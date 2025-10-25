راز افزایش ماندگاری سرامیک خودرو در شرایط آب و هوایی ایران

به گزارش ایلنا؛ قبل از اینکه به راه های افزایش ماندگاری سرامیک خودرو بپردازیم، بهتر است تعریفی از پوشش نانو سرامیک داشته باشیم.

نانو سرامیک خودرو در چند سال اخیر به یکی از محبوب ترین خدمات مراقبت بدنه خودرو تبدیل شده است. این پوشش در اصل یک پلیمر مایع است که بعد از اجرا روی بدنه، با رنگ خودرو پیوند برقرار می کند و لایه ای محکم شفاف شیشه ای نامرئی روی سطح ایجاد می کند.

نتیجه این کار، سطحی درخشنده و مقاوم در برابر آلودگی های شیمیایی و رطوبت است. پوشش نانو سرامیک خودرو از رنگ بدنه خودرو در برابر آلودگی های شیمیایی محافظت می کند و همچنین به بدنه خاصیت آبگریزی می دهد. خاصیت آب گریزی یا به اصطلاح "هیدروفوبیک" باعث می شود قطرات آب روی بدنه نماند و به سمت پایین لیز بخورد.

مزایای سرامیک بدنه خودرو

پوشش سرامیکی علاوه بر زیبایی، از رنگ خودرو در برابر آسیب های محیطی هم محافظت می کند. از مهم ترین مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جلوگیری از تاثیر اشعه فرابنفش و کاهش احتمال کدر شدن رنگ

مقاومت در برابر باران های اسیدی، فضولات پرندگان و صمغ درختان

ایجاد درخشندگی و عمق رنگ چشمگیر در بدنه خودرو

سهولت در شستشو به دلیل خاصیت آب گریزی

جلوگیری از جمع شدن آب بر روی بدنه و جلوگیری از ایجاد لکه به دلیل خاصیت آبگریزی

به همین دلایل، نانو سرامیک خودرو به یکی از محبوب ترین پوشش های محافظتی و زیبایی خودرو در طی سال های اخیر تبدیل شده است.

روش های افزایش ماندگاری سرامیک خودرو

برای اینکه پوشش سرامیکی خودرو دوام بیشتری داشته باشد، رعایت چند نکته ساده اما مهم ضروری است. در ادامه به 7 روش موثر برای افزایش ماندگاری سرامیک خودرو اشاره می کنیم.

1. استفاده از شامپو مخصوص ماشین سرامیک شده با PH خنثی

یکی از مهم ترین اصول در شستشوی خودرو سرامیک شده، استفاده از شامپوی مخصوص ماشین های سرامیک شده است. شامپوهایی با PH خنثی بهترین گزینه اند چون باعث آسیب به لایه سرامیکی نمی شوند و چربی و آلودگی را به خوبی پاک می کنند. قبل از استفاده، طبق دستور روی محصول، شامپو سرامیک را با آب رقیق کنید تا کف کافی ایجاد شود. استفاده از کف پاش یا تورنادور هم کیفیت شستشو را بالا می برد.

2. پرهیز از آب سنگین و دارای املاح

آب با املاح زیاد یا به اصطلاح آب سنگین، باعث لکه و رسوب روی بدنه می شود و در طول زمان به پوشش سرامیکی آسیب می زند. برای شستشو بهتر است از آب تصفیه شده یا مقطر استفاده کنید تا بدنه کاملا تمیز و بدون لکه بماند.

3. انتخاب ابزار شستشوی مناسب

برای شستشوی خودرو از دستمال خودرو میکروفایبر نرم استفاده کنید تا خط و خش روی بدنه ایجاد نشود. هرگز از اسفنج زبر یا پارچه معمولی استفاده نکنید، چون این وسایل می توانند لایه سرامیکی را خراش دهند و درخشش خودرو را از بین ببرند.

4. آبکشی کامل و خشک کردن درست

باقی ماندن کف یا قطرات آب روی بدنه می تواند باعث ایجاد لکه شود. پس از شستشو، بدنه را کامل آبکشی کنید و سپس با حوله میکروفایبر تمیز خشک نمایید. خشک کردن اصولی نقش زیادی در افزایش ماندگاری سرامیک خودرو دارد.

5. استفاده نکردن از چادر خودرو

خیلی ها تصور می کنند با کشیدن چادر روی خودرو از آن محافظت می کنند، اما این کار برای خودروهای سرامیک شده کاملا اشتباه است. چادر باعث گرم شدن رنگ بدنه و در نهایت آسیب به لایه سرامیکی می شود. بهتر است خودرو را در پارکینگ سرپوشیده یا زیر سایبان نگه دارید.

6. رعایت فاصله مناسب هنگام شستشو با واترجت

اگر خودرو را به کارواش می برید، حتما مطمئن شوید اپراتور فاصله حداقل یک متر را بین لنس کارواش و بدنه حفظ می کند. فشار زیاد آب از فاصله نزدیک ممکن است به پوشش سرامیکی آسیب بزند. خاصیت آب گریزی سرامیک باعث می شود شستشو حتی با فشار معمولی هم به خوبی انجام شود و بنابراین نیاز به فشار زیاد آب نیست.

7. اجرای سرامیک در مراکز معتبر

در نهایت، کیفیت و دوام سرامیک تا حد زیادی به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر هنوز خودرویتان را سرامیک نکرده اید، حتما کار را به مراکز معتبر و افراد متخصص بسپارید. استفاده از مواد اصل و اجرای دقیق باعث می شود لایه سرامیکی به طور کامل با رنگ خودرو پیوند بخورد و برای مدت طولانی دوام بیاورد. در این ارتباط ما مرکز دیتیلینگ خودرو کارواکس را پیشنهاد میکنیم. این مرکز جامع، لوکس و حرفه ای با درخ اختیار داشتن نیروی حرفه ای و متعهد، استفاده از تجهیزات پیشرفته و مواد و محصولات برند اورجینال بهترین خدمات را با ضمانت کیفیت اجرای کار ارائه می دهد. فقط کافیست کارواکس را در گوگل و شبکه های اجتماعی سرچ کنید و با مشاوران آن ارتباط بگیرید.

جمع بندی

سرامیک خودرو یکی از بهترین روش ها برای محافظت از رنگ و افزایش زیبایی بدنه است، اما ماندگاری آن به نحوه نگهداری آن توسط مالک بستگی دارد. رعایت اصولی مثل شستشو با شامپو مناسب، استفاده نکردن از چادر، خشک کردن درست و مراجعه به مراکز حرفه ای که ما در این مقاله به طور کامل به آن اشاره کردیم؛ همگی باعث افزایش ماندگاری سرامیک خودرو می شوند.

اگر به تازگی خودرویتان را سرامیک کرده اید یا قصد دارید این کار را انجام دهید، به یاد داشته باشید که در کنار سپردن اجرای کار به افراد حرفه ای؛ نگهداری درست توسط شما به عنوان مالک خودرو نیز کلید دوام و درخشش طولانی مدت و افزایش ماندگاری سرامیک خودرو حتی در آب و هوای ایران است. در نتیجه، هم ظاهر خودرو همیشه نو و درخشان می ماند و هم ارزش آن در بازار حفظ می شود.

