد و در نهایت فشار آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

هرآینی تصریح کرد: با وجود این چالش‌ها، همکاری بلندمدت با تأمین‌کنندگان چینی و اعتباری که طی سال‌ها ایجاد کرده‌ایم، موجب شده بتوانیم با شرایط بهتری خرید کنیم. به‌طور معمول ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد را ابتدا پرداخت کرده و مابقی پس از تحویل کالا تسویه می‌شود که این روند، ثبات بیشتری در تأمین کالا برای ما ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم با اصلاح روندهای گمرکی و حمایت بیشتر از واردکنندگان رسمی، امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم شود. به هر حال، هدف ما حفظ کیفیت و رضایت مشتری است و تلاش می‌کنیم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

انتهای پیام/