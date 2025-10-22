مهریه پس از فوت شوهر چگونه قابل مطالبه است؟

وضعیت مهریه در صورت فوت شوهر

مهریه یک دین بر ذمه شوهر است و حتی پس از فوت نیز امکان مطالبه آن وجود دارد. تفاوتی ندارد که زوجه دائمی یا موقت باشد در هر صورت پس از فوت همسرش می تواند برای دریافت مهریه اقدام کند. مبلغ مهریه از محل ترکه باقی مانده از متوفی پرداخت می شود و تحقق یا عدم تحقق نزدیکی هیچ تاثیری در این زمینه ندارد.

زوجه در هر صورت حق مطالبه مهریه را پس از فوت همسر دارد و می تواند تمام مبلغ آن را دریافت نماید. در مواقعی مانند طلاق توافقی یا هر نوع طلاق دیگری تحقق یا عدم تحقق نزدیکی در مطالبه مهریه تاثیر دارد و در صورت عدم نزدیکی زن مالک نیمی از مهریه خواهد بود.

مراحل قانونی برای مطالبه مهریه پس از فوت

زن پس از فوت شوهر از دو راه قانونی می تواند برای مطالبه مهریه خود اقدام کند که در ادامه به شرح آنها می پردازیم:

اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد

سند ازدواج یک سند کاملا رسمی است و زوجه می تواند از طریق تعهدات مندرج در آن برای دریافت مهریه خود اقدام کند. اگر زوجه بخواهد مهریه اش را از این طریق مطالبه کند باید به دفترخانه محل وقوع عقد به همراه سند ازدواج مراجعه نماید. سردفتر مدارک را بررسی کرده و اقدام به صادر کردن اجرائیه پرداخت مهریه میکند.

پس از صادر کردن این اجرائیه اطلاع رسانی های لازم به وراث صورت می گیرند. اگر وراث ظرف ده روز برای پرداخت مهریه اقدام نکنند ترکه متوفی مهر و موم و توقیف خواهند شد. دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت در مواقعی که اموالی از شوهر بر جای مانده باشند ساده است در غیر این صورت زوجه باید از طریق دادگاه اقدام کند.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

همانطور که پیش تر اشاره کردیم اگر مطالبه مهریه از روش اجرای ثبت امکانپذیر نباشد زوجه باید از طریق دادگاه درخواست خود را ارائه دهد. اگر ترکه متوفی برای پرداخت مهریه زن کافی نباشند امکان طلب مابقی آن از ورثه وجود ندارد.

در واقع میتوان گفت هیچکدام از ورثه الزامی برای پرداخت دیون متوفی ندارند و زن نمی تواند پس از فوت همسر خود از پدر شوهر یا اقوام شوهر مهریه اش را مطالبه کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که زن به غیر از دریافت مهریه بعد از فوت شوهر از سهم الارث معین خود نیز می تواند بهره مند شود.

نقش وراث و اموال متوفی در پرداخت مهریه

پرداخت بدهی های متوفی مانند مهریه بر تقسیم ارث مقدم است. در واقع تا زمانی که بدهی های متوفی پرداخت نشوند امکان تقسیم ارث بین ورثه وجود ندارد. در اصل میتوان گفت که همسر متوفی صاحب دین است و تنها یک وارث محسوب نمی شود و همانطور که پیش تر اشاره کردیم به غیر از اموال متوفی می تواند مهریه خود را نیز دریافت کند.

همانطور که بیان کردیم ورثه وظیفه ای برای پرداخت مهریه از اموال و دارایی های خود ندارند و تنها مسئولیت آنها به سهمی محدود می شود که از اموال متوفی به ارث می برند. در واقع ورثه با رضایت خود می توانند مبلغ مهریه را پرداخت کنند اما هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد.

نکات مهم حقوقی برای دریافت مهریه بعد از فوت شوهر

در این بخش از مطلب قصد داریم شما عزیزان را با نکات مهم حقوقی برای دریافت مهریه بعد از فوت شوهر آشنا کنیم:

پرداخت مهریه از ماترک متوفی

بر اساس قانون، مهریه جزء بدهی های ممتاز محسوب می شود و قبل از اینکه اموال بین ورثه تقسیم شود باید پرداخت گردد. مفهوم این موضوع این است که میزان مهریه زن در ابتدا محاسبه می شود و بقیه اموال بین ورثه تقسیم خواهند شد.

اثبات و ثبت مهریه

زن برای مطالبه مهریه باید سند و مدرک رسمی که نشان می دهد مقدار مهریه چقدر است را ارائه دهد. همانطور که وکالت در طلاق می تواند نقش مهمی را در موفقیت پرونده ایفا کند کمک گرفتن از یک مشاور حقوقی نیز کمک بسیاری به شما در اثبات میزان مهریه خواهد کرد.

توجه به نوع مهریه

نوع مهریه نیز در صورت فوت شوهر می تواند در نحوه مطالبه آن تاثیر داشته باشد. چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد زن این امکان را دارد که آن را بدون هیچ شرطی مطالبه کند. در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد توان مالی مرد در هنگام حیات او باید به طور کامل بررسی گردد.

مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر

یکی از سوالات بسیار رایجی که در این زمینه وجود دارد در رابطه با مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر است. اگر از یک وکیل طلاق توافقی یا وکیل مهریه سوال بپرسید قطعا به شما خواهند گفت که هم زن اول و هم زن دوم می توانند به طور تمام و کمال از مهریه خود بهره مند شوند.

در واقع ملاک اصلی همسر اول یا دوم بودن نیست بلکه ثبت رسمی مهریه در عقدنامه است که اهمیت دارد. چنانچه مهریه پرداخت نشود هر دو همسر این حق را دارند که از اموال شوهر مهریه خود را مطالبه کرده و اقدام قانونی کنند.

سخن پایانی

در این مطلب سعی کردیم اطلاعاتی در رابطه با اینکه مهریه پس از فوت شوهر چگونه قابل مطالبه است در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. در قوانین کشور ما برای سقف مهریه هیچ محدودیتی پس از فوت همسر وجود ندارد و زن می تواند تمام مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است را مطالبه نماید.

برای اینکه بتوانید در مدت زمان کوتاه تری به نتیجه مطلوب خود دست پیدا کنید، توصیه می کنیم از گروه وکلای فراز کمک بگیرید. وکلای این مجموعه با تسلط کامل بر قوانین مدنی و رویه های قضایی مربوط به مهریه، به شما کمک می کنند تا با دید بازتر و اطمینان خاطر بیشتری این مسیر را طی کنید.

