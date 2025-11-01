مزایای وال مش فایبرگلاس؛ از مقاوم سازی دیوارها تا افزایش عمر مفید ساختمان

می ‌توان گفت وال مش که مجموعه‌ ای از توری فایبرگلاس و لایه ‌های پلاستری است، به عنوان ملاتی جهت تقویت استحکام دیوار و بالا بردن مقاومت آن در برابر نیروها و فشار‌های ناشی از ارتشاعات، در صنعت ساختمان سازی استفاده می ‌شود.

البته اجرای درست وال مش از مهم ‌ترین نکات است که سبب افزایش طول عمر ساختمان تا حتی 30 سال و هزینه‌ ی بسیار کمتر نسبت به روش های سنتی و فلزی می‌ شود اما اجرای نادرست آن سبب ایجاد ترک ‌های مویی در سطح دیوار، نفوذ رطوبت، نیاز مکرر به ترمیم، هزینه‌ های اضافی و افزایش مدت زمان پروژه خواهد شد.

در ادامه علاوه بر مروری بر مراحل اجرا، به بررسی مزایای وال مش فایبرگلاس در زمینه ‌های فنی، اقتصادی و سازه ‌ای خواهیم پرداخت.

وال مش فایبرگلاس تنش ‌های ناشی از تغییرات حرارتی، ارتشاعات، فشارها و نشست ‌های موضعی را در ناحیه‌ ی وسیعی و به صورت یکنواخت پخش می‌ کند تا نیروی کمتری بر روی سطح وارد شود و دیوار آسیبی نبیند.

وجود توری درون ملات باعث می ‌شود لایه ‌ی پلاستر درون سیستم شبکه قلاب شود که در نتیجه این سبب افزایش چسبندگی لایه ‌ها می ‌شود و جداشدگی سطحی کم ‌تر رخ می ‌دهد.

در هنگام وارد شدن نیروهای جانبی و ارتشاعات، وال مش فایبرگلاس عملکردی مشابه با آرماتو سطحی از خود نشان می ‌دهد و از تمرکز کرنش جلوگیری می ‌کند و مقاومت دیوار در برابر ترک‌ خوردگی را بالا می ‌برد، که این از جمله مزایای وال مش فایبرگلاس در صنعت ساختمان سازی است.

در مورد پروژه ‌هایی که دیوارها با بلوک‌ های سفالی ساخته شده‌ اند، اضافه کردن وال مش خصوصا در نواحی بازشوها و گوشه‌ ها، به ‌طور واضحی تعداد و وسعت ترک ‌های بعدی را کاهش می ‌دهد و نیاز به ترمیم و مرمت سطحی را کم می ‌کند.

مزایای وال مش فایبرگلاس در افزایش مقاومت و استحکام دیوارها

از مهم‌ ترین مزایای وال مش فایبرگلاس همین است که تنش ‌ها را در سطح دیوار به صورت یکنواخت پخش می ‌کند و از تمرکز این نیروها که سبب ترک خوردن یا حتی شکست دیوار می ‌شود جلوگیری می ‌نماید.

استفاده از مواد اولیه‌ ی با کیفیت و استاندارد از نکات مهم در کار اصولی نصب وال مش است، در دیوارهای بلوکی یا سفالی که سطح نسبتا صاف است این سیستم کمک می ‌کند تا لایه ‌ی پلاستر بهتر به دیوار بچسبد و از پوسته شدن جلوگیری شود.

در دیوارهایی با بلوک‌ های سیمانی یا لیکا که تخلخل بیشتری دارند، نصب صحیح و اصولی این سیستم باعث می ‌شود ملات یکپارچگی بیشتری داشته باشد و دیوار در برابر نیروهای جانبی و نشست ‌ها مقاوم‌ تر شود.

مزایای اقتصادی استفاده از وال مش در کاهش هزینه‌ های ساخت و تعمیر

وال مش به عنوان یک هزینه‌ و سرمایه‌ گذاری بلند مدت شناخته شده است. از مزایای وال مش این است که، اجرای اصولی و درست آن علاوه بر افزایش مقاومت و استحکام سطوح در برابر نیروها و فشار‌های وارد شده بر سطوح می ‌شود بلکه دیگر نیازی به ترمیم و هزینه‌ های اضافی نخواهیم بود و دیوار در برابر رطوبت، خوردگی و ترک‌ های سطحی مقاوم است و نیازی به هزینه ‌های مکرر جهت ترمیم ندارد.

