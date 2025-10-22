زرساب؛ چهار دهه درخشش در تولید ظروف نچسب ایرانی با استانداردهای جهانی
شرکت صنعتی زرساب با بیش از چهار دهه تجربه، جایگاهی پیشرو در صنعت تولید ظروف آشپزخانه نچسب کشور به دست آورده است. این مجموعه که از سال ۱۳۶۱ فعالیت خود را با هدف رقابت با برندهای بینالمللی آغاز کرد، امروز با بهرهگیری از مواد اولیه مرغوب اروپایی، شبکه فروش گسترده در سراسر کشور و تمرکز بر طراحی، بستهبندی و خدمات پس از فروش، به نمادی از کیفیت، نوآوری و اعتماد در بازار لوازم خانگی ایران تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، شرکت صنعتی زرساب از سال ۱۳۶۱ با هدف تولید ظروف آشپزخانه نچسب باکیفیت و قابل رقابت با نمونههای بینالمللی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با بهرهگیری از بهترین مواد اولیه اروپایی همچون P.T.F.E و پودرهای رنگ مرغوب، توانسته است محصولات خود را مطابق با استانداردهای داخلی و جهانی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.
از همان ابتدای فعالیت، زرساب تنها به تولید ظروف نچسب بسنده نکرد و برای تکمیل زنجیره تولید، چندین کارگاه تخصصی را نیز راهاندازی کرد. کارگاه ماشینسازی با هدف طراحی، ساخت و تعمیر ماشینآلات و قالبها فعالیت میکند و نقش مهمی در خودکفایی مجموعه دارد. در کنار آن، کارگاه تولید دستهجات باکالیتی برای تولید انواع دستگیره و قطعات جانبی محصولات ایجاد شده است تا کیفیت نهایی تولیدات افزایش یابد. همچنین کارگاه جعبهسازی زرساب با تولید جعبههای لمینتی، کادویی و کارتنهای مادر، بستهبندی محصولات را به شکلی شکیل و حرفهای انجام میدهد.
زرساب علاوه بر تولید صنعتی، به بخشهای هنری و تبلیغاتی نیز توجه ویژه دارد. بخش طراحی و عکاسی شرکت وظیفه طراحی محصولات جدید، بستهبندیهای مدرن و بروشورهای تبلیغاتی را بر عهده دارد تا ظاهر محصولات همتراز با کیفیت آنها باشد.
در حوزه فروش و توزیع، زرساب یکی از گستردهترین شبکههای بازاریابی در کشور را داراست. گروه بازاریابی زرساب با پوشش بیش از ۱۵۰۰ مرکز فروش در سراسر کشور، از فروشگاههای لوازم خانگی گرفته تا فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مصرف، مسئول عرضه مستقیم محصولات به مشتریان است.
افزون بر این، واحد خدمات پس از فروش زرساب با رویکردی مشتریمدار، ضمانتنامههای معتبر و خدمات تعمیر و پشتیبانی گستردهای ارائه میدهد تا رضایت مصرفکنندگان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
امروز زرساب با چهار دهه تجربه، بهعنوان یکی از پیشگامان صنعت تولید ظروف آشپزخانه نچسب در ایران شناخته میشود؛ برندی که ترکیبی از کیفیت، نوآوری، طراحی زیبا و تعهد به رضایت مشتری را در محصولات خود به نمایش میگذارد.