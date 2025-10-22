ناسا الکتریک؛ از همکاری با آلمانها و چینیها تا تولید داخلی و حضور در بازارهای جهانی
برند ناسـا الکتریک که ریشههایش به همکاری پژوهشگران آلمانی و شرکت YIWA NANO Electric در سال ۲۰۰۱ بازمیگردد، امروز با تولید داخلی در کردستان، شبکه گسترده ۱۸۰ نمایندگی خدمات پس از فروش و عرضه مستقیم محصولات از طریق فروشگاه اینترنتی، به یکی از بازیگران شاخص بازار لوازم خانگی ایران بدل شده است. این شرکت با بیش از ۵۰ نوع محصول، استاندارد ملی و گواهی ایزو ۹۰۰۱، بر شعار «خدمترسانی واقعی پس از فروش آغاز میشود» پای میفشارد و گامهای جدی برای حضور در بازارهای بینالمللی برداشته است.
به گزارش ایلنا، در دنیایی که سرعت رشد فناوری هر روز بیشتر میشود، برند «ناسـا الکتریک» توانسته است با اتکاء بر دانش فنی و نگاه مشتریمحور، جایگاه ویژهای در بازار لوازم خانگی ایران پیدا کند. فروشگاه اینترنتی ناسا الکتریک، بهعنوان نمایندگی انحصاری عرضه محصولات این برند در فضای مجازی، پلی مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد کرده است تا مشتریان بتوانند بدون واسطه و با اطمینان خاطر از اصالت کالا، کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش بهرهمند شوند.
ریشههای این برند به سال ۲۰۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که شرکت YIWA NANO Electric با همکاری گروهی از پژوهشگران آلمانی در چین، واحد تحقیق و توسعه خود را در حوزه لوازم خانگی پایهگذاری کرد. چند سال بعد، در سال ۱۳۸۷، شرکت بازرگانی نمانور آریا در ایران با بررسی بازار منطقه، نمایندگی انحصاری این شرکت را برای خاورمیانه دریافت کرد و برند ناسـا الکتریک متولد شد.
حرکت این برند در مسیر توسعه متوقف نماند. از سال ۱۳۹۷، با تأسیس شرکت پیشرو سورین فناور فرتاک و ساخت کارخانهای در استان کردستان، گام بزرگی در جهت تولید داخلی برداشته شد. امروز بیش از ۱۳۰ نیروی متخصص بومی در سه فاز این کارخانه مشغول به تولید بیش از ۵۰ نوع محصول متنوع هستند؛ از لوازم آشپزخانه گرفته تا تجهیزات خانگی مدرن.
در چشمانداز این مجموعه، اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر و توسعه خطوط تولید در اولویت قرار دارد. ناسا الکتریک، کیفیت را تنها در تولید نمیبیند، بلکه خدمات پس از فروش گسترده با بیش از ۱۸۰ نمایندگی فعال در سراسر کشور را بخش اصلی تعهد خود به مشتریان میداند. تمام محصولات این برند دارای نشان استاندارد ملی و گواهی ایزو ۹۰۰۱ هستند که تضمینکننده کیفیت و انطباق با استانداردهای جهانی است.
وبسایت رسمی ناسا سرویس نیز بهمنظور تسهیل در ارائه خدمات پس از فروش طراحی شده است تا مشتریان بتوانند درخواستهای خود را بهصورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
فروشگاه لوازم خانگی ناسا الکتریک امروز با تکیه بر نیروی انسانی توانمند، روحیه خلاقیت و پایبندی به کیفیت، نهتنها در مسیر رشد داخلی بلکه در آستانه حضور جدیتر در بازارهای بینالمللی قرار دارد. این برند باور دارد که «خدمترسانی واقعی، پس از فروش محصول آغاز میشود» و بر همین اساس، هر روز گامی تازه در جهت اعتمادسازی و بهبود تجربه مشتری برمیدارد.