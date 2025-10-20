تاج گل یا باکس گل؟ کدام انتخاب برای ترحیم و تسلیت مناسبتر است
در لحظههایی که غم از دست دادن عزیزی بر دلمان سنگینی میکند، شاید هیچ جملهای برای ابراز تسلیت کافی نباشد. در چنین زمانهایی، گلها به زبان احساس تبدیل میشوند. اما پرسشی که همیشه وجود دارد این است که برای ابراز همدردی، تاج گل ترحیم بفرستیم یا باکس گل تسلیت؟ هر کدام معنا، حس و کاربرد متفاوتی دارند که در ادامه با راهنمای مرسی گل آن را بررسی میکنیم.
تفاوت اصلی تاج گل و باکس گل در چیست؟
تاج گل نمادی از احترام رسمی و حضور اجتماعی است. معمولاً در مراسم ختم، بهشت زهرا یا مساجد استفاده میشود و بیانگر شرکت در غم از دست دادن است. گلهایی مانند مریم، داوودی، لیلیوم و رز سفید بیشترین کاربرد را دارند؛ گلهایی که با رنگهای آرام و خنثی حس وقار و احترام را منتقل میکنند.
در مقابل، باکس گل ترحیم یا باکس گل تسلیت هدیهای احساسیتر و خصوصیتر است. معمولاً برای ارسال به منزل یا محل کار بازماندگان استفاده میشود و هدف آن آرام کردن دلها و یادآوری محبت است.
در طراحی این باکسها از گلهای لطیف مثل رز سفید، ژیپسوفیلا یا گل داوودی استفاده میشود که در کنار رنگهای خاکستری، مشکی و نقرهای جلوهای دلنشین ایجاد میکنند.
در نتیجه میتوان گفت: تاج گل مناسب فضای رسمی و جمعی است، در حالیکه باکس گل مناسب فضای شخصی و احساسی است.
چه زمانی تاج گل ترحیم گزینهی بهتری است؟
اگر میخواهید در مراسمی رسمی مانند ختم یا خاکسپاری شرکت کنید یا از طرف سازمان، مؤسسه یا همکاران تسلیت بفرستید، انتخاب تاج گل ترحیم بهترین گزینه است. در این حالت، حضور یک تاج گل بزرگ با ترکیب گلهای سفید و روبان مشکی حس احترام و وقار را بهخوبی منتقل میکند.
مرسی گل با طراحی انواع تاج گل دو طبقه، تاج گل ترحیم لاکچری و تاج گل خیریه به شما این امکان را میدهد که پیام همدردی خود را با بهترین کیفیت منتقل کنید.
از ویژگیهای این محصولات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
ظاهر باشکوه و جلوهی رسمی
-
مناسب برای ارسال از طرف شرکتها یا گروهها
-
امکان درج نام فرستنده روی روبان مخصوص
-
ارسال فوری تاج گل به بهشت زهرا با تضمین زمانبندی دقیق
اگر بهدنبال هدیهای هستید که نام شما را در میان سایر تاجها برجسته کند، انتخاب تاج گل مرسی گل کاملاً مناسب است.
چه زمانی باکس گل تسلیت انتخاب مناسبی است؟
برای موقعیتهایی که حضور فیزیکی در مراسم ممکن نیست یا میخواهید احساس خود را به شکلی صمیمی و محترمانه منتقل کنید، باکس گل ترحیم بهترین انتخاب است.
باکس گلها در طرحهای مختلف مانند باکس شیشهای گل رز، باکس چوبی گل طبیعی، باکس گل رز سفید و داوودی طراحی میشوند. این گزینه برای ارسال به منزل، بیمارستان یا دفتر کار بسیار مناسب است.
مزایای انتخاب باکس گل تسلیت:
-
طراحی لوکس و ماندگار
-
ارسال آسان و سریع
-
مناسب برای هدیه فردی یا خانوادگی
-
امکان اضافه کردن کارت تسلیت یا پیام دلنوشته
-
ماندگاری بیشتر نسبت به تاج گل
مرسی گل در طراحی انواع باکس گل طبیعی و باکس گل رز جاودان تجربهای خاص دارد. این محصولات نهتنها جلوهای زیبا دارند، بلکه باعث میشوند پیام همدردی شما به شکلی دلنشین و متفاوت منتقل شود.
