خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکسپو بلگراد ۲۰۲۷ با محوریت «بازی برای بشریت»؛

ایران بر پیوند نسل‌ها تمرکز می‌کند

ایران بر پیوند نسل‌ها تمرکز می‌کند
کد خبر : 1705627
لینک کوتاه کپی شد.

در حاشیه سومین روز از نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی، نشست تخصصی «آشنایی با اکسپوی بلگراد ۲۰۲۷» با حضور بیک زاده، کمیسر ژنرال اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، کلانتری، مدیرکل دفتر توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان، پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی و قمی، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان تهران و ایراد سخنرانی مهدی تندگویان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تندگویان در این نشست با تشریح تفاوت‌های ماهوی اکسپوها با سایر نمایشگاه‌های تجاری، نقش اتحادیه جهانی BIE در تعیین موضوع و میزبانی این رویدادها را تبیین کرد. وی خاطرنشان ساخت که اکسپوها هر پنج سال یک‌بار با یک محوریت جهانی و در بازه زمانی شش ماهه میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود.

رفع شکاف بین‌نسلی؛ شعار محوری بلگراد ۲۰۲۷

تندگویان، موضوع اصلی اکسپوی بلگراد را «بازی برای بشریت؛ ورزش و موسیقی برای همه» اعلام کرد و مهم‌ترین محور آن را «رفع شکاف بین‌نسلی» دانست. وی تأکید کرد: «تمرکز این اکسپو بر بازی‌های بومی، محلی و حرکتی است که به طور مستقیم موجب نشاط، تعامل و پیوند سازنده میان نسل‌های مختلف جامعه می‌شود.»

در ادامه، با اشاره به وسعت ۱۱۳ هکتاری سایت این رویداد و مشارکت ۱۲۱ کشور پیش‌بینی شده در اکسپوی ۲۰۲۷، از آغاز مسابقه ملی طراحی پاویون ایران برای حضور در این نمایشگاه جهانی خبر داد.

وی با تأکید مجدد بر لزوم مشارکت فعال همه گروه‌های سنی در رویداد بلگراد، تصریح کرد: «این رویداد جهانی فرصتی است تا جمهوری اسلامی ایران با معرفی بازی‌ها و آیین‌های بومی خود، مفهوم تعامل و هم‌زیستی میان نسل‌ها را به نمایش بگذارد.» تندگویان از تمامی نهادهای علمی، دانشگاهی و طراحان ایرانی دعوت کرد تا ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه خود را برای مدل حضور ایران ارائه دهند و افزود: «پاویون ایران با تمرکز بر بازی‌های محلی، پهلوانی و مردمی که ریشه در فرهنگ و هویت ملی ما دارند، بازتابی از روح همبستگی و پویایی جامعه ایرانی در عرصه بین‌المللی خواهد بود.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