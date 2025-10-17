از لبخند مهر با هدیه آلومینیوم المهدی به بهزیستی هرمزگان تا حمایت مالی برای پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی در بندرخمیر

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی با اشاره به رویکرد اجتماعی این مجموعه تولیدی گفت: در آلومینیوم المهدی، صنعت را صرفاً تولید نمی‌دانیم. نگاه ما به توسعه، نگاهی انسانی است که سلامت، آموزش و کرامت اجتماعی را در کنار مأموریت‌های تخصصی قرار می‌دهد.

حمایت مالی برای پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی در بندرخمیر

حمید رجب‌پور افزود: این باور، ما را به سمت مشارکت در حوزه‌هایی سوق داده که مستقیماً با زندگی مردم منطقه در ارتباط است و در این زمینه از مهرماه سال گذشته، با همکاری مرکز مشاوره ژنتیک بهزیستی هرمزگان، زمینه انجام آزمایش‌های ژنتیکی برای خانواده‌های در معرض خطر در شهرستان بندرخمیر فراهم شد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی خاطر نشان کرد: این طرح با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای ژنتیکی و کاهش نگرانی‌های خانواده‌ها آغاز شد و تا امروز، با تخصیص حدود ۲۰ میلیارد ریال، به صورت مستمر ادامه یافته است. این اقدام گامی در جهت صیانت از سلامت نسل‌های آینده و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از معلولیتهای قابل پیشگیری بوده است.

رجب‌پور بیان داشت: در حوزه آموزش نیز، این شرکت با نگاهی مسئولانه وارد عمل شده است. تهیه و تجهیز کانکس‌های آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و همچنین توزیع ۴۸۰ بسته لوازم التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید، بخشی از تلاش‌هایی است که با هدف حمایت از عدالت آموزشی و تقویت انگیزه تحصیل در میان دانش آموزان انجام شده است. این اقدامات با شناخت دقیق از نیازهای واقعی خانواده‌ها و در تعامل نزدیک با نهادهای اجتماعی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی را بخشی از هویت سازمانی خود می‌دانیم. در تعامل با سازمان بهزیستی، تلاش کرده‌ایم تا نیازهای واقعی مددجویان را شناسایی و بر اساس آن، برنامه‌هایی طراحی کنیم که اثربخشی ملموس داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی گفت: این همکاری‌ها مسیر تازهای برای هم‌افزایی میان صنعت و نهادهای اجتماعی گشوده و زمینه ساز شکل‌گیری اعتماد متقابل شده است.

تقدیر مدیرکل بهزیستی هرمزگان از اقدامات آلومینیوم المهدی

مدیر کل بهزیستی هرمزگان، گفت: شرکت آلومینیوم المهدی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی ۴۸۰ بسته لوازم التحریر را به دانش آموزان مددجوی این مجموعه هدیه داد.

سامیه جهانشاهی تاکید کرد: در این طرح نیکوکارانه که با هدف حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان خانواده‌های کم‌بضاعت و کاهش دغدغه‌های آنان اجرا شد، بسته‌های کمک‌آموزشی بین دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی در مناطق مختلف استان هرمزگان توزیع شد.

وی با تشکر از این حرکت ارزشمند شرکت آلومینیوم المهدی، این اقدام را «گامی مؤثر در جهت عدالت آموزشی و تقویت روحیه علم آموزی در بین دانش آموزان نیازمند» عنوان کرد.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی صنایع و مؤسسات اقتصادی همانند شرکت آلومینیوم المهدی، نقشی بی‌بدیل در ایجاد نشاط اجتماعی و حمایت از سرمایه‌های آینده این مرز و بوم دارد. این همکاریها، نه تنها بخشی از مشکلات معیشتی خانواده‌ها را کاهش میدهد، بلکه پیام‌آور فرهنگ نوع‌دوستی و همبستگی در جامعه است.