مقایسه تاج گل و باکس گل از نظر کاربرد، قیمت و احساس
|
تاج گل ترحیم
|
باکس گل تسلیت
|
ویژگی
|
رسمی، محترمانه و سازمانی
|
صمیمی، آرامبخش و احساسی
|
احساس منتقلشده
|
مراسم ختم، مسجد، بهشت زهرا
|
منزل یا محل کار بازماندگان
|
محل استفاده
|
۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان
|
۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان
|
میانگین قیمت
|
داوودی، مریم، رز سفید
|
رز سفید، لیلیوم، گل خشک جاودان
|
نوع گل
|
رسمی و نمادین
|
شخصی و ماندگار
|
نوع هدیه
تأثیر رنگ و گل در انتقال احساس تسلیت
رنگ در گلآرایی ترحیم نقش مهمی دارد. رنگ سفید نماد پاکی و آرامش روح است، رنگ سبز نشانهی زندگی دوباره و رنگ بنفش، احترام و وقار را منتقل میکند.
به همین دلیل، ترکیب این رنگها در تاج گل ترحیم یا باکس گل تسلیت باعث میشود پیام همدردی عمیقتری ارسال شود.
در طراحیهای مرسی گل همیشه تلاش میشود تعادل رنگ و نوع گل حفظ شود تا نتیجه نهایی علاوه بر زیبایی، بار احساسی مثبتی نیز داشته باشد. برای مثال:
-
رز سفید برای پاکی روح
-
داوودی برای آرامش و صبر
-
مریم برای جاودانگی یاد عزیزان
نکاتی برای انتخاب بهتر میان تاج گل و باکس گل
-
اگر تسلیت از طرف جمع یا سازمان است، تاج گل مناسبتر است.
-
برای ارسال شخصی یا صمیمی، باکس گل گزینهی بهتری است.
-
اگر میخواهید هدیهتان ماندگارتر باشد، از باکس رز جاودان مرسی گل استفاده کنید.
-
همیشه پیام کوتاه و محترمانهای همراه گل بفرستید تا تأثیر بیشتری داشته باشد.
-
در صورتی که زمان کمی دارید، مرسی گل امکان سفارش فوری آنلاین و ارسال در همان روز را فراهم کرده است.
چرا مرسی گل انتخابی قابل اعتماد است؟
سایت mercigol.ir یکی از معتبرترین فروشگاههای آنلاین گل در تهران است که با چند سال سابقه درخشان، در زمینه طراحی و ارسال تاج گل ترحیم، باکس گل تسلیت، سبد گل و گلآرایی مراسم فعالیت دارد.
تمام سفارشها با گلهای تازه روز، طراحی دقیق و قیمت منصفانه انجام میشوند.
مزیت مهم مرسی گل نسبت به رقبا:
-
تنوع بسیار بالا در مدلها و قیمتها
-
تحویل بهموقع در محل مراسم یا آدرس منزل
-
امکان انتخاب بر اساس بودجه
-
پشتیبانی تلفنی و آنلاین برای راهنمایی خرید
با مرسی گل میتوانید مطمئن باشید که احساس احترام و همدردی شما، به زیباترین شکل منتقل خواهد شد.
سوالات متداول
۱. باکس گل ترحیم مناسبتر است یا تاج گل؟
اگر مراسم رسمی یا عمومی است، تاج گل ترحیم گزینه مناسبتری است.
اما برای ارسال شخصی یا ابراز احساسات صمیمی، باکس گل تسلیت انتخابی احساسیتر و متفاوتتر خواهد بود.
۲. آیا مرسی گل ارسال فوری تاج گل به بهشت زهرا دارد؟
بله، مرسی گل ارسال فوری تاج گل و باکس گل را در تهران و بهشت زهرا انجام میدهد تا سفارش شما بهموقع به مقصد برسد.
۳. قیمت تاج گل ترحیم و باکس گل چقدر است؟
بهصورت میانگین، قیمت تاج گل ترحیم از حدود ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان متغیر است و باکس گل تسلیت از حدود ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان بسته به نوع گل و طراحی متفاوت است.
۴. آیا میتوان پیام تسلیت شخصی به باکس گل اضافه کرد؟
بله، شما میتوانید هنگام ثبت سفارش در مرسی گل کارت تسلیت یا روبان اختصاصی با پیام دلخواه خود را به همراه باکس گل اضافه کنید.
نتیجهگیری
اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم، انتخاب بین تاج گل و باکس گل بستگی به موقعیت و نوع رابطه شما با خانواده متوفی دارد.
برای مراسم رسمی، تاج گل ترحیم مرسی گل جلوهای باوقار و شایسته دارد.
اما برای ابراز صمیمیت شخصی، باکس گل تسلیت مرسی گل احساس آرامش بیشتری منتقل میکند.
در هر دو حالت، مرسی گل در کنار شماست تا با طراحی هنرمندانه و تحویل دقیق، حس احترام و عشق را به شکلی ماندگار بیان کند.