به گزارش ایلنا؛ کانسیلر یکی از مهم‌ترین مراحل در آرایش حرفه‌ای است که تأثیر چشمگیری بر یکدست و درخشان دیده شدن پوست دارد. تفاوت یک میکاپ معمولی با آرایش حرفه‌ای، در نحوه صحیح استفاده از همین محصول ساده قرار دارد. میکاپ ‌آرتیست‌ها با شناخت فرم صورت و به‌ کارگیری تکنیک‌های دقیق، از کانسیلر نه فقط برای پوشاندن تیرگی و لک‌ها، بلکه برای ایجاد برجستگی و فرم‌دهی چهره استفاده می‌کنند تا نتیجه‌ای بی‌نقص و طبیعی به دست آید.به گفته متخصصان آرایشی، اگر به دنبال کانسیلری با پوشانندگی بالا، بافت سبک و ماندگاری طولانی هستید که در طول روز روی پوست ماسیده نشود، توصیه می‌شود از کانسیلر برندهای معتبر ایرانی در فروشگاه الانزا دیدن کنید.

ویژگی‌های بهترین کانسیلر از نظر میکاپ آرتیست‌ها

از نظر میکاپ آرتیست‌های حرفه‌ای، بهترین کانسیلرها ترکیبی از پوشش‌دهی بالا، بافت سبک و ماندگاری طولانی‌ هستند تا در شرایط مختلف، از قرار گیری مقابل نور گرفته تا استفاده روزمره، عملکرد بی‌نقصی از خود نشان دهند.

کانسیلر بدون ایجاد حالت کیکی یا ماسیدگی، با پوست ترکیب می‌شود تا جلوه‌ای طبیعی و صاف ایجاد کند. همچنین توانایی تطبیق با انواع پوست برای برطرف کردن نیازهای خاص مثل تیرگی زیر چشم یا جوش‌ها از ویژگی‌های بارز آن است. در ادامه به ویژگی‌های بهترین کانسیلر از نظر میکاپ آرتیست‌ها اشاره خواهیم کرد:

پوشش کامل

بافت سبک

فرمول بادوام

بدون ایجاد حالت کیکی

اثر روشن‌کنندگی

قابلیت لایه‌سازی

مقاوم در برابر چروک شدن

قابلیت ترکیب‌پذیری بالا

تنوع رنگی

سازگار با انواع پوست

تکنیک ‌های میکاپ آرتیست‌ها برای استفاده از کانسیلر

میکاپ آرتیست‌ها برای استفاده از کانسیلر، از تکنیک‌هایی دقیق و مرحله‌‌ای استفاده می‌کنند تا نتیجه‌ای طبیعی، روشن و بدون ماسیدگی حاصل شود. آن‌ها با شناخت بافت پوست، انتخاب رنگ مناسب و استفاده از ابزارهای حرفه‌ای، پوشش‌دهی را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند که چهره همچنان زنده و شفاف باقی بماند. در ادامه، مهم‌ترین تکنیک‌ های استفاده از کانسیلر را بررسی می‌کنیم:

1.لایه‌سازی نازک و تدریجی

به‌ جای استفاده زیاد از کانسیلر در یک مرحله، میکاپ آرتیست‌ها آن را در چند لایه نازک روی پوست می‌زنند. این روش برای پوشش طبیعی‌تر و ماندگاری بیشتر کانسیلر روی پوست است، بدون اینکه سنگین یا ماسیده به نظر برسد.

1.استفاده از براش کوچک و نرم

برای کنترل بهتر و جلوگیری از پخش شدن بیش از حد، کانسیلر با براش‌های کوچک و نرم از پشت دست برداشته می‌شود. این تکنیک به خصوص در نواحی حساس مثل زیر چشم یا اطراف بینی کاربرد دارد.

1.انتخاب رنگ مناسب کانسیلر

برای انتخاب رنگ مناسب کانسیلر، شناخت دقیق تناژ پوست (گرم، سرد یا خنثی) در درجه اول مهم است. افرادی که تناژ گرم دارند، بهتر است از کانسیلرهای متمایل به زرد یا هلویی استفاده کنند. در حالی ‌که پوست‌های سرد، با رنگ‌های صورتی یا بژ روشن هماهنگ‌تر هستند.

بنابراین ابتدا هدف استفاده از کانسیلر را در نظر بگیرید. به عنوان مثال برای پوشاندن تیرگی زیر چشم، رنگی کمی گرم‌تر از پوست شما مناسب است؛ اما برای روشن‌سازی یا کانتورینگ، کانسیلری با یک تا دو درجه روشن‌تر از پوست توصیه می‌شود. در ضمن بررسی رنگ رگ‌های مچ دست، تست نور طبیعی و مقایسه با رنگ فاندیشن نیز از روش‌های موثر در تعیین تناژ و انتخاب صحیح کانسیلر است.

1.آماده‌ سازی پوست با مرطوب‌کننده و پرایمر

قبل از استفاده از کانسیلر، پوست باید کاملا مرطوب و آماده باشد تا محصول بهتر روی پوست بنشیند و خطوط ریز را برجسته نکند. این مرحله از ترک خوردن یا جمع شدن کانسیلر جلوگیری می‌کند.

1.تثبیت نهایی با پودر فیکس سبک

پس از استفاده از کانسیلر، میکاپ آرتیست‌ها از پودر فیکس سبک برای تثبیت آن استفاده می‌کنند. این کار برای افزایش دوام آرایش و جلوگیری از برق افتادن یا حرکت کانسیلر در طول روز است.

نقش کانسیلر در اصلاح فرم صورت و کانتورینگ مخفی

کاربرد کانسیلر تنها در پوشاندن تیرگی یا لک خلاصه نمی‌شود؛ بلکه با استفاده هوشمندانه از رنگ‌های روشن و تیره، می‌توان فرم صورت را اصلاح و ویژگی‌های چهره را برجسته یا متعادل کرد. این تکنیک که به آن کانتورینگ مخفی گفته می‌شود؛ به محصولات آرایشی سنگین و گران قیمت نیازی ندارد.

بنابراین میکاپ آرتیست‌ها با کانسیلر از این روش برای لیفت، باریک‌سازی یا برجسته‌سازی بخش‌های خاص صورت استفاده می‌کنند. نقش‌ کانسیلر در اصلاح فرم صورت و مانیتورینگ مخفی به شرح زیر است:

باریک‌سازی بینی

لیفت گونه‌ها

برجسته‌سازی استخوان گونه

کوچک‌نمایی پیشانی یا چانه

اصلاح تقارن صورت

روشن‌سازی مرکز صورت

محو خطوط خستگی یا افتادگی

ایجاد عمق در نواحی خاص مثل کنار بینی یا زیر گونه

پایان رپرتاژ آگهی