استعلام قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه 23 مهر 1404

استعلام قیمت طلا از سایت معتبر طلا تودی، سکه و ارز در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته و نرخ‌ها با افزایش محسوسی همراه شده است.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده:

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت حدود ۱۱ میلیون تومان در حال معامله است.

بهای هر تمام سکه طرح جدید به ۱۱۴ میلیون تومان رسیده است.

تمام سکه طرح قدیم نیز با نرخ ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت نیم سکه در بازار ۵۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

ربع سکه نیز با نرخ ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود.

همچنین نرخ ارز نیز با افزایش همراه بوده است؛ به‌طوری‌که هر دلار آمریکا با قیمت ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان و هر یورو با نرخ ۱۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان داد و ستد می‌شود.

در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا با نرخ ۴۲۱۷ دلار معامله می‌شود که این موضوع بر روند افزایشی قیمت طلا در بازار داخلی نیز تأثیر گذاشته است.

کارشناسان بازار معتقدند افزایش تقاضا، نوسانات ارزی و تحولات جهانی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر بوده است.