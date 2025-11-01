نام شرکت نکات مهم آتیوان مهاجرت دارای مجوز رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بدون شکایت ثبت‌شده؛ بیش از ۱۵ سال سابقه؛ ارائه مشاوره رایگان و تخصصی؛ بیش از ۵۰۰ پرونده موفق؛ تمرکز ویژه بر مهاجرت کاری و تحصیلی به دانمارک. آریاناپارس از قدیمی‌ترین موسسات مهاجرتی ایران؛ تخصص عملی در اعزام نیروی کار به حوزه‌های پزشکی و پرستاری؛ امتیاز بالای کاربران (۴.۶ از ۵ در گوگل)؛ دارای مجوز وزارت کار؛ تمرکز بر دانمارک و کاریابی. اندیشه میزان شکایت پایین؛ ارائه اطلاعات به‌روز در وب‌سایت؛ تمرکز بر مهاجرت خانوادگی و ازدواج به دانمارک؛ فعالیت تخصصی در مسیرهای اتحادیه اروپا. مهاجرت ایرانیان بیش از ۱۲ سال سابقه؛ ارائه مشاوره اولیه رایگان؛ اطلاعات قابل استناد و به‌روز؛ گزینه مناسب برای شروع مشاوره مهاجرتی.

بهترین شرکت مهاجرت به دانمارک

گزینه اول: آتیوان مهاجرت

شرکت آتیوان مهاجرت یکی از موسساتی است که عملا هیچ شکایتی چه در فضای مجازی و چه در دادسراها و دادگاه های مربوط به امور مهاجرتی و حتی نهادهای مرتبط با این حوزه یعنی وزارت علوم و وزارت کار در رابطه با آن ثبت نشده است. این یعنی تجربه ی بیش از چند ساله این موسسه تجربه نسبتا موفقی در این خصوص است.

شماره تماس: 02191098002

آدرس سایت: ativanmohajerat.com

آدرس موسسه: جنت آبادجنوبی، شاهین جنوبی، بالاتر از میدان آتشنشانی، پلاک55، طبقه اول، واحد 7

دارای مجوز: مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴۷۴۴۹۱

علاوه بر آن اطلاعات دقیقی که معمولا در رابطه با شرایط مهاجرت به دانمارک به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت مهندس کامپیوتر در اختیار متقاضیان مهاجرت این رشته در وب سایت و صفحات فضای مجازی خود می دهد به نحوی منعکس کننده تجربه واقعی است که این مجموعه در موفقیت در پروسه های مهاجرت به دانمارک از خود نشان داده است. به علاوه اینکه مشاوره های اولیه در این مجموعه به صورت کاملا رایگان و تخصصی صورت می گیرد بنابراین حتی اگر قصد ندارید با این موسسه قرارداد ببندید احتمالا طی کردن مراحل مربوط به مشاوره می تواند برای شما بسیار کارآمد باشد.

سابقه موسسه آتیوان مهاجرت:

آتیوان مهاجرت با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در زمینه انواع روش‌های مهاجرتی از جمله تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت پزشکان، تونسته تا امروز بیش از 500 پرونده موفق رو به نتیجه برسونه. این یعنی 500 خانواده یا فرد که تونستن با آرامش خاطر، یه فصل جدید از زندگیشون رو شروع کنن.

دومین گزینه: آریانا پارس

موسسه آریاناپارس که یکی از قدیمی ترین موسسات مهاجرتی ایران به شمار می آید سال هاست در زمینه کاریابی در خارج از کشور تحت نظر وزارت کار ایران فعالیت دارد.

یکی از خصوصیات مهم مجموعه آریاناپارس که این شرکت را به عنوان یکی از بهترین شرکت های مهاجرت به دانمارک تبدیل می کند تخصص عملی است که در زمینه اعزام نیروی کار به خصوص در حوزه های مربوط به پزشکی و پرستاری در سال های گذشته داشته است.

علاوه بر آن داشتن امتیاز بیشتر از 4.6 از 5 در Google بر اساس نظر کاربران سابق نشان دهنده ی میزان رضایتی است که معمولا این موسسه برای موکلین خود به وجود آورده است.

شرکت سوم: اندیشه

موسسه مهاجرتی اندیشه یکی از موسساتی که میزان شکایت از آن توسط متقاضیان در سال های اخیر به میزان پایینی گزارش شده است و اطلاعات نسبتا قابل قبولی در وب سایت خود در خصوص مهاجرت به دانمارک ارائه کرده موسسه مهاجرتی اندیشه است.

این موسسه به صورت خاص بر روی کشورهای اتحادیه اروپا و کشور دانمارک تمرکز دارد و یکی از گزینه های قابل اتکا به خصوص در مسیرهای مربوط به مهاجرت خانوادگی یا مهاجرت از طریق ازدواج به دانمارک است.

چهار: موسسه مهاجرت ایرانیان

این شرکت بیش از 12 سال است در زمینه های مربوط به مشاوره مهاجرت به متقاضیان ایرانی خدمات ارائه می دهد. مهم ترین ویژگی این موسسه مشاوره های اولیه رایگان در خصوص مهاجرت به دانمارک است.

اطلاعات مندرج در وب سایت این موسسه نیز تقریبا به روز و قابل استناد است.

معیارهای انتخاب بهترین شرکت مهاجرت به دانمارک

برای اینکه بتوانیم انتخاب هوشمندانه ای در خصوص بهترین شرکت مهاجرت به دانمارک داشته باشیم می بایست در ابتدا عواملی که ممکن است رضایتمندی از خدمات یک موسسه مهاجرتی را برای متقاضیان ایرانی بیشتر کند را شناسایی کنیم و این معیارها را در موسسات مختلف مورد مقایسه قرار دهیم.

معیار اول: مجوز

طبیعی است که اگر نمی خواهید دردسر حل اختلاف با یک شرکت ثبت شده در خارج از کشور و بدون هویت در ایران را داشته باشید می بایست با موسسه ای برای مهاجرت به دانمارک قرارداد ببندید که بتوانید در صورت بروز اختلاف به یک نهاد رسمی جهت حل اختلاف مراجعه کنید.

معیار دوم: هزینه

طبیعی است که به عنوان یک ایرانی با توجه به مسائل اقتصادی فعلی هر چقدر هزینه های مربوط به انجام امور مهاجرتی در یک موسسه کمتر باشد می تواند فراغ بال بیشتری را حداقل از جهات مالی برای ما فراهم کند.

پس موسسات با خدمات ارزان تر احتمالا گزینه های مطلوب تری برای متقاضیان ایرانی خواهند بود.

معیار سوم: تخصص

بسیاری از موسسات با تبلیغات گسترده در اینترنت و فضای مجازی طوری فعالیت خود را در این فضاها منتشر می کنند که گویی در همه کشورها و در همه زمینه ها متخصص هستند در صورتی که اساسا امکان داشتن تخصص در هر کشوری در جهان و در هر زمینه ای برای یک موسسه ناممکن است.

معیار چهارم: نحوه مشاوره

بین موسساتی که برای دریافت مشاوره از همان ابتدا از متقاضیان هزینه دریافت می کنند و موسساتی که با ارائه مشاوره های قابل قبولی به صورت رایگان باعث تنویر اذهان متقاضیان مهاجرت به دانمارک می شوند طبیعتا دسته موسسات گروه دوم رتبه بالاتری در نظر ما در فهرست این مقاله خواهد داشت.

معیار پنجم: نحوه عملکرد و نظر کاربران

از همه چیز که بگذریم شاید مهم ترین فاکتور برای انتخاب بهترین شرکت مهاجرت به دانمارک نحوه عملکرد و موفقیت این موسسات در نحوه فعالیتشان از نگاه موکلشان است.

سعی می کنیم با آمار و ارقام مربوط به شکایت از موسسات مختلف موسساتی را که دائم توسط مراجعینشان مورد شکایت قرار می گیرند را به طور کل از فهرست آن حذف کنیم.

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به اینکه فرآیند مهاجرت به دانمارک یک فرآیند کاملا تخصصی و حرفه ای است و کاملا متفاوت از شرایط مهاجرت به کشورهای اروپایی و غربی دیگر است سعی کرده ایم در این مقاله به صورت کاملا جزئی و حرفه ای به معرفی بهترین شرکت مهاجرت به دانمارک بپردازیم.

بر اساس بررسی های انجام شده توسط ما موسسات آتیوان مهاجرت و آریاناپارس را می توان بهترین شرکت های مهاجرت به دانمارک در حال حاضر در ایران دانست.

