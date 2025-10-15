ساعت های دونالد ترامپ؛ نگاهی به سلیقه و سبک زندگی او
در دنیای چهرههای مشهور، ساعت فقط وسیلهای برای دانستن زمان نیست؛ بیانی از شخصیت و نگاه فرد به زندگی است. دونالد ترامپ هم از این قاعده مستثنی نیست. او در انتخاب ساعتهایش، ترکیبی از تجمل، نظم و سلیقه کلاسیک را نشان میدهد.
در دنیای چهرههای مشهور، ساعت فقط وسیلهای برای دانستن زمان نیست؛ بیانی از شخصیت و نگاه فرد به زندگی است. دونالد ترامپ هم از این قاعده مستثنی نیست. او در انتخاب ساعتهایش، ترکیبی از تجمل، نظم و سلیقه کلاسیک را نشان میدهد.
“US presidents and watches are a notorious combination: … the timepieces on the wrist can be understood as a mirror of one’s own personality.”
«رؤسای جمهور و ساعتها ترکیب شناختهشدهای هستند؛ ساعت روی مچ میتواند بازتابی از شخصیت فرد باشد.» — Montredo (2020)
ترامپ سالهاست که به عنوان یکی از چهرههای شاخص در دنیای تجارت و رسانه شناخته میشود و انتخاب ساعتهایش، همانند سبک گفتارش، توجه بسیاری را جلب کرده است. اگر شما هم به دنبال خرید ساعت اصل مردانه هستید پیشنهاد می کنم این مدل های معرفی شده در این مطلب را از دست ندهید.
سه ساعت محبوب ترامپ
|رتبه
|برند و مدل
|ویژگی شاخص
|۱
|Vacheron Constantin Historiques Ultra-Fine 1968
|طراحی مینیمال، ظرافت بینظیر
|۲
|Rolex Day-Date “President”
|ترکیب کلاسیک از طلا و قدرت
|۳
|Patek Philippe Golden Ellipse
|
طراحی بیضی با الهام از نسبت
۱. Vacheron Constantin Historiques Ultra-Fine 1968
ساعتی با طراحی مربع و بدنهی رزگلد که به ظرافت و دقت شهرت دارد. ضخامت تنها ۱٫۶۴ میلیمتر آن را در ردهی نازکترین ساعتهای جهان قرار میدهد.
“With an overall height of only 1.64 mm, it is one of the thinnest movements in the world.” — Montredo
این ساعت نمادی از علاقه به طراحی کلاسیک و بیهیاهوست؛ انتخابی برای افرادی که به کیفیت و دقت اهمیت میدهند، نه صرفاً به نمایش ظاهری.
۲. Rolex Day-Date “President”
مدلی که بهعنوان «ساعت رؤسا» شناخته میشود. نخستین بار در سال ۱۹۵۶ معرفی شد و اولین ساعتی بود که تاریخ و روز هفته را بهصورت کامل نمایش میداد.
“This model was the first watch ever that could display both the date and the day of the week written-out.” — Montredo
ترکیب طلای زرد، بند سهتکه مخصوص و فرم درخشان، این ساعت را به یکی از محبوبترین مدلها میان مدیران و چهرههای رسمی تبدیل کرده است.
ترامپ نیز با انتخاب آن، سلیقهای نزدیک به سبک کلاسیک و لوکس را نشان داده است.
۳. Patek Philippe Golden Ellipse
این ساعت با بدنهای از طلای زرد و طراحی بیضی شکلش، یکی از نمادهای سادگی و هماهنگی در دنیای ساعتسازی است.
طراحی آن بر پایهی نسبت طلایی انجام شده. نسبتی که در هنر و معماری به عنوان سمبل زیبایی شناخته میشود.
“The design was first introduced in 1968 and is based on the principle of the ‘golden ratio’.” — Montredo
این مدل برای افرادی مناسب است که زیبایی را در تعادل و سادگی میبینند، نه در زرقوبرق اغراقآمیز.
نگاه کلی به انتخابهای ترامپ
انتخاب ساعتهای ترامپ نشان میدهد او علاقهمند به سبکهای سنتی، رنگهای گرم و طراحیهای لوکس اما کلاسیک است.
در میان گزینههای او خبری از ساعتهای دیجیتال یا اسپرت نیست؛ چیزی که با روحیهی منظم و رسمی او هماهنگتر به نظر میرسد.
چند ویژگی مشترک در انتخابهای او:
- استفاده از طلای زرد یا رز، نشانهی علاقه به جلوهی لوکس و رسمی
- تمایل به صفحات ساده و شفاف بدون تزئینات اضافی
- ترجیح برندهای سوئیسی معتبر با سابقهی طولانی
- تمرکز بر سبک کلاسیک بهجای طراحیهای مدرن یا هوشمند
نگاهی کوتاه به برند ساعت ترامپ
ترامپ چند سال پیش خط تولید ساعتهای شخصی خود را معرفی کرد؛ مجموعهای از مدلهای اقتصادی تا نسخههای خاص با توربیون.
The collection of Trump-branded watches released last year, including a $100,000 tourbillon as well as more pedestrian models coming in around $500.
با این حال، او کمتر از ساعت برند خودش استفاده کرده است و معمولاً ترجیح میدهد از برندهای جهانی شناختهشده استفاده کند.
جدول مقایسهای ساعتهای محبوب ترامپ
|برند
|طراحی
|جنس بدنه
|محدوده قیمت تقریبی
|سبک کلی
|Vacheron Constantin
|مربعی و مینیمال
|رزگلد
|۴۰–۵۰ هزار دلار
|رسمی و دقیق
|Rolex Day-Date
|گرد، کلاسیک
|طلای زرد
|۳۰–۳۵ هزار دلار
|رسمی و باشکوه
|Patek Philippe
|بیضی، ساده
|طلای زرد
|۲۰–۲۵ هزار دلار
|هنری و هماهنگ
آنچه میتوان از سلیقهی ترامپ آموخت
اگرچه انتخاب ساعت موضوعی شخصی است، اما برخی اصول کلی از سبک او قابل برداشت است:
- سادگی همیشه نشانهی کمبودن نیست؛ گاهی قدرت در طراحی مینیمال نهفته است.
- رنگ و جنس ساعت باید با موقعیت هماهنگ باشد — طلایی برای جلسات رسمی، چرمی برای سبک روزمره.
- برند، روایتگر شخصیت است؛ انتخاب برندهای معتبر یعنی اهمیت به اعتبار و تاریخچه.
- اندازهی ساعت مهم است؛ ساعتهای بزرگ لزوماً شیک نیستند، تناسب با مچ دست اهمیت دارد.
پرسشهای متداول درباره ساعتهای ترامپ
۱. آیا ترامپ همیشه از ساعت استفاده میکند؟
در بیشتر مراسم رسمی بله، اما در موقعیتهای روزمره گاهی بدون ساعت دیده شده است.
۲. چرا ساعتهای او بیشتر طلایی هستند؟
به دلیل علاقهاش به رنگهای گرم و درخشان که با سبک دکور و لباسهایش هماهنگ است.
۳. آیا برند شخصی ساعت ترامپ موفق بوده است؟
تا امروز نه بهاندازهی برندهای جهانی، اما توجه رسانهای زیادی جلب کرده است.
۴. ساعتهای ترامپ بیشتر لوکساند یا کلکسیونی؟
بیشتر مدلهای او در ردهی لوکس قرار دارند، نه کلکسیونی.
۵. از میان سه مدل معرفیشده، کدام محبوبتر است؟
Rolex Day-Date همچنان به عنوان نماد ساعت رسمی مورد علاقهی او شناخته میشود.