همچنین از مزایای دیگر آن می‌ توان به کاهش زمان اجرا اشاره کرد که سبب صرفه جویی در نیروی کار نیز می ‌شود. استفاده از محصولی با کیفیت از برندی معتبر نیز تضمین کننده‌ ی عملکرد اقتصادی و فنی این سیستم است.

مزایای استفاده از وال مش فایبرگلاس در سبک سازی و بهینه سازی سازه

از دیگر مزایای وال مش این است که وزن خیلی سبک ‌تری دارد، به این ترتیب وزن مرده‌‌ی دیوار افزایش نمی ‌یابد و سازه‌‌ ی کلی سبک ‌تر می‌ شود، این کاهش وزن باعث می ‌شود پاسخ سازه به ارتشاعات بهتر شود در حالی که در روش ‌های فلزی سنتی، وزن سازه به دلیل استفاده از مصالح و مواد سنگین، مثل میلگرد‌ها، بسیار سنگین است.

سیستم وال مش به خوبی با مصالح نوین ساختمان سازی مانند: بلوک سبک، پانل ‌های خشک و ملات ‌های آماده هماهنگ است، بنابراین در پروژه ‌های مدرن و سریع‌الاجرا طرفداران بسیاری بین مهندسان و ساختمان سازان دارد.

مزایای استفاده از وال مش نسبت به توری فلزی در پروژه ‌های ساختمانی

از جمله مزایای وال مش می ‌توان به این اشاره داشت که در سیستم آن نیازی به استفاده از میلگرد بستر یا وادارهای قائم، نیست، به همین علت نصب وال مش ها صرفه جویی بسیاری نسبت به روش‌ های سنتی، در زمان بوجود می ‌آورند.

در روش ‌های سنتی که از توری فلزی استفاده می‌ شود، نیروی وارد شده بر سطح دیوار در یک نقطه متمرکز شده و این سبب تخریب دیوار، ترک خوردگی و نیاز به ترمیم داشتن آن می‌ شود که قاعدتا هزینه ‌های جدیدی را نیز به وجود می ‌آورد.

اما از جمله مزایای وال مش همین گستردگی و پراکندگی نیرو به صورت یکسان در کل سطح دیوار است که سبب تقویت دیوار و جلوگیری از آسیب به آن می ‌شود.

جمع بندی

در این مطالب سعی بر این بود تمامی مزایای وال مش برای استفاده هرچه مفید تر و بهتر شما مخاطبان عزیز ذکر گردد، در نهایت می ‌توان گفت که امروزه در صنعت ساختمان سازی سعی بر آن است علاوه بر افزایش استحکام و سطح ایمنی سطوح، صرفه جویی در زمان و هزینه نیز صورت بگیرد که سیستم وال مش توانسته در این موارد اعتماد‌ها را به خود جلب کند.

از مزایای وال مش وجود ساختاری سبک و در عین حال بسیار مقاوم و علمی است که می‌ تواند نیروهای وارده را در سطح دیوار به صورت یکنواخت پخش کرده و باعث جلوگیری از تمرکز فشار حاصل، بر یک نقطه شود، که این عمل مانع آسیب در ساختار و سطح دیوار می‌ شود.

در پی این افزایش مقاومت، طول عمر مفید ساختمان نیز بالا رفته و هزینه ‌های مربوط به ترمیم نیز کاهش چشمگیری پیدا می ‌کنند، این سیستم به دلیل عدم استفاده از میلگرد بستر و وادار‌ها هزینه‌ های بسیار کمتری در مقایسه با توری فلزی و روش ‌هایی سنتی دارد و همچنین نصب و اجرای آن بسیار سریع ‌تر و آسان ‌تر است که این موضوع سبب صرفه جویی در زمان و پیش ‌برد سریع‌ تر پروژه‌ ها نیز می‌ شود.

امروزه شرکت ‌هایی مانند شرکت عایق سازان زرین گام با تولید وال مش فایبرگلاس مقاوم و استاندارد توانسته نقش مهمی در بهبود عملکرد و کیفیت اجرا و همچنین دوام سازه‌ ها ایفا کند.

استفاده از محصولات این شرکت که دارای کد گذاری تخصصی جهت ردیابی کیفیت و ضمانت کالا هستند و تمامی محصولاتشان توسط آزمایشگاه ‌های تخصصی مورد تست و ارزیابی قرار گرفته‌ اند؛ می ‌تواند تضمینی برای ایمنی و ماندگاری در تمامی پروژه‌ های ساختمانی باشد.

پایان رپرتاژ آگهی