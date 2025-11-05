مدیرعامل بازرگانی دائمی در گفتگو با ایلنا:
تحریمها مسیر واردات ماشین آلات از ایتالیا را مسدود کرد
مدیرعامل بازرگانی دائمی با اشاره به سابقه پنجاه ساله فعالیت این شرکت در حوزه صنایع چوب، از مشکلات واردات ماشینآلات ایتالیایی به کشور و رکود بازار ناشی از محدودیتهای ارزی و تحریمها سخن گفت.
عباس دائمی، مدیرعامل بازرگانی دائمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بینالمللی ماشینآلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: بیش از پنج دهه است که در حوزه صنایع چوب فعالیت دارم. و فعالیت مستقل خود را از سال ۱۳۶۶ آغاز کردم. در آن زمان یکی از آشنایان که از آمریکا بازگشته بود، نمایندگی همان برند ایتالیایی را گرفته بود و حدود ۱۸ هزار دستگاه وارد کشور کرد. بنده نیز با انگیزه خدمت به صنعت چوب، نمایندگی رسمی گرفتم و حدود شش هزار دستگاه با قیمت مناسب وارد بازار کردم. این دستگاهها سالها در کارگاههای ایران مورد استفاده قرار گرفتند و رضایت زیادی به همراه داشتند.
برند ایتالیایی؛ ۷۰ سال اعتبار در جهان
مدیرعامل بازرگانی دائمی با اشاره به جایگاه برند S.M.I گفت: این شرکت یکی از معتبرترین تولیدکنندگان ماشینآلات صنایع چوب در دنیاست که در کشور ایتالیا و در شهر ری فعالیت دارد. بیش از ۸ هزار نیروی کار و کارمند در این مجموعه مشغولاند و سالانه بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تولید میکند. تقریباً تمام کشورهای جهان از جمله امارات، ترکیه و آمریکا نمایندگی این برند را دارند.
وی ادامه داد: متأسفانه طی ۶ تا ۷ سال اخیر به دلیل مشکلات گشایش اعتبارات بانکی (LC)، واردات ماشینآلات ایتالیایی به کشور متوقف شده است و با وجود محدودیتها، همچنان بخشی از ماشینآلات را از چین وارد میکنیم، زیرا مسیر ایتالیا بهدلیل تحریمها مسدود است.
۱۶۸ هزار کارگاه نجاری فعال اما بازار راکد است
دائمی با اشاره به گستردگی صنعت چوب در ایران گفت: تا پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی فعالیت این صنعت بر پایه چوب طبیعی بود، اما با ورود MDF و نئوپان، تغییرات عمدهای رخ داد. امروز حدود ۱۶۸ هزار کارگاه کوچک و بزرگ نجاری و کابینتسازی در کشور فعالاند، اما بسیاری از آنها از دستگاههای قدیمی استفاده میکنند. در حال حاضر، به دلیل محدودیتهای وارداتی، اغلب ماشینآلات از چین تأمین میشود که کیفیتی به مراتب پایینتر از نمونههای ایتالیایی دارند.
وی افزود: تفاوت ماشینهای ایتالیایی و چینی مثل تفاوت پراید و الگانس است؛ ماشین ایتالیایی از نظر دوام و دقت کاملاً برتر است. برند ما حدود ۷۰ سال در ایران حضور دارد و همواره مورد اعتماد کارگاههای چوب بوده است.
مدیرعامل بازرگانی دائمی درباره وضعیت فعلی بازار و حمایتهای دولتی نیز گفت: دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه بازدید کرد. در آن دیدار اعلام شد که کل بودجه تخصیصیافته برای واردات ماشینآلات صنایع چوب تنها ۴۱ میلیون دلار است، که رقم بسیار اندکی به شمار میرود. این میزان با نیاز گسترده بازار مطابقت ندارد. در نتیجه بسیاری از کارگاهها مجبور به استفاده از دستگاههای دست دوم هستند تا زمانی که شرایط اقتصادی و ارزی کشور بهبود یابد.
دائمی در پایان تأکید کرد: هدف بنده در تمام این سالها ارائه دستگاههای باکیفیت و خدمت به صنعت چوب کشور بوده است. هیچگاه نگاه صرفاً تجاری نداشتم و همیشه تلاش کردم ماشینهای مطمئن را با کمترین قیمت به دست مصرفکنندگان برسانم. امیدوارم مسیر واردات از ایتالیا دوباره باز شود تا صنعت چوب ایران بتواند رونق گذشته خود را بازیابد.