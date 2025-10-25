شرایط استفاده از ویژگی تضمین کمترین قیمت و عودت ۲ برابری ما به تفاوت سفرمارکت چیست؟
در دنیای پررقابت امروز صنعت گردشگری، انتخاب بهترین گزینه برای خرید بلیط هواپیما میتواند چالشبرانگیز باشد. مسافران همیشه به دنبال قیمتی مناسب و تضمینی برای صرفهجویی در هزینههای سفر خود هستند. در این میان سفرمارکت با ارائه ویژگیهای نوآورانه مانند "تضمین کمترین قیمت و عودت ۲ برابری ما به تفاوت"، تلاش کرده تا اعتماد کاربران را جلب کنند و تجربهای شفاف و سودمند برای آنها فراهم آورند.
هدف از تضمین کمترین قیمت چیست؟
افزایش اعتماد کاربر: وقتی کاربران بدانند اگر قیمت ارزانتری پیدا کنند، امکان جبران وجود دارد، اعتماد بیشتری به پلتفرم خواهند داشت.
- تشویق به انتخاب سفرمارکت: کاربران ممکن است به جای جستوجوی جداگانه در سایتهای مختلف، مستقیماً از سفرمارکت شروع کنند؛ چون احساس میکنند کمتر احتمال دارد قیمت بهتری جاهای دیگر پیدا کند.
- رقابتپذیری قیمتی: این ویژگی به سفرمارکت فشار میآورد تا تأمینکنندگان خود را انتخاب کند که قیمت رقابتی ارائه میدهند.
- کاهش جابهجایی مشتریان: وقتی کاربر بداند اگر جای دیگر ارزانتر باشد، تفاوت پرداخت میشود، از تمایلش به ترک پلتفرم کاسته میشود.
مفهوم تضمین کمترین قیمت در خرید بلیط هواپیما
مفهوم تضمین کمترین قیمت بلیط هواپیما در سفرمارکت به معنای این است که اگر شما بلیطی را از این پلتفرم خریداری کنید و ظرف مدت کوتاهی (معمولاً ۳ ساعت) همان پرواز را در وبسایتی معتبر با قیمتی پایینتر پیدا کنید، سفرمارکت متعهد میشود که تفاوت قیمت را جبران کند – و نه فقط جبران، بلکه دو برابر آن را به حساب شما واریز نماید. این تضمین بر روی بلیطهای هواپیما تمرکز دارد و شامل پروازهای داخلی تمام شهرهای ایران و همچنین پروازهای خارجی به مقاصد محبوب مانند ترکیه، دبی، عراق، ایروان و مسکو (و بالعکس) میشود.
چگونه سفرمارکت اختلاف قیمت را جبران میکند؟
سفرمارکت اختلاف قیمت را با واریز دو برابر تفاوت به کیف پول کاربری جبران میکند. کیف پول دیجیتال در حساب کاربری شما، جایی است که این اعتبار ذخیره میشود و میتوانید از آن برای خریدهای بعدی مانند بلیطهای اضافی یا رزرو هتل، استفاده کنید. این واریز پس از بررسی درخواست (معمولاً در ۱ تا ۲ روز کاری) انجام میشود و قابل برداشت به صورت نقدی نیست. فرایند جبران بر اساس تطابق دقیق پروازها محاسبه میشود: ایرلاین، شماره پرواز، تاریخ، ساعت، کلاس صندلی و قوانین بلیط باید کاملاً یکسان باشند.
مثال کاربردی از برابری ما به تفاوت
فرض کنید شما یک بلیط تهران - استانبول را در تاریخ معینی از سفرمارکت به قیمت ۱۰ میلیون تومان خریدهاید. بعد از خرید، در یک سایت معتبر دیگر همان بلیط با شرایط دقیق (همان تاریخ، همان ایرلاین، ساعت مشابه، هزینه بار مشابه) به قیمت ۹ میلیون و پانصد هزار تومان پیدا میکنید. اگر شرایط طرح برقرار باشد، شما درخواست عودت تفاوت (۵۰۰ هزار تومان) میدهید، سفرمارکت بررسی میکند و اگر تأیید شود، یک میلیون تومان به کیف پول شما برمیگرداند.
