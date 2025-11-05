حمایت از تولید داخلی در صنعت وکیوم کافی نیست

بهنام رئیسی، مدیرعامل شرکت دزپارت وکیوم در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: مجموعه ما تولیدکننده پمپ‌های وکیوم با مکانیزم روتاری پره‌ای روغنی است. در کنار تولید پمپ‌ها، تجهیزات وابسته به صنایع خلاء از جمله سیستم‌های وکیوم مرکزی بیمارستانی و وکیوم‌لیفتینگ‌ها (برای جابجایی اجسام با استفاده از مکش) نیز تولید می‌کنیم.

وی افزود: شرکت دزپارت وکیوم دارای مجوز بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پروانه تولید تجهیزات پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی است. این مجوزها به ما امکان داده تا علاوه بر حوزه صنعتی، در بخش تجهیزات بیمارستانی نیز فعالیت مؤثر داشته باشیم.

نوآوری در طراحی پمپ‌های روتاری پره‌ای

مدیرعامل دزپارت وکیوم درباره ویژگی‌های فنی محصولات این شرکت بیان کرد: مکانیزم روتاری پره‌ای روغنی که در پمپ‌های ما استفاده می‌شود، با تغییراتی که تیم طراحی شرکت ایجاد کرده، ازجمله حذف برینگ‌ها (یاتاقان‌ها)، موجب افزایش عمر مفید دستگاه و کاهش افت وکیوم شده است. این طراحی جدید موجب پایداری بیشتر خلا و کاهش استهلاک قطعات می‌شود و در نتیجه کیفیت و بهره‌وری پمپ‌ها افزایش یافته است.

وی افزود: شرکت دزپارت وکیوم www.dezpartvacuum.com از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و از همان ابتدا اقدام به تولید چندین سایز از پمپ‌های وکیوم در ظرفیت‌های مختلف مکش از جمله ۸۰ تا ۳۰۰ مترمکعب بر ساعت کرده‌ایم. اخیراً نیز موفق به طراحی و ساخت نوع جدیدی از پمپ‌های روتاری پره‌ای گرافیتی (خشک) شده‌ایم که در آنها از روغن استفاده نمی‌شود. این نوع پمپ‌ها به‌ویژه برای صنایعی که نیازمند محیط بدون روغن هستند، بسیار کاربردی‌اند. در این مدل، خنک‌کاری داخلی از طریق جریان هوای مکشی انجام می‌شود.

نبود حمایت دولتی از تولیدکنندگان داخلی

رئیسی با اشاره به چالش‌های صنعت وکیوم در ایران توضیح داد: اساساً تولید در کشور ما نیازمند حمایت است. ما ایرانی‌ها توان فنی و استعداد بالایی در تولید داریم و اگر حمایت مؤثر از تولیدکنندگان صورت گیرد، بدون تردید توان رقابت با برندهای خارجی را داریم. متأسفانه کشور بیشتر به سمت واسطه‌گری و مصرف‌گرایی رفته و تولید ملی در این میان کم‌توجه مانده است.

وی ادامه داد: شرکت دزپارت وکیوم از سال ۱۳۹۲ تا کنون هیچ‌گونه حمایت خاصی از دولت دریافت نکرده است. تنها در سال‌های اخیر و پس از ورود به حوزه دانش‌بنیان، برخی مساعدت‌ها از سوی نهادهای مرتبط انجام شد، اما همچنان کافی نیست. در شرایط فعلی تولیدکنندگان باید به تنهایی بار مشکلات تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی و نبود تسهیلات را تحمل کنند.

رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره صادرات نیز توضیح داد: محصولات ما به‌دلیل اینکه قطعات جانبی ماشین‌آلات صنعتی محسوب می‌شوند، معمولاً از طریق شرکت‌های همکار صادر می‌شوند. اگرچه صادرات مستقیم محدودی داشتیم، اما محصولات ما از طریق تولیدکنندگان دیگر به کشورهای مختلف از جمله عراق صادر شده است.

وی با تأکید بر داخلی‌سازی کامل محصولات گفت: تمام مراحل ساخت پمپ‌های ما از ریخته‌گری تا مونتاژ و استفاده از الکتروموتور ایرانی در داخل کشور انجام می‌شود. هدف ما این است که محصولی ۱۰۰ درصد ایرانی با کیفیتی هم‌تراز نمونه‌های اروپایی ارائه دهیم.

مدیرعامل دزپارت وکیوم در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته استقبال از نمایشگاه‌های تخصصی صنعت چوب بسیار بالاتر بود. در آن دوران، پویایی صنعت و میزان بازدیدها و مشارکت تولیدکنندگان قابل مقایسه با امروز نبود. متأسفانه در حال حاضر با رکود بازار و کاهش حمایت‌ها، شور و نشاط صنعت نیز کاهش یافته است. امیدوارم شرایط اقتصادی و حمایتی کشور به گونه‌ای پیش برود که صنعت چوب و صنایع وابسته از جمله صنعت خلأ، دوباره به دوران رونق خود بازگردند.