شرایط برگشت دو برابر ما به تفاوت
- درخواست باید در بازه زمانی مشخصی پس از خرید ثبت شود (مثلاً ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از خرید).
- قیمت مدعی شده باید مربوط به زمانی بعد از خرید شما نباشد (نباید قیمت جدیدی ارائه شده باشد به دلایل تغییر در بازار).
- قیمت ادعا شده باید شامل همان شرایط خرید شما باشد (کلاس پرواز، خدمات همراه، هزینه بار، نوع بلیط، شرایط کنسلی یا تغییرات و …).
- قیمت ادعا شده باید از منبعی معتبر و فعال باشد.
چه پروازهایی مشمول برگشت دو برابر مابهالتفاوت هستند؟
- همه پروازهای داخلی ایران مانند تهران–مشهد، شیراز–تبریز و سایر مسیرها
- پروازهای خارجی به مقاصد زیر و بالعکس:
- ترکیه از تمام شهرها
- دبی از تمام شهرها
- عراق از تمام شهرها
- ایروان (تهران–ایروان و بالعکس)
- مسکو (تهران–مسکو و بالعکس)
مدارک یا اطلاعات مورد نیاز برای ثبت درخواست
برای ثبت، به ۱ تا ۴ اسکرینشات واضح از صفحه قیمت نهایی سایت دیگر نیاز دارید که شامل ایرلاین، شماره پرواز، تاریخ، ساعت، کلاس و قوانین بلیط باشد. همچنین، URL دقیق صفحه را وارد کنید تا تیم پشتیبانی بتواند سریعتر بررسی کند. این مدارک باید خوانا و بدون ویرایش باشند تا از صحت ادعا اطمینان حاصل شود. بدون اینها، فرایند متوقف میشود.
مراحل ثبت درخواست عودت ما به تفاوت
ثبت درخواست ساده و آنلاین است و از طریق حساب کاربری انجام میشود. این مراحل به شما کمک میکند تا بدون دردسر، از حق خود بهره ببرید.
نحوه ثبت درخواست در حساب کاربری
- وارد حساب کاربریتان در سفرمارکت شوید.
- به بخش «پشتیبانی» یا «درخواست استرداد / عودت تفاوت قیمت» بروید.
- فرم مخصوص درخواست تفاوت قیمت را تکمیل کنید: شامل اطلاعات خرید، ادعا، لینک یا تصویر قیمت پایینتر و توضیح.
- درخواست را ارسال کنید و رسید یا شماره رهگیری دریافت کنید.
پرسشهای متداول درباره عودت ۲ و تضمین کمترین قیمت
- کدام پروازها شامل تضمین میشوند؟ تمام پروازهای داخلی و خارجی به ترکیه، دبی، عراق، ایروان و مسکو.
- چقدر زمان برای ثبت درخواست دارم؟ حداکثر ۳ ساعت پس از خرید.
- چگونه جبران میشود؟ دو برابر اختلاف به کیف پول واریز میشود، این مقدار فقط برای خرید در سفرمارکت قابل استفاده است.
- چه مدارکی نیاز است؟ اسکرینشات و URL سایت دیگر.
- زمان بررسی چقدر است؟ ۱ تا ۲ روز کاری.
کلام آخر
ویژگی تضمین کمترین قیمت و عودت ۲ برابری یکی از ابزارهای قدرتبخش به اعتماد مشتری در پلتفرمهای فروش بلیط است. اگر شرکتها آن را به درستی طراحی کنند، هم کاربر احساس امنیت بیشتری دارد، هم رقابت قیمت سالمتری شکل میگیرد. برای استفاده مؤثر از این ویژگی، حتماً باید شرایط را به دقت مطالعه کنید: زمان ثبت درخواست، نحوه تطبیق شرایط، معتبر بودن منبع قیمت پایینتر و مدارک لازم.